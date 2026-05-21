Masacre en finca de palma deja más de 10 muertos en Honduras

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo visitante de Rusia, Vladimir Putin, firmaron este miércoles varios acuerdos y declaraciones conjuntas para fortalecer la coordinación estratégica integral, al tiempo que acordaron dar continuidad y profundizar las acciones enmarcadas en el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones que el próximo 16 de julio cumple 25 años.

Con estas acciones China y Rusia han complementado esfuerzos para alcanzar el desarrollo de una asociación conjunta, estratégica e integral basada en la igualdad, el respeto mutuo, la buena fe y la cooperación mutua, aseguró el gobernante chino.

«Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica a largo plazo, impulsar el desarrollo y la revitalización de nuestros países mediante una coordinación estratégica integral de calidad y trabajar para hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y razonable», manifestó Xi.

Ambos mandatarios también hicieron tiempo en su agenda para atender las inquietudes de los medios de comunicación en rueda de prensa que se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, Pekin, justo donde hace unos días el presidente Xi se reunió con el gobernante de los Estados Unidos, Donald Trump.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ya había adelantado, previo a la reunión oficial de los gobernantes, que esta cumbre dejaría como resultado la firma de aproximadamente 40 documentos bilaterales, 20 de los cuales fueron suscritos en presencia de los jefes de Estado, y que estos tendrán alcances en cooperación estratégica, energía, relaciones internacionales, al tiempo que acordaron rubricar la declaración «Mundo multipolar», la cual consiste en una estrategia geopolítica conjunta para configurar el orden global.

La cooperación comercial, inversión, ciencia y tecnología, educación, así como la cultura se verán beneficiados con los acuerdos firmados.

Xi destacó que ambas naciones deben centrar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo acordados, aprovechando al máximo el mecanismo de cooperación mutua, planificación y fortalecimiento de otros aspectos de beneficio social como el deporte y turismo.

Por su parte, el presidente Putin aseguró que el trabajo conjunto ha permitido consolidar las relaciones bilaterales; además, mencionó que producto de estos acercamientos ambas naciones lograron crecimiento constante en comercio.

El jefe de Estado afirmó que Rusia está dispuesta a seguir trabajando con China para «fortalecer su espíritu del tratado, la cooperación estratégica y pragmática, elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior».

La actual situación en Oriente Medio, el conflicto con Ucrania, y otros asuntos regionales e internacionales de interés fueron discutidos en la cumbre; además, los mandatarios obtuvieron informes sobre el desarrollo de la cooperación destinada para proyectos de energía, economía y comercio.

Como parte de las actividades oficiales, los jefes de Estado asistieron al lanzamiento del Programa de Educación Cultural 2026-2027, y la exposición fotográfica sobre la historia de las relaciones entre ambos países, según dieron a conocer medios oficiales.

Putin fue agasajado con una ceremonia de bienvenida en la plaza de la puerta este del Gran Salón del Pueblo, donde cientos de jóvenes hondearon banderas y la banda militar interpretó los himnos de nacionales de ambas naciones, acto seguido, el desfile de la banda de honor y 21 cañonazos disparados en la Plaza de Tiananmén fueron parte de los actos oficiales.

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