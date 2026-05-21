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Pavimentan calle de tierra en la zona oriental
E l Gobierno inauguró una nueva carretera que pavimentó desde el cantón Anchico, en San Miguel, hasta el distrito de Yayantique, en La Unión Sur. El proyecto fue una promesa del presidente Nayib Bukele, y la ejecutó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La calle era de tierra, y en el pasado los habitantes eran afectados por las acumulaciones de agua por las lluvias; mientras que en la época seca soportaban el polvo que se levantaba cuando transitaban los vehículos.
El acto de inauguración de la nueva carretera fue presidido por el titular del MOP, Romeo Rodríguez; la alcaldesa de La Unión Sur, Victoria Gutiérrez; diputados de la Asamblea Legislativa y los habitantes beneficiados.
«En algunos tramos era una calle más angosta, más difícil de transitar. Ahora es una calle más amplia; es decir, se abrió la calle, se hicieron una serie de drenajes, tanto longitudinales como transversales. Se tuvieron que hacer excavaciones en varios puntos para colocar tuberías y cajas, entre otro tipo de obras», detalló el ministro Rodríguez.
La obra comprende un tramo de más de nueve kilómetros y se desarrollaron obras de drenaje en la vía. También el MOP construyó dos puentes, que incluso no tenía la anterior calle de tierra.
«Era un sueño tener esta carretera que estaba en pésimas condiciones, pero hoy es una realidad, sobre todo es una promesa cumplida de nuestro presidente, Nayib Bukele», señaló la alcaldesa Gutiérrez.
La obra beneficiará el tránsito vehicular en la zona y también a los habitantes, así como a los estudiantes que asisten a sus prácticas profesionales al campo experimental de la Universidad de Oriente (Univo) en el cantón Anchico.
La obra se inició en julio del año pasado y fue ejecutada con una inversión superior a los $9 millones, cuyos fondos provienen de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«Este invierno [sic] no van a tener las mismas complicaciones que tenían antes; los buses, los pick-ups, los camiones ya no se van a quedar en este sector, sino que ahora el tránsito va a ser más ágil y seguro para todos», puntualizó el titular del MOP.
Internacionales
Masacre en finca de palma deja más de 10 muertos en Honduras
Una nueva tragedia violenta ha ocurrido en Honduras luego de que medios locales informaran sobre una masacre registrada en una finca de palma ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con reportes preliminares, el ataque dejó más de 10 personas fallecidas y varias heridas, generando alarma entre los habitantes de la zona.
Según medios hondureños, hombres armados habrían llegado hasta la finca y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.
El motivo del hecho todavía está bajo investigación por parte de las autoridades.
Elementos policiales y equipos forenses se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni la identidad de todas las víctimas.
Medios locales señalaron que este hecho se suma a otros de violencia registrados recientemente en distintas regiones del país.
Internacionales -deportes
Manuel Calendi representará a El Salvador en evento europeo de karting
Por primera vez en la historia, el karting salvadoreño estará representado en una competencia europea y será a través del joven piloto Manuel Calendi Cardona, quien junto a su familia ya se encuentra en Bélgica, donde este fin de semana (viernes, sábado y domingo), va a competir en el Campeonato FIA Academy Trophy.
Según la información proporcionada por su madre, de origen salvadoreña, Gricel Cardona, arribaron a dicho país el martes para tomar parte en el referido campeonato de karting, donde la bandera de El Salvador será ondeada por su hijo Manuel Calendi.
Manuel Calendi representará por primera vez a nuestro país a nivel internacional. Foto/ Cortesía
«La competición se disputará en tres fechas, y es organizada por la FIA, este es uno de los campeonatos más importantes y exclusivos que organiza, solo son 52 pilotos, uno por país, seleccionados por la propia federación, en nuestro caso es Automóvil Club de El Salvador (ACES), dijo Gricel.
Esta competencia, según detalló Gricel, se desarrolla en su primer día con el total de pilotos inscritos (52) al final de la jornada cierta cantidad de estos quedan eliminados, lo mismo sucede el segundo día, hasta que a la final solo llegan 36 y de acá salen los ganadores de la fecha. «Llegar a la final será un gran reto, pero nos ilusiona mucho», reiteró.
En el 2025, Manuel vino al competir en un evento Centroamericano de Karting.
Explicó que ellos como padres (Gricel y Manuel Calendi), están muy contentos que Manuel hijo, pueda representar el país, y que, en este sentido, el apoyo de la prensa es muy importante para compartir información sobre este evento de karting que es histórico.
«Después de esta primera fecha, iremos luego a las ciudades de Sarno, en Nápoles, y posteriormente a Viterbo, ambas en Italia, sedes de la segunda y tercera fecha de este campeonato de Europa», confirmó la madre de este juvenil piloto italiano-salvadoreño.
Manuel Calendi tiene actualmente 13 años de edad y comenzó en correr en karting a los 9 años, por lo que, este es su cuarto año en la categoría Junior.
Manuel Calendi (al frente), ya conoce la pista del Autódromo El Jabalí. Foto/ Edison González.
Huyeron de las pandillas
Gricel contó que, en 2010 junto a una hermana, se vieron forzadas a emigrar de su natal Sonsonate por el constante asedio que sufrían de las pandillas, por suerte su madre lo había hecho antes en 1999 y ya estaba adaptada totalmente al estilo de vida en Italia, por lo que fue ella quien les recibió y eso les permitió acostumbrarse más rápido a un nuevo país.
El piloto ítalo-salvadoreño competirá en Bélgica, en la categoría Junior. Foto/ Edison González
Después de algunos años viviendo en Italia, conoció a Manuel, quien hoy es su esposo, un profesional de la ingeniería y amante de los deportes, especialmente con todo lo que tenga que ver con las pistas y la velocidad.
Es así como en el 2025, Manuel, junto a sus padres estuvo en el país en agosto, ocasión que aprovechó para competir en el Campeonato Centroamericano de Karting y lo hizo en las categorías Mini y Junior.
Internacionales -deportes
Se agotaron los boletos para la final del Clausura 2026
En un aproximado de cinco horas, la empresa que se encargó para la venta de los boletos reportó que se habían agotado todas las entradas para la final del Clausura 2026 entre Águila y FAS, programado para este sábado 23 de mayo, a partir de las 6:00 p.m.
Todo esto, a pesar de la inconformidad que se generó cuando el lunes se dieron a conocer los precios para este duelo ($25, $50 y $75), que no se repetía desde casi 17 años.
A las 10:00 de la mañana inició el proceso de venta en línea y la aplicación colapsó ante la gran demanda de compradores, quienes llegaron a esperar hasta una hora para poder adquirir la entrada en cualquiera de las localidades.
Al mediodía, la empresa ya reportaba que los sectores asignados a FAS, en el lado norte, ya se habían acabado. Al mismo tiempo, para los emplumados, en el sur, solo quedaba pendiente la tribuna baja. Este último, después de las 3:00 de la tarde, también se reportaba como agotada.
En total fueron 21,144 los boletos que fueron puestos a disposición para los aficionados de ambos equipos. Lo que no se confirmó es cuanto represento para cada sector asignado entre sol general, tribuna alta y tribuna baja.
Las autoridades recuerdan que las aperturas de las puertas del estadio Mágico González será a partir de la 1:00 p.m. y que también, no se permitirá el ingreso de niños menores de 5 años. Este jueves, en las instalaciones de la Fesfut, se realizará la conferencia de prensa donde se brindarán otros detalles de la logística para esta final.