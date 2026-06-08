Detienen a mujer que intentó ingresar una TV a la cárcel para que su hijo y marido vieran el Mundial

Irán anunció este lunes el cese de su operación militar contra Israel, tras una nueva escalada de enfrentamientos entre ambos países que incluyó ataques directos y el intercambio de misiles. No obstante, las autoridades iraníes advirtieron que responderán con medidas más contundentes si continúan las acciones que consideran agresiones en su contra.

La reanudación de los ataques se produjo después de semanas de negociaciones destinadas a reducir las tensiones en Oriente Medio. El detonante fue un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut, al que Irán respondió con una salva de misiles. Posteriormente, el ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, incluida Teherán, dirigidos contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó públicamente a ambas partes a detener los ataques y aseguró que existen esfuerzos para alcanzar un alto el fuego inmediato. Mientras tanto, el mando militar iraní afirmó haber dado una “respuesta contundente” a Israel antes de anunciar el fin de su operación militar.

A pesar del anuncio, la tensión regional se mantiene. Irán advirtió que cualquier nueva agresión provocará una respuesta más severa. Horas después, el ejército israelí informó de la interceptación de tres proyectiles lanzados desde Líbano contra fuerzas desplegadas en el sur de ese país.

La escalada ocurre en un momento delicado para las gestiones diplomáticas orientadas a poner fin al conflicto. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país no ha abandonado ni las negociaciones ni sus posiciones en el terreno. Además, las autoridades iraníes señalaron que el proceso diplomático podría verse afectado por el aumento de las hostilidades.

El conflicto también tuvo repercusiones económicas. Los mercados reaccionaron con alzas en el precio del petróleo debido a la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Asimismo, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron restricciones a la navegación de buques israelíes en el mar Rojo.

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