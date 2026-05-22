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Camarasal destaca el buen ritmo de la economía en el primer trimestre
La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Leticia Escobar, habló del ritmo positivo que muestra la economía del país en el inicio de 2026.
«La economía muestra signos positivos a marzo de este año con respecto al mismo período del año 2025», comentó Escobar.
Apuntó que, el último reporte del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) muestra un crecimiento interanual del 4.3 %, impulsado principalmente por el sector de la construcción.
«Por eso vemos muchísimas construcciones de edificios, y a esto abona esta ley que está dando beneficios e incentivos fiscales para la construcción», dijo.
Añadió que el segundo sector que está liderando los índices de crecimiento es el de servicios financieros y de seguros; seguido por toda la actividad que se refiere al sector comercio, y que el turismo es otro con importante dinamismo.
Respecto a este último, la presidenta de Camarasal dijo que se trata de un rubro que demuestra un gran dinamismo, ya que crece tanto en cuanto a las visitas internas a los diferentes espacios turísticos, como en las llegadas de extranjeros.
En cuanto al tema de empleos, declaró que la demanda de personal para los diferentes rubros está en aumento.
«Uno de los puntos que siempre nos comentan nuestras filiales al interior del país es la necesidad de talento humano, de manera que las empresas que están creciendo demandan más personal, y nosotros les acompañamos en todo el proceso de contratación de estas plazas», mencionó.
En este sentido, apuntó que la seguridad que vive en la actualidad el país es un punto importante para ofrecer a inversionistas nacionales y extranjeros un favorable clima de negocios.
«Definitivamente El Salvador tiene ahora un cambio importante en el tema de la seguridad que la percibimos quienes vivimos acá, pero que también lo ven los inversionistas», subrayó Escobar.
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Capturan a financista de pandillas en Texistepeque y a tres terroristas más
Un sujeto perteneciente a pandillas y que financiaba a estos grupos criminales fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana, junto a tres terroristas más.
El detenido fue identificado como Jesús Eduardo Alarcón Sierra, alías «Soberbio», uno de los principales financistas de grupos de pandillas en la zona occidental del país y quien también se encargaba de cobrar extorsión a los comerciantes de ese sector del territorio.
Según la institución policial, el detenido cuenta con antecedentes por delitos como extorsión, tráfico ilícito, portación ilegal de armas de fuego y agrupaciones ilícitas. Al momento de la captura, la Policía incautó un arma de fuego, varias porciones de droga y dinero en efectivo.
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Gobierno de El Salvador implementa estrategias ante impacto del «superniño»
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que ante el inminente pronóstico del fenómeno del «superniño», el Gobierno y aliados, como el Programa Mundial de Alimentos (WFP El Salvador), está aumentando y acelerando la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas del país.
La estrategia comprende la perforación de pozos, instalación de punteras y distribución de sistemas de riego móviles para lograr la meta de incorporar 60,000 manzanas adicionales de maíz a la producción nacional.
«Este fenómeno climatológico representa una amenaza global; sin embargo, con la ayuda de Dios y las acciones anticipatorias que estamos impulsando como Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de este grano básico. Estas acciones responden a un objetivo claro, que es proteger a nuestra población y fortalecer a nuestros productores salvadoreños», señaló el funcionario.
Domínguez añadió que ya se obtuvieron resultados concretos en la producción de hortalizas y frijol, de la mano con las gremiales, los distritos de riego y los productores a gran escala, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios en favor del productor y de las familias salvadoreñas.
«El objetivo es garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios, en favor del productor y de las familias salvadoreñas», añadió Domínguez.
Como otra de las líneas de acción, el funcionario destacó que el Gobierno cuenta con los insumos más baratos del país a través de Agrocenta, que avanza en la implementación de fábricas de biofertilizantes a escala nacional, con el objetivo de integrar prácticas agroecológicas en las distintas siembras del país.
«Actualmente, estos manejos ya se están implementando en nuestras principales zonas productoras, y muy pronto estos insumos estarán también disponibles para el público en general», añadió. Asimismo, destacó el trabajo articulado con aliados estratégicos, como el Programa Mundial de Alimentos y FAO El Salvador, que fortalece la respuesta como país al ampliar la cobertura del apoyo y potenciar los resultados en beneficio de los productores y de las familias salvadoreñas.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos destacó el trabajo articulado con el Gobierno para minimizar los daños causados por el fenómeno de El Niño.
«Seguimos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer la producción y acompañar a las comunidades rurales. Apostamos por acciones anticipatorias que ayudan a cuidar las cosechas y los medios de vida», publicó la dependencia de Naciones Unidas. Según datos del MAG, a escala nacional han sido beneficia – dos más de 40,000 productores con distintos programas agrícolas.
Además, estima que ya fueron sembradas más de 60,000 manzanas de maíz, a pesar de las condiciones climáticas.
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Destinarán $2.1 millones para mayor conectividad digital en sitios públicos
La Asamblea Legislativa recibió una solicitud del órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para que se apruebe la incorporación de $2.1 millones al presupuesto de la Presidencia de la República, en la unidad presupuestaria de la Secretaría de Innovación de la Presidencia.
Dicha pieza de correspondencia fue ingresada en la sesión plenaria anterior por el presidente del congreso, Ernesto Castro, quien indicó que la misma pasó a estudio de la comisión de hacienda y especial del presupuesto.
La misiva detalla que los fondos provienen de un donativo de la Unión Europea (UE), para que la Secretaría de Innovación pueda disponer de un crédito y continuar con la ejecución del «Programa de Conectividad Digital Social».
Este proyecto permitirá la instalación del servicio de banda ancha en 440 sitios públicos, entre julio y octubre de 2026; además, los recursos se utilizarán para la implementación de programas de formación digital en modalidad virtual.
En el proyecto de decreto se explica que actualmente se tiene una asignación presupuestaria de $42.2 millones, de los cuales $22 millones proceden de un contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); $15.3 millones de otro empréstito con la misma entidad multilateral; y $4.8 millones del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión.
Así mismo, detalla que el 12 de septiembre de 2024 El Salvador y el BID, en su calidad de administrador de la contribución especial otorgada por la UE, suscribieron dicho convenio de financiamiento por $10.1 millones.
Por tanto, la Secretaría de Innovación solicita ahora que se le incorporen los fondos mencionados, a través de una reforma a la Ley del Presupuesto General del Estado, para el ejercicio fiscal 2026, y así agregar los recursos a la Presidencia.
La iniciativa del Ejecutivo sería estudiada el próximo lunes por la comisión correspondiente.