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Firpo estrenó una clínica de recuperación para sus jugadores
Firpo dio un paso enorme a la profesionalización de su equipo, con la presentación de una clínica de recuperación que estará ubicada en el estadio Sergio Torres de Usulután.
Según explicó el equipo: «La adquisición de este moderno equipo profesional para la recuperación de nuestros jugadores no solo fortalece su bienestar, sino que también refleja el esfuerzo constante por profesionalizar cada área de la institución. Seguimos avanzando con visión, trabajo y dedicación, construyendo un futuro más sólido para nuestros jugadores y para toda nuestra afición».
Los toros son el único equipo en El Salvador que cuenta con un escenario propio. Ahora también se convierte en la primera institución del fútbol profesional que cuenta con este tipo de clínica con el que no solo se verán beneficiados los jugadores del plantel mayor, sino también de los diferentes niveles con los que cuentan.
«Contamos con magnetoterapia, el solenoide y las placas, que es un tratamiento muy importante en la recuperación de los jugadores en muchos tipos de lesiones en el cual pues tal vez si no lo tuviéramos se tardarían un poco más. También contamos como con la electroterapia y la láserapia que son tratamientos importantes también en la recuperación en cada uno de ellos», detalló el licenciado César Aguilar, fisioterapista de Firpo.
Tanto el cuerpo técnico, como los jugadores del equipo pampero han mostrado contentos y orgullosos por este esfuerzo hecho por la directiva, ya que se sienten respaldados ante situaciones que para ellos son complicados cuando sufren alguna lesión.
«Aparte de que se han mejorado cosas, o sea, esto es paralelo a que un equipo puede ganar o puede perder, pero el crecimiento de la infraestructura, de la de la organización es muy importante. Lo que demuestra que el equipo va creciendo y eso a mí me alegra mucho, aspectos que los equipos profesionales tienen que tener», comentó el entrenador de este equipo, Marvin Solano.
Actualmente, Firpo es el campeón del fútbol salvadoreño, tras haberse coronado en el Apertura 2025 y celebrar su corona 11. Es uno de los grandes candidatos a estar en la final del actual torneo, donde ya clasifico a la ronda de eliminación en la segunda posición. En estos momentos afinan detalles para recibir a FAS, por la jornada 21 del Clausura 2026.
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Marcelo Arévalo y Mate Pavic se quedan con el subcampeonato en Montecarlo
Marcelo Arévalo y Mate Pavic desde hace 11 meses no habían estado más cerca de poder llevarse un nuevo título para sus respectivos palmarés. Pero los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz lo evitaron al arrebatarles la corona del Masters 1000 de Montecarlo con parciales de 6-4, 2-6 y 8-10.
El salvadoreño y el croata tuvieron que conformarse con el segundo lugar, ubicación máxima que han logrado en casi un año en diferentes torneos, puesto que desde mayo del 2025 cuando se impusieron a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul en la final del Masters de Roma, Italia, no han vuelto a coronarse.
A pesar de la derrota llegar hasta la final de un torneo tan exigente en el inicio de la temporada sobre pista de tierra batida (arcilla o polvo de ladrillo), es un buen presagio para el centroamericano y el balcánico, que siguen teniendo como mejor año jugando juntos el 2024 cuando se coronaron campeones del Roland Garros.
3El juego de este domingo donde se disputó la corona del prestigioso torneo de Montecarlo, en Mónaco, empezó bien para Chelo y Mate, puesto que un quiebre bastó para llevarse el primer set con cifras de 6-4. Era un buen inicio ante una dupla que es fuerte y precisa, tal y como lo han demostrado en otros enfrentamientos ante estos mismos rivales.
Sin embargo, el segundo capítulo fue todo para los teutones. El sonsonateco y el balcánico apenas pudieron ganar dos games para terminar cayendo 2-6.La definición del título se tuvo que hacer por la vía del tiebreak, etapa donde los exnúmeros uno del mundo han demostrado que se crecen y vía por la que se han llevado otros partidos, pero Krawietz y Puetz pudieron borrar ese ímpetu en un set parejo de inicio a fin, pero definido con pequeños detalles aprovechados por los europeos para coronarse campeones en Mónaco.
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Marcelo Arévalo y Mate Pavic a semifinales en torneo de Montecarlo
Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, siguen con paso firme esta semana en el Torneo Master 1000 de Montecarlo, tras vencer esta mañana por 4-6, 6-3, 11-9 al británico Neal Skupski y al estadounidense Christian Harrison y meterse en las semifinales.
La dupla Arévalo-Pavic se enfrentará este sábado al argentino Guido Andreozzi y al francés Manuel Guinard en el juego por el boleto a la final.
Yendo al partido de hoy, Arévalo y Pavic tuvieron un mal inicio de partido tras perder el primer set con parciales de 4-6, sin poder contrarrestar el buen juego de sus rivales.
Ya en el segundo capítulo las cosas fueron distintas, pues la pareja salvadoreña-croata mejoró su rendimiento en la cancha tras concretar un quiebre de servicio, tomaron una mínima ventaja que supieron mantener hasta el final del mismo y lo ganaron por 6-3.
Ya con un set por bando fue necesario disputar un tercer y definitivo set, el cual estuvo muy duro para ambos equipos, pues ninguno cedió su juego de saque y tras igualar 6-6, el partido se fue prolongando hasta que finalmente Arévalo y Pavic pudieron definirlo a favor con cifras de 11-9.
De esta manera, con cierto grado de dramatismo, Arévalo y Pavic lograron el boleto a la semifinales de este prestigioso torneo que se juega sobre canchas de arcilla. Este partido lo van a disputar este sábado en un horario aún por confirmar.
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FESFUT firma acuerdo para prevenir el amaño de partidos
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció que firmó un acuerdo para prevenir el amaño de partidos.
“Me complace anunciar que hemos firmado un acuerdo con Sportradar para contar con herramientas y monitoreo especializado para ayudar a proteger nuestras competiciones, prevenir riesgos como la manipulación de partidos y fortalecer la transparencia en el juego”, escribió el presidente de la FESFUT en su perfil de X.
El dirigente deportivo agregó que “esto es dar un paso firme hacia un fútbol con más integridad, más control, más prevención y más transparencia”.
En palabras de Yamil Bukele: “Este acuerdo vincula no sólo herramientas tecnológicas, sino que también la oportuna denuncia ante las autoridades locales correspondientes, como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil”.