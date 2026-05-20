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Desmontan más de 250 estructuras como parte del reordenamiento público en San Salvador
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
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Condenan a cinco años de prisión a dos hombres por lesiones muy graves
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
Internacionales
China y Rusia fortalecen relaciones con la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas
El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo visitante de Rusia, Vladimir Putin, firmaron este miércoles varios acuerdos y declaraciones conjuntas para fortalecer la coordinación estratégica integral, al tiempo que acordaron dar continuidad y profundizar las acciones enmarcadas en el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones que el próximo 16 de julio cumple 25 años.
Con estas acciones China y Rusia han complementado esfuerzos para alcanzar el desarrollo de una asociación conjunta, estratégica e integral basada en la igualdad, el respeto mutuo, la buena fe y la cooperación mutua, aseguró el gobernante chino.
«Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica a largo plazo, impulsar el desarrollo y la revitalización de nuestros países mediante una coordinación estratégica integral de calidad y trabajar para hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y razonable», manifestó Xi.
Ambos mandatarios también hicieron tiempo en su agenda para atender las inquietudes de los medios de comunicación en rueda de prensa que se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, Pekin, justo donde hace unos días el presidente Xi se reunió con el gobernante de los Estados Unidos, Donald Trump.
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ya había adelantado, previo a la reunión oficial de los gobernantes, que esta cumbre dejaría como resultado la firma de aproximadamente 40 documentos bilaterales, 20 de los cuales fueron suscritos en presencia de los jefes de Estado, y que estos tendrán alcances en cooperación estratégica, energía, relaciones internacionales, al tiempo que acordaron rubricar la declaración «Mundo multipolar», la cual consiste en una estrategia geopolítica conjunta para configurar el orden global.
La cooperación comercial, inversión, ciencia y tecnología, educación, así como la cultura se verán beneficiados con los acuerdos firmados.
Xi destacó que ambas naciones deben centrar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo acordados, aprovechando al máximo el mecanismo de cooperación mutua, planificación y fortalecimiento de otros aspectos de beneficio social como el deporte y turismo.
Por su parte, el presidente Putin aseguró que el trabajo conjunto ha permitido consolidar las relaciones bilaterales; además, mencionó que producto de estos acercamientos ambas naciones lograron crecimiento constante en comercio.
El jefe de Estado afirmó que Rusia está dispuesta a seguir trabajando con China para «fortalecer su espíritu del tratado, la cooperación estratégica y pragmática, elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior».
La actual situación en Oriente Medio, el conflicto con Ucrania, y otros asuntos regionales e internacionales de interés fueron discutidos en la cumbre; además, los mandatarios obtuvieron informes sobre el desarrollo de la cooperación destinada para proyectos de energía, economía y comercio.
Como parte de las actividades oficiales, los jefes de Estado asistieron al lanzamiento del Programa de Educación Cultural 2026-2027, y la exposición fotográfica sobre la historia de las relaciones entre ambos países, según dieron a conocer medios oficiales.
Putin fue agasajado con una ceremonia de bienvenida en la plaza de la puerta este del Gran Salón del Pueblo, donde cientos de jóvenes hondearon banderas y la banda militar interpretó los himnos de nacionales de ambas naciones, acto seguido, el desfile de la banda de honor y 21 cañonazos disparados en la Plaza de Tiananmén fueron parte de los actos oficiales.
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Legalizarán lotes para 174 familias
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.