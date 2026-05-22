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Influencer detenida por lavar dinero para una facción criminal
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).
Bezerra fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon unos USD 65 millones.
Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.
Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.
¿Cómo operaba la organización criminal de Deolane Bezerra?
Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.
La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.
Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.
En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.
Tiene 38 años y en su país la describen como una abogada penalista, supuesta empresaria e influencer. En su cuenta de Instagram cuenta con cerca de 22 millones de seguidores.
Acostumbra exhibir ante su público el alto nivel de vida que llevaba, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo. También, hacía publicidad de productos cosméticos.
Se hizo conocida por una relación sentimental con el rapero MC Kevin, quien murió en mayo del 2021. Semanas antes la pareja se comprometió en una ceremonia en México.
Deolane Bezerra también es madre de un niño, fruto de una relación anterior.
El escándalo siempre ha sido una tónica en su vida. Por ejemplo, en su último cumpleaños estuvieron cantantes famosos de Brasil y costó unos USD 800.000, según El País Uruguay.
Además, la acusaron de haber separado a los invitados en celebridades y subcelebridades, lo que ella negó.
Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.
La nueva detención del pasado jueves, 21 de mayo, ocurrió justo cuando volvía de Italia.
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LOS CLÁSICOS DE SIEMPRE: Un recital para nuevas generaciones
Salón Ernesto Alvarez – Museo MARTE Lunes 25 de mayo | 7:30 p.m.
En el marco de los tradicionales Lunes Musicales, Radio Clásica presenta el recital “Los Clásicos de Siempre”, una velada que invita a redescubrir grandes canciones universales desde una mirada fresca, cercana y profundamente emotiva, pensada especialmente para conectar con nuevas audiencias.
Este concierto propone un recorrido por melodías que han marcado generaciones — desde la poesía de Mario Benedetti hasta los acordes inolvidables de Agustín Lara y Armando Manzanero— en un formato que une la fuerza del canto coral, la expresión escénica y la sensibilidad contemporánea.
La velada contará con la participación de la Sociedad Coral Salvadoreña, dirigida por el maestro Moisés Atonal Guerra, agrupación que honra el legado del maestro Ion Cubicec, figura emblemática de la música coral en El Salvador, y que continúa promoviendo valores de unión, paz y armonía a través del canto.
A esta experiencia se suma el talento escénico de Irina Flores Art Studio & Academy, bajo la dirección de la reconocida maestra y coreógrafa Irina Flores, una academia que tiene el objetivo de brindar la mayor excelencia técnica y calidad humana en la enseñanza; enfocada principalmente en distintas ramas de Danza, incluyendo: Ballet Clásico, Jazz, Danza Contemporánea, Danzas Españolas, HipHop, Danzas de la India, entre otras.
Como invitado especial, el recital contará con la participación del maestro Giovanni Ardón de la Torre, cuya presencia enriquecerá la interpretación musical de esta propuesta.
PROGRAMA DESTACADO
El repertorio incluye obras icónicas como:
Te quiero, Come Again, Luna de Xelajú, Quizás, quizás, quizás, Piel Canela, Contigo Aprendí, Cuerdas de mi Guitarra, Dime, Sobre el Arco Iris, Gotas de lluvia sobre mi cabeza, Historia de amor y El amor es una cosa esplendorosa.
UNA EXPERIENCIA PARA SENTIR LO CLÁSICO HOY
“Los Clásicos de Siempre” no es solo un concierto: es una invitación a vivir lo clásico como una experiencia vigente, cercana y profundamente humana. A través de la música, la danza y la poesía, esta propuesta busca tender puentes entre generaciones, demostrando que los grandes temas de siempre siguen resonando con fuerza en el presente.
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Francia anima a mujeres a denunciar violaciones tras investigación contra famoso cantante
El gobierno francés animó este martes a las mujeres a denunciar agresiones sexuales y violaciones, «incluso décadas después», en reacción a las crecientes acusaciones contra el popular cantante y actor Patrick Bruel.
