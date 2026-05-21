Internacionales
EE. UU. inculpa a Raúl Castro por derribo de dos avionetas en 1996
Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.
Castro está acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas.
Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.
Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.
«Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba», escribió en X el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Estados Unidos «no olvida a sus ciudadanos», proclamó el fiscal general, Todd Blanche. Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, había ofrecido horas antes una «nueva relación» entre su país y Cuba, que «tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano», sostuvo.
«La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo», esgrimió Rubio.
EE. UU. ofrece $100 millones en alimentos y medicinas que deben ser distribuidos directamente a los cubanos por la Iglesia Católica u otra entidad apolítica.
Internacionales
China y Rusia fortalecen relaciones con la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas
El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo visitante de Rusia, Vladimir Putin, firmaron este miércoles varios acuerdos y declaraciones conjuntas para fortalecer la coordinación estratégica integral, al tiempo que acordaron dar continuidad y profundizar las acciones enmarcadas en el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones que el próximo 16 de julio cumple 25 años.
Con estas acciones China y Rusia han complementado esfuerzos para alcanzar el desarrollo de una asociación conjunta, estratégica e integral basada en la igualdad, el respeto mutuo, la buena fe y la cooperación mutua, aseguró el gobernante chino.
«Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica a largo plazo, impulsar el desarrollo y la revitalización de nuestros países mediante una coordinación estratégica integral de calidad y trabajar para hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y razonable», manifestó Xi.
Ambos mandatarios también hicieron tiempo en su agenda para atender las inquietudes de los medios de comunicación en rueda de prensa que se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, Pekin, justo donde hace unos días el presidente Xi se reunió con el gobernante de los Estados Unidos, Donald Trump.
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ya había adelantado, previo a la reunión oficial de los gobernantes, que esta cumbre dejaría como resultado la firma de aproximadamente 40 documentos bilaterales, 20 de los cuales fueron suscritos en presencia de los jefes de Estado, y que estos tendrán alcances en cooperación estratégica, energía, relaciones internacionales, al tiempo que acordaron rubricar la declaración «Mundo multipolar», la cual consiste en una estrategia geopolítica conjunta para configurar el orden global.
La cooperación comercial, inversión, ciencia y tecnología, educación, así como la cultura se verán beneficiados con los acuerdos firmados.
Xi destacó que ambas naciones deben centrar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo acordados, aprovechando al máximo el mecanismo de cooperación mutua, planificación y fortalecimiento de otros aspectos de beneficio social como el deporte y turismo.
Por su parte, el presidente Putin aseguró que el trabajo conjunto ha permitido consolidar las relaciones bilaterales; además, mencionó que producto de estos acercamientos ambas naciones lograron crecimiento constante en comercio.
El jefe de Estado afirmó que Rusia está dispuesta a seguir trabajando con China para «fortalecer su espíritu del tratado, la cooperación estratégica y pragmática, elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior».
La actual situación en Oriente Medio, el conflicto con Ucrania, y otros asuntos regionales e internacionales de interés fueron discutidos en la cumbre; además, los mandatarios obtuvieron informes sobre el desarrollo de la cooperación destinada para proyectos de energía, economía y comercio.
Como parte de las actividades oficiales, los jefes de Estado asistieron al lanzamiento del Programa de Educación Cultural 2026-2027, y la exposición fotográfica sobre la historia de las relaciones entre ambos países, según dieron a conocer medios oficiales.
Putin fue agasajado con una ceremonia de bienvenida en la plaza de la puerta este del Gran Salón del Pueblo, donde cientos de jóvenes hondearon banderas y la banda militar interpretó los himnos de nacionales de ambas naciones, acto seguido, el desfile de la banda de honor y 21 cañonazos disparados en la Plaza de Tiananmén fueron parte de los actos oficiales.
Internacionales
Putin llega a China por temas bilaterales e internacionales
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visita China el 19 y 20 de mayo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, con quien abordará temas sobre relaciones bilaterales, cooperación en diversos ámbitos, así como asuntos internacionales y regionales de interés mutuo y otros temas, informó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Fuentes oficiales aseguraron que la visita es la 25.ª de Putin a China y que bajo la dirección estratégica de ambos gobernantes «la asociación integral de coordinación China-Rusia para una nueva era ha gozado de solidez, desarrollo constante y profundo con la ampliación de la cooperación en diversos ámbitos» generando beneficios para ambas naciones.
Dichas acciones se enmarcan en los esfuerzos para contribuir al mantenimiento de la estabilidad estratégica mundial y lograr equidad y justicia internacional, agregaron.
Este año se conmemoran 30 años del establecimiento de la Asociación Estratégica de Coordinación China-Rusia, así como el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia, catalogado como el pilar legal y diplomático de la alianza entre ambas naciones.
El encuentro entre Putin y Xi ocurre una semana después de la llegada a Pekín del presidente Donald Trump
Internacionales
Científicos argentinos recogen roedores en Ushuaia para descartar hantavirus
La misión científica necesita capturar un número suficiente de roedores para extraer tejidos y sangre que serán luego remitidos a Buenos Aires para su análisis. Los trabajos continuarán durante toda la semana y los resultados demandarán un mes, señalaron especialistas.
«El problema es que en general la densidad de ratones es baja», dijo a la AFP el biólogo Sebastián Poljak.
«Lo ideal sería capturar pocos ratones pero de muchos lugares. Si hubiese hantavirus en un lugar, todos los ratones serían portadores», agregó el biólogo del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic).
Autoridades sanitarias dijeron a la AFP que los biólogos capturaron cerca de 70 ejemplares.
Estos ratones silvestres, llamados colilargos, son más frecuentes en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, a 15 kilómetros de la ciudad, un área de 70.000 hectáreas que reciben unos 400.000 visitantes cada año.
La provincia de Tierra del Fuego, una isla cuya capital es Ushuaia, nunca ha registrado casos de hantavirus desde que la notificación se volvió obligatoria en 1996.
El brote que se registró en el crucero Hondius responde a la cepa Andes, la más peligrosa por tener capacidad de transmisión entre humanos.
El barco partió de Ushuaia el 1 de abril. La cepa Andes hasta ahora sólo se ha identificado en otras provincias del sur de Argentina y en el sur de Chile.