Fuerte accidente en carretera Panamericana deja varios lesionados

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la delegación de EDGE, empresa emiratí especializada en tecnología avanzada y defensa, encabezada por el Vicepresidente Senior de Negocios Internacionales, Miles Chambers, con el propósito de explorar oportunidades de colaboración e inversión en áreas estratégicas para el país.

Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa resaltó que El Salvador vive un momento histórico de transformación, marcado por la consolidación de la seguridad, la modernización del Estado y la creación de condiciones favorables para la inversión extranjera. Subrayó que el país cuenta con una posición estratégica que permite acceder a otros mercados de la región.

Destacó además, que la nación salvadoreña ofrece un clima favorable para la inversión, respaldado por instituciones como Invest in El Salvador, que brindan acompañamiento a empresas extranjeras interesadas en establecer operaciones en este territorio. En tal sentido, la Subdirectora de Promoción de Inversiones de Invest in El Salvador, Jessica Bukele, conversó sobre los avances que han posicionado al país como un destino cada vez más atractivo para inversionistas internacionales, enfatizando las oportunidades para empresas del sector tecnológico, incluyendo beneficios e incentivos orientados a facilitar el establecimiento de operaciones.

Por parte de EDGE, Miles Chambers expresó su agradecimiento por la apertura del Gobierno de El Salvador y destacó el potencial que observan para el desarrollo de nuevas oportunidades en materia de inversión, tecnología, seguridad nacional y defensa. Asimismo, junto al Director de Relaciones Internacionales, Mohamed Al Qemzi, y el Director de Desarrollo de Negocios para América Latina y el Caribe, Fernando Schmiegelow, manifestó el interés de continuar valorando el ecosistema salvadoreño, reconociendo los cambios que han sucitado en el país en los últimos años.

EDGE ha fortalecido su presencia en América Latina mediante el despliegue de soluciones orientadas al desarrollo de capacidades nacionales de seguridad, soberanía y autonomía tecnológica.

El acercamiento abrió un espacio de diálogo estratégico con esta compañía, para identificar oportunidades de colaboración e inversión, en línea con la apuesta de El Salvador por atraer tecnología, innovación y nuevas industrias que contribuyan al desarrollo económico del país.

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