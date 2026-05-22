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La ESIT presenta nuevos cursos en tecnología para este mes
La Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) anunció nuevos cursos gratuitos enfocados en tecnología y ciberseguridad, dirigidos a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos en herramientas digitales e inteligencia artificial.
La institución informó que desde ayer está disponible el curso «Protección de las Implementaciones de Inteligencia Artificial con Model Armor», mientras que desde el próximo 26 de mayo estará habilitado el curso «Google Threat Intelligence».
Las capacitaciones son desarrolladas en alianza con Google Cloud y buscan acercar a más personas a temas relacionados con seguridad tecnológica, inteligencia artificial y protección en entornos digitales.
De acuerdo con la ESIT, los cursos se impartirán bajo modalidad virtual y asincrónica, permitiendo que los participantes organicen su tiempo de estudio y accedan a las clases desde cualquier lugar con conexión a internet. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente a través del sitio oficial de la institución.
Además de los nuevos programas, durante mayo también continúan disponibles los cursos «Estrategias para la gestión de riesgos de seguridad en la nube» e «Identificación de amenazas y riesgos de seguridad en la nube».
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VMT pone multa de $150 a diputado Edgardo Mulato
El Viceministerio de Transporte (VMT) publicó un mensaje en sus redes sociales informando que emitió una multa de $150 para el diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, por viajar inadecuadamente en la parte de atrás de un picop. La institución adjuntó una imagen de la esquela impuesta.
La sanción ocurre luego de que el diputado subiera un video a sus redes sociales en el que se le ve sentado en los laterales de la cama de un picop que va a alta velocidad; junto a las imágenes colocó el texto: “Saliendo de plenaria y rumbo a Tonacatepeque”.
La publicación del funcionario se volvió viral en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales señalaron que el diputado estaba incumpliendo una norma de seguridad.
Tras las réplicas negativas, Mulato eliminó el video de sus redes. Una hora después de la publicación del VMT el diputado publicó en su página de X una foto de la multa pagada, con el texto:
“Nadie está por encima de la ley. No estoy exento a ello. Cometí una infracción de tránsito, asumo mi responsabilidad y pido disculpas. No volverá a pasar. Para que exista orden, debemos cumplir la ley” (sic), excribió.
El reglamento de tránsito establece que las personas pueden viajar en la parte trasera de un picop de uso familiar, siempre y cuando lo hagan sentados en la parte inferior, no en los laterales.
Además, la cantidad de personas trasladadas no debe sobrepasar la capacidad de carga del vehículo, tanto en dimensiones como en peso.
El incumplimiento de estas normas puede conllevar multas de entre $100 a $150. Y en los casos en los que se arriesgue la vida de personas, incluso puede implicar una sanción penal por el delito de conducción peligrosa.
El VMT no indicó si la multa solo se impuso a Mulato o también a la persona que conducía el vehículo.
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Las pruebas en la planta potabilizadora de Ilopango comenzará entre julio y agosto
La construcción de la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango avanza en su fase final con las 13 estructuras destinadas al tratamiento de agua y apoyo operativo completamente terminadas, informó ayer la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) durante una visita de inspección junto a representantes de la República Popular China.
Las autoridades detallaron que el proyecto ya supera el 90 % de avance y que actualmente los trabajos se concentran en el equipamiento electromecánico, instalaciones eléctricas y pruebas técnicas previas a su funcionamiento.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que el proyecto ha entrado en la etapa decisiva, enfocada en garantizar el correcto funcionamiento de cada componente de la planta.
«En el avance de la obra en general, porque algunos edificios aún los están pintando y todo, estamos arriba del 90 %», afirmó Arévalo.
La planta contará con infraestructura especializada para el tratamiento y distribución de agua potable hacia distintos sectores de San Salvador Este y municipios aledaños.
De acuerdo con la institución, las pruebas incluirán la revisión de sistemas eléctricos, equipos electromecánicos, bombas, motores, calidad del agua y funcionamiento de las líneas de conducción.
Las autoridades estiman que estas pruebas comenzarán entre finales de julio y principios de agosto, conforme concluyan las obras pendientes y la instalación total de equipos.
Además, la ANDA confirmó que los ocho pozos subterráneos que abastecerán la planta ya fueron perforados y que actualmente continúan los trabajos de equipamiento hidráulico y conexión eléctrica externa.
El embajador chino en El Salvador, Zhang Yanhui, destacó que el proyecto representa un símbolo de cooperación entre ambos países y aseguró que la obra se ejecuta bajo estrictos estándares técnicos y de calidad.
La nueva planta beneficiará a más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, fortaleciendo el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona oriental del Área Metropolitana de San Salvador.
Nacionales -deportes
La Comisión Disciplinaria de la FESFUT sancionó a FAS
El espectáculo que se generó en el estadio Óscar Quiteño, tuvo una consecuencia negativa para el equipo que fue multado con $250 dólares, por el Comité Disciplinario de la Fesfut, por el uso de pólvora dentro del escenario deportivo.
«La FESFUT reconoce y valora el entusiasmo, la pasión y el constante apoyo de la afición en cada uno de los encuentros deportivos; no obstante, reitera que toda manifestación de celebración debe realizarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente y bajo condiciones que no representen riesgos para la seguridad colectiva», detalló el comunicado publicado por la Comisión.
Liderados por la barra oficial de FAS, la Turba Roja, el domingo pasado se vivió un momento especial, con el espectáculo que se realizó con pólvora y luces previo al duelo que terminaron ganando 2-0 a Limeño y con esto clasificar a la final del Clausura 2026, que disputarán este sábado ante el Águila.
«La FESFUT reconoce y valora el entusiasmo, la pasión y el constante apoyo de la afición en cada uno de los encuentros deportivos; no obstante, reitera que toda manifestación de celebración debe realizarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente y bajo condiciones que no representen riesgos para la seguridad colectiva», detallaron.
Para futuras acciones similares, la Fesfut avisa: «La FESFUT revisará la normativa vigente relacionada con las sanciones aplicables a los equipos que incurran en infracciones vinculadas a la manipulación de pólvora en los escenarios deportivos».