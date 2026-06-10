Internacionales
Estados Unidos anuncia ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este martes ataques que calificaron como “proporcionales” contra Irán, luego de que el ejército iraní derribara un helicóptero de ataque Apache en el estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central de Estados Unidos.
De acuerdo con una publicación oficial difundida en la red social X, las operaciones militares comenzaron a las 5:00 p.m. (21:00 GMT) por orden del comandante en jefe, como respuesta al derribo de la aeronave estadounidense ocurrido el día anterior.
El Comando Central indicó que la misión constituye una “respuesta proporcional” a lo que describió como una agresión iraní injustificada.
Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que el país debía responder al ataque, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones en la región pese al alto el fuego decretado en abril.
La situación se produce después de que Irán e Israel intercambiaran disparos de misiles entre el domingo y el lunes, en medio de la campaña militar israelí contra Líbano.
Internacionales
Hijo de Reiner, acusado de matar a sus padres, reclama fondos familiares para su defensa
Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, solicitó acceso a un fideicomiso familiar valorado en 1.5 millones de dólares para cubrir los costos de su defensa legal, de acuerdo con documentos judiciales presentados en Los Ángeles.
El hombre, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Los cuerpos de ambos fueron encontrados sin vida en su residencia ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, durante el mes de diciembre.
Según una petición judicial de 136 páginas presentada en Los Ángeles, Nick Reiner debía comenzar a recibir los fondos del fideicomiso hace dos años. El documento sostiene que la falta de acceso a esos recursos le ha impedido asumir los elevados costos de los abogados que lo representaron tras su arresto.
La petición también señala que el fideicomiso forma parte de un plan patrimonial creado por sus padres en 1993 para beneficiar a sus tres hijos. De acuerdo con el documento, Nick Reiner debía recibir la mitad de los fondos al cumplir 30 años y la parte restante cinco años después. Sus abogados argumentan que dichas asignaciones son obligatorias e incondicionales.
El escrito judicial afirma además que el acusado “quería a sus padres y está devastado por sus muertes”, aunque aclara que los hechos relacionados con el caso penal no forman parte de la disputa sobre el fideicomiso.
Inicialmente, Reiner fue representado por Alan Jackson, quien posteriormente se retiró del caso. El acusado se ha declarado no culpable de los cargos y permanece detenido. Se prevé que el proceso judicial continúe en septiembre. En caso de ser condenado, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.
Internacionales
Futbolista es asesinado dentro de su vivienda en Honduras
Un hombre identificado como Melvin Rosales fue asesinado dentro de su vivienda en el municipio de Sabá, departamento de Colón, al norte de Honduras, según reportes conocidos en las últimas horas.
De acuerdo con la información disponible, la víctima, conocida entre familiares y amigos como “El Mexicano”, sufrió múltiples heridas provocadas por arma de fuego, las cuales le causaron la muerte de manera inmediata.
Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha determinado el móvil del crimen. La Policía Nacional mantiene una investigación para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.
Tras conocerse su fallecimiento, en redes sociales se informó que Rosales formaba parte del equipo Bolos Boy’s Fútbol Club. La institución deportiva expresó sus condolencias mediante una publicación en la que destacó su compromiso con el equipo y recordó su legado entre compañeros y aficionados.
Internacionales
Un herido de bala durante protestas contra centro de cuarentena por el ébola en Kenia
Al menos una persona resultó herida de bala en la cabeza durante enfrentamientos entre la policía de Kenia y manifestantes que se oponen a la construcción de un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses en la ciudad turística de Nanyuki.
El centro será instalado en una base aérea de la localidad, ubicada cerca del Monte Kenia, y tendrá como objetivo aislar a ciudadanos estadounidenses procedentes de la República Democrática del Congo (RDC), país que enfrenta un importante brote de ébola. La iniciativa ha generado rechazo entre sectores de la población, debido a que Kenia no ha registrado casos de esta enfermedad y existe preocupación por el posible ingreso de personas expuestas al virus.
Durante las protestas se registraron disturbios en distintos puntos de Nanyuki. Los manifestantes levantaron barricadas y lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Periodistas de AFP informaron que también se escucharon disparos y observaron a un hombre tendido en el suelo tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
La Cruz Roja reportó además otra persona herida por una granada de gas lacrimógeno. Asimismo, decenas de personas fueron detenidas, incluidas algunas capturadas por agentes armados vestidos de civil, según constató AFP.
Priscilla Waimani, una manifestante de 47 años, expresó su rechazo al proyecto y cuestionó la decisión de construir el centro de cuarentena en territorio keniano. La instalación, que estaba casi terminada a finales de la semana pasada, contará con 50 camas de aislamiento y será administrada por personal estadounidense.
Los trabajos de construcción continúan pese a una orden temporal de suspensión emitida por el Tribunal Superior de Kenia y a la oposición manifestada por políticos locales de Laikipia. La controversia también ha tenido repercusiones en el sector turístico. En Nairobi, representantes del sector hotelero señalaron la cancelación de parte de las reservas corporativas.
El gobierno del presidente William Ruto mantiene su respaldo al proyecto y sostiene que existe una deuda de gratitud con Washington por años de asistencia económica. Por su parte, Estados Unidos ha prometido 13,5 millones de dólares para fortalecer la preparación de Kenia frente al ébola.
La controversia se desarrolla en medio de la emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al brote de ébola en la RDC, donde se han confirmado 550 contagios y 101 fallecimientos.