Camarasal destaca el buen ritmo de la economía en el primer trimestre

El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que ante el inminente pronóstico del fenómeno del «superniño», el Gobierno y aliados, como el Programa Mundial de Alimentos (WFP El Salvador), está aumentando y acelerando la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas del país.

La estrategia comprende la perforación de pozos, instalación de punteras y distribución de sistemas de riego móviles para lograr la meta de incorporar 60,000 manzanas adicionales de maíz a la producción nacional.

«Este fenómeno climatológico representa una amenaza global; sin embargo, con la ayuda de Dios y las acciones anticipatorias que estamos impulsando como Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de este grano básico. Estas acciones responden a un objetivo claro, que es proteger a nuestra población y fortalecer a nuestros productores salvadoreños», señaló el funcionario.

Domínguez añadió que ya se obtuvieron resultados concretos en la producción de hortalizas y frijol, de la mano con las gremiales, los distritos de riego y los productores a gran escala, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios en favor del productor y de las familias salvadoreñas.

«El objetivo es garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios, en favor del productor y de las familias salvadoreñas», añadió Domínguez.

Como otra de las líneas de acción, el funcionario destacó que el Gobierno cuenta con los insumos más baratos del país a través de Agrocenta, que avanza en la implementación de fábricas de biofertilizantes a escala nacional, con el objetivo de integrar prácticas agroecológicas en las distintas siembras del país.

«Actualmente, estos manejos ya se están implementando en nuestras principales zonas productoras, y muy pronto estos insumos estarán también disponibles para el público en general», añadió. Asimismo, destacó el trabajo articulado con aliados estratégicos, como el Programa Mundial de Alimentos y FAO El Salvador, que fortalece la respuesta como país al ampliar la cobertura del apoyo y potenciar los resultados en beneficio de los productores y de las familias salvadoreñas.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos destacó el trabajo articulado con el Gobierno para minimizar los daños causados por el fenómeno de El Niño.

«Seguimos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer la producción y acompañar a las comunidades rurales. Apostamos por acciones anticipatorias que ayudan a cuidar las cosechas y los medios de vida», publicó la dependencia de Naciones Unidas. Según datos del MAG, a escala nacional han sido beneficia – dos más de 40,000 productores con distintos programas agrícolas.

Además, estima que ya fueron sembradas más de 60,000 manzanas de maíz, a pesar de las condiciones climáticas.

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