Bruel, de 67 años, es una figura destacada de la cultura francesa, con múltiples álbumes superventas en su haber, y el último de una serie de celebridades acusadas de agresión sexual en Francia.
«Debemos seguir llevando al debate público mensajes extremadamente claros que animen a las mujeres a denunciar, incluso décadas después», declaró la vocera del gobierno, Maud Bregeon, en la cadena pública France 2, en referencia a las denuncias contra el cantante.
«Todos debemos trabajar por un sistema político, mediático y judicial que permita a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexista y sexual denunciar, decirlo públicamente y ser escuchadas por la justicia», defendió.
«Yo las escucho. Y luego corresponde al sistema judicial establecer la veracidad de los hechos», agregó.
Bruel afronta varias investigaciones en Francia y Bélgica, aunque niega todas las acusaciones.
El lunes, la fiscalía anunció que había reabierto una investigación contra Bruel por una presunta violación en 2015.
Su denunciante, Ophélie Fajfer, tenía 19 años en el momento de la supuesta violación, declaró su abogada, Myriam Guedj Benayoun, al canal BFMTV.
Fajfer –entonces una joven compositora– había acudido a la residencia de vacaciones de Bruel, en el sur de Francia, con la esperanza de recibir asesoramiento profesional del cantante, explicó.
La fiscalía de Nanterre, al oeste de París, ya instruye tres investigaciones por denuncias de violación contra el intérprete, relativas a hechos que supuestamente tuvieron lugar en 1997, 2000 y 2008.
Otra investigación se abrió en Bélgica tras una denuncia por una presunta agresión sexual.
La semana pasada, otras dos mujeres presentaron otra denuncia por violación y agresión sexual, que debería dar lugar a una nueva investigación.
«Jamás he forzado a una mujer», escribió Bruel en Instagram el domingo.
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Una escultura de Brancusi se convierte en la segunda más cara de la historia
Antes de esta venta, las tres esculturas más caras de la historia eran todas obras del suizo Giacometti.
A partir de ahora, apenas «El hombre que señala» («L’homme au doigt»), vendido por 141,3 millones de dólares en Christie’s, en Nueva York en 2015, supera a la «Danaide» de Brancusi, subastada el lunes por la misma casa.
Otra obra de Giacometti, «El hombre que camina I» («L’homme qui marche I») ocupa el tercer lugar, con 104,3 millones de dólares.
Margit Pogany, una joven artista húngara a la que Brancusi conoció en 1910 en París, donde el escultor franco-rumano (1876-1957) tenía su taller, prestó su rostro a la «Danaide».
Se trata de un rostro estilizado y recubierto con pan de oro, y cuyos ojos están formados por amplios arcos de círculo.
«El oro reservado al rostro y la pátina negra del cabello confieren a la fisonomía una elegancia meditativa y un refinamiento cercano al arte budista de Extremo Oriente, admirado por Brancusi», analiza Marielle Tabart, experta en la obra del escultor, citada en la página web del Centro Pompidou.
Según el museo parisino, que posee en sus colecciones una hermana gemela de la escultura vendida el lunes, Brancusi multiplicó los vaciados en bronce de su «Danaide» entre 1913 y 1918.
Otros ejemplares se exponen en instituciones como la Tate de Londres, el Kunst Museum de Winterthur, cerca de Zúrich, y en el Philadelphia Museum of Art.
Según Christie’s, el vaciado vendido el lunes era el único ejemplar dorado que seguía en manos privadas.
Fundido en 1913, había sido comprado por el banquero Eugene Meyer y su esposa Agnes, mecenas y amigos de Brancusi, durante la primera exposición individual del artista en Nueva York, en 1914.
La obra había permanecido en su familia hasta 2002, cuando fue adquirida por el magnate de los medios SI Newhouse Jr.
Adquirida 18,2 millones de dólares, la escultura se convirtió en ese momento en la escultura más cara jamás vendida en subasta. El lunes, la obra fue adquirida por un comprador anónimo que presentó sus ofertas por teléfono.