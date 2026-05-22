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Gobierno de El Salvador implementa estrategias ante impacto del «superniño»
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que ante el inminente pronóstico del fenómeno del «superniño», el Gobierno y aliados, como el Programa Mundial de Alimentos (WFP El Salvador), está aumentando y acelerando la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas del país.
La estrategia comprende la perforación de pozos, instalación de punteras y distribución de sistemas de riego móviles para lograr la meta de incorporar 60,000 manzanas adicionales de maíz a la producción nacional.
«Este fenómeno climatológico representa una amenaza global; sin embargo, con la ayuda de Dios y las acciones anticipatorias que estamos impulsando como Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de este grano básico. Estas acciones responden a un objetivo claro, que es proteger a nuestra población y fortalecer a nuestros productores salvadoreños», señaló el funcionario.
Domínguez añadió que ya se obtuvieron resultados concretos en la producción de hortalizas y frijol, de la mano con las gremiales, los distritos de riego y los productores a gran escala, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios en favor del productor y de las familias salvadoreñas.
«El objetivo es garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios, en favor del productor y de las familias salvadoreñas», añadió Domínguez.
Como otra de las líneas de acción, el funcionario destacó que el Gobierno cuenta con los insumos más baratos del país a través de Agrocenta, que avanza en la implementación de fábricas de biofertilizantes a escala nacional, con el objetivo de integrar prácticas agroecológicas en las distintas siembras del país.
«Actualmente, estos manejos ya se están implementando en nuestras principales zonas productoras, y muy pronto estos insumos estarán también disponibles para el público en general», añadió. Asimismo, destacó el trabajo articulado con aliados estratégicos, como el Programa Mundial de Alimentos y FAO El Salvador, que fortalece la respuesta como país al ampliar la cobertura del apoyo y potenciar los resultados en beneficio de los productores y de las familias salvadoreñas.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos destacó el trabajo articulado con el Gobierno para minimizar los daños causados por el fenómeno de El Niño.
«Seguimos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer la producción y acompañar a las comunidades rurales. Apostamos por acciones anticipatorias que ayudan a cuidar las cosechas y los medios de vida», publicó la dependencia de Naciones Unidas. Según datos del MAG, a escala nacional han sido beneficia – dos más de 40,000 productores con distintos programas agrícolas.
Además, estima que ya fueron sembradas más de 60,000 manzanas de maíz, a pesar de las condiciones climáticas.
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Destinarán $2.1 millones para mayor conectividad digital en sitios públicos
La Asamblea Legislativa recibió una solicitud del órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para que se apruebe la incorporación de $2.1 millones al presupuesto de la Presidencia de la República, en la unidad presupuestaria de la Secretaría de Innovación de la Presidencia.
Dicha pieza de correspondencia fue ingresada en la sesión plenaria anterior por el presidente del congreso, Ernesto Castro, quien indicó que la misma pasó a estudio de la comisión de hacienda y especial del presupuesto.
La misiva detalla que los fondos provienen de un donativo de la Unión Europea (UE), para que la Secretaría de Innovación pueda disponer de un crédito y continuar con la ejecución del «Programa de Conectividad Digital Social».
Este proyecto permitirá la instalación del servicio de banda ancha en 440 sitios públicos, entre julio y octubre de 2026; además, los recursos se utilizarán para la implementación de programas de formación digital en modalidad virtual.
En el proyecto de decreto se explica que actualmente se tiene una asignación presupuestaria de $42.2 millones, de los cuales $22 millones proceden de un contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); $15.3 millones de otro empréstito con la misma entidad multilateral; y $4.8 millones del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión.
Así mismo, detalla que el 12 de septiembre de 2024 El Salvador y el BID, en su calidad de administrador de la contribución especial otorgada por la UE, suscribieron dicho convenio de financiamiento por $10.1 millones.
Por tanto, la Secretaría de Innovación solicita ahora que se le incorporen los fondos mencionados, a través de una reforma a la Ley del Presupuesto General del Estado, para el ejercicio fiscal 2026, y así agregar los recursos a la Presidencia.
La iniciativa del Ejecutivo sería estudiada el próximo lunes por la comisión correspondiente.
Internacionales
Ataques del crimen organizado dejan al menos 24 muertos en Honduras
El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.
Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
«Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida», dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.
En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional informó de cuatro agentes y un civil muertos el jueves en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes.
«Condenamos el asesinato de al menos cuatro de nuestros policías», indicó la institución en X.
Ambos ataques ocurren en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.
Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.
Al parecer «las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado», dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza.
En los «alrededores se escuchan disparos (…) aquí ya no hay armonía (…), uno duerme con un ojo abierto y el otro cerrado», añadió el dirigente, que pidió mantener su nombre en reserva.
Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.
«Es una escena dantesca», señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer fueron ejecutadas con fusiles y escopetas.
Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.
«Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores», comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.
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VMT pone multa de $150 a diputado Edgardo Mulato
El Viceministerio de Transporte (VMT) publicó un mensaje en sus redes sociales informando que emitió una multa de $150 para el diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, por viajar inadecuadamente en la parte de atrás de un picop. La institución adjuntó una imagen de la esquela impuesta.
La sanción ocurre luego de que el diputado subiera un video a sus redes sociales en el que se le ve sentado en los laterales de la cama de un picop que va a alta velocidad; junto a las imágenes colocó el texto: “Saliendo de plenaria y rumbo a Tonacatepeque”.
La publicación del funcionario se volvió viral en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales señalaron que el diputado estaba incumpliendo una norma de seguridad.
Tras las réplicas negativas, Mulato eliminó el video de sus redes. Una hora después de la publicación del VMT el diputado publicó en su página de X una foto de la multa pagada, con el texto:
“Nadie está por encima de la ley. No estoy exento a ello. Cometí una infracción de tránsito, asumo mi responsabilidad y pido disculpas. No volverá a pasar. Para que exista orden, debemos cumplir la ley” (sic), excribió.
El reglamento de tránsito establece que las personas pueden viajar en la parte trasera de un picop de uso familiar, siempre y cuando lo hagan sentados en la parte inferior, no en los laterales.
Además, la cantidad de personas trasladadas no debe sobrepasar la capacidad de carga del vehículo, tanto en dimensiones como en peso.
El incumplimiento de estas normas puede conllevar multas de entre $100 a $150. Y en los casos en los que se arriesgue la vida de personas, incluso puede implicar una sanción penal por el delito de conducción peligrosa.
El VMT no indicó si la multa solo se impuso a Mulato o también a la persona que conducía el vehículo.