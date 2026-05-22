Destinarán $2.1 millones para mayor conectividad digital en sitios públicos

La Asamblea Legislativa recibió una solicitud del órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para que se apruebe la incorporación de $2.1 millones al presupuesto de la Presidencia de la República, en la unidad presupuestaria de la Secretaría de Innovación de la Presidencia.

Dicha pieza de correspondencia fue ingresada en la sesión plenaria anterior por el presidente del congreso, Ernesto Castro, quien indicó que la misma pasó a estudio de la comisión de hacienda y especial del presupuesto.

La misiva detalla que los fondos provienen de un donativo de la Unión Europea (UE), para que la Secretaría de Innovación pueda disponer de un crédito y continuar con la ejecución del «Programa de Conectividad Digital Social».

Este proyecto permitirá la instalación del servicio de banda ancha en 440 sitios públicos, entre julio y octubre de 2026; además, los recursos se utilizarán para la implementación de programas de formación digital en modalidad virtual.

En el proyecto de decreto se explica que actualmente se tiene una asignación presupuestaria de $42.2 millones, de los cuales $22 millones proceden de un contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); $15.3 millones de otro empréstito con la misma entidad multilateral; y $4.8 millones del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión.

Así mismo, detalla que el 12 de septiembre de 2024 El Salvador y el BID, en su calidad de administrador de la contribución especial otorgada por la UE, suscribieron dicho convenio de financiamiento por $10.1 millones.

Por tanto, la Secretaría de Innovación solicita ahora que se le incorporen los fondos mencionados, a través de una reforma a la Ley del Presupuesto General del Estado, para el ejercicio fiscal 2026, y así agregar los recursos a la Presidencia.

La iniciativa del Ejecutivo sería estudiada el próximo lunes por la comisión correspondiente.

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