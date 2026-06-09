Nacionales
Accidente de tránsito deja a motociclista herido en San Salvador
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes sobre la 6.ª y 10.ª calle Poniente, en las cercanías del parque Cuscatlán, en San Salvador.
Como resultado del percance, un motociclista sufrió múltiples lesiones y fue atendido en el lugar por elementos de Cruz Verde Salvadoreña.
Los socorristas brindaron asistencia prehospitalaria al lesionado, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro médico cercano para recibir atención especializada.
El incidente provocó congestionamiento vehicular en la zona. Hasta el momento, se desconoce si otros vehículos estuvieron involucrados en el accidente.
Nacionales
Vicepresidente Félix Ulloa se reúne con empresa emiratí para explorar inversiones en El Salvador
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la delegación de EDGE, empresa emiratí especializada en tecnología avanzada y defensa, encabezada por el Vicepresidente Senior de Negocios Internacionales, Miles Chambers, con el propósito de explorar oportunidades de colaboración e inversión en áreas estratégicas para el país.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa resaltó que El Salvador vive un momento histórico de transformación, marcado por la consolidación de la seguridad, la modernización del Estado y la creación de condiciones favorables para la inversión extranjera. Subrayó que el país cuenta con una posición estratégica que permite acceder a otros mercados de la región.
Destacó además, que la nación salvadoreña ofrece un clima favorable para la inversión, respaldado por instituciones como Invest in El Salvador, que brindan acompañamiento a empresas extranjeras interesadas en establecer operaciones en este territorio. En tal sentido, la Subdirectora de Promoción de Inversiones de Invest in El Salvador, Jessica Bukele, conversó sobre los avances que han posicionado al país como un destino cada vez más atractivo para inversionistas internacionales, enfatizando las oportunidades para empresas del sector tecnológico, incluyendo beneficios e incentivos orientados a facilitar el establecimiento de operaciones.
Por parte de EDGE, Miles Chambers expresó su agradecimiento por la apertura del Gobierno de El Salvador y destacó el potencial que observan para el desarrollo de nuevas oportunidades en materia de inversión, tecnología, seguridad nacional y defensa. Asimismo, junto al Director de Relaciones Internacionales, Mohamed Al Qemzi, y el Director de Desarrollo de Negocios para América Latina y el Caribe, Fernando Schmiegelow, manifestó el interés de continuar valorando el ecosistema salvadoreño, reconociendo los cambios que han sucitado en el país en los últimos años.
EDGE ha fortalecido su presencia en América Latina mediante el despliegue de soluciones orientadas al desarrollo de capacidades nacionales de seguridad, soberanía y autonomía tecnológica.
El acercamiento abrió un espacio de diálogo estratégico con esta compañía, para identificar oportunidades de colaboración e inversión, en línea con la apuesta de El Salvador por atraer tecnología, innovación y nuevas industrias que contribuyan al desarrollo económico del país.
Nacionales
Fuerte accidente en carretera Panamericana deja varios lesionados
Varias personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 29, en el municipio de Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlán.
Tras recibir la alerta, socorristas de Cruz Roja Salvadoreña, seccional Cojutepeque, y agentes de la Policía Nacional Civil se desplazaron al lugar para atender la emergencia.
Los equipos de socorro brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente realizaron su traslado hacia un centro asistencial para recibir atención médica.
Por su parte, las autoridades policiales efectuaron las inspecciones correspondientes en la escena con el objetivo de determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.
Nacionales
Realizan obras preventivas para reducir riesgos en el río Acelhuate
Equipos de Protección Civil y del Ministerio de Gobernación realizan trabajos de mitigación y limpieza en el río Acelhuate como parte de las acciones preventivas implementadas ante las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina.
Las labores forman parte de las medidas impulsadas por las autoridades para disminuir posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones registradas en el país.
Según la información proporcionada, los trabajos tienen como objetivo reducir el riesgo de desbordamientos e inundaciones en comunidades vulnerables ubicadas en las cercanías del afluente.