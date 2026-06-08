Internacionales
Detienen a mujer que intentó ingresar una TV a la cárcel para que su hijo y marido vieran el Mundial
Una mujer fue capturada en Guatemala luego de que intentara ingresar un televisor de aproximadamente 27 pulgadas a un centro penitenciario durante un día de visitas.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, la mujer buscaba introducir el aparato para que su hijo y su pareja, quienes se encuentran recluidos en la Granja Canadá, pudieran ver el Mundial de la FIFA.
Las autoridades informaron que la detenida fue identificada como Karina N., alias “La Morena”, de 40 años. Su captura fue realizada en un puesto de control instalado por agentes de la comisaría 31.
La PNC indicó que la mujer será remitida a los tribunales correspondientes para continuar con el proceso legal respectivo.
Internacionales
Irán anuncia el «cese» de los ataques contra Israel tras llamamiento de Donald Trump
Irán anunció este lunes el cese de su operación militar contra Israel, tras una nueva escalada de enfrentamientos entre ambos países que incluyó ataques directos y el intercambio de misiles. No obstante, las autoridades iraníes advirtieron que responderán con medidas más contundentes si continúan las acciones que consideran agresiones en su contra.
La reanudación de los ataques se produjo después de semanas de negociaciones destinadas a reducir las tensiones en Oriente Medio. El detonante fue un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut, al que Irán respondió con una salva de misiles. Posteriormente, el ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, incluida Teherán, dirigidos contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó públicamente a ambas partes a detener los ataques y aseguró que existen esfuerzos para alcanzar un alto el fuego inmediato. Mientras tanto, el mando militar iraní afirmó haber dado una “respuesta contundente” a Israel antes de anunciar el fin de su operación militar.
A pesar del anuncio, la tensión regional se mantiene. Irán advirtió que cualquier nueva agresión provocará una respuesta más severa. Horas después, el ejército israelí informó de la interceptación de tres proyectiles lanzados desde Líbano contra fuerzas desplegadas en el sur de ese país.
La escalada ocurre en un momento delicado para las gestiones diplomáticas orientadas a poner fin al conflicto. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país no ha abandonado ni las negociaciones ni sus posiciones en el terreno. Además, las autoridades iraníes señalaron que el proceso diplomático podría verse afectado por el aumento de las hostilidades.
El conflicto también tuvo repercusiones económicas. Los mercados reaccionaron con alzas en el precio del petróleo debido a la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Asimismo, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron restricciones a la navegación de buques israelíes en el mar Rojo.
Internacionales
Detienen a líder de la MS-13 en el sur de México
Las autoridades mexicanas informaron sobre la captura de Orlando Ramírez, conocido con el alias de “El Misterio”, señalado como presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La detención se realizó el sábado en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, según informó la fiscalía estatal.
De acuerdo con el comunicado oficial, Ramírez intentó huir al percatarse de que era seguido por agentes policiales, pero finalmente fue interceptado y capturado por las autoridades.
La fiscalía indicó que el detenido posee órdenes de captura y antecedentes por delitos como homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación, de acuerdo con información proporcionada por el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador.
Asimismo, se le atribuyen los delitos de portación ilegal de armas de guerra y tentativa de extorsión.
Tras su captura, el ciudadano salvadoreño fue puesto a disposición de las autoridades migratorias mexicanas, que determinarán su situación legal.
La detención ocurre mientras en El Salvador se desarrolla un proceso judicial contra 486 presuntos integrantes de la MS-13, acusados de miles de asesinatos y otros delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño mantiene un régimen de excepción como parte de una estrategia de combate a las pandillas, medida bajo la cual se reportan más de 91,000 detenciones.
Internacionales
Comienza el gaokao en China con la participación de 12.9 millones de estudiantes
Un total de 12.9 millones de jóvenes en China comenzaron este domingo el “gaokao”, el examen nacional de acceso a la universidad considerado uno de los procesos académicos más importantes y competitivos del país, según datos del Ministerio de Educación.
La prueba, que se desarrolla durante varios días, es determinante para el ingreso a las universidades y tiene un peso significativo en las oportunidades educativas y laborales de los estudiantes. El examen incluye evaluaciones de chino, matemáticas, inglés, ciencias y humanidades.
Los resultados serán publicados a finales de junio, una vez concluido el proceso de evaluación.
En los alrededores de un centro de exámenes en Pekín, decenas de policías y agentes de seguridad mantuvieron el orden mientras padres de familia esperaban la entrada de los aspirantes. Algunos acudieron vestidos de rojo, color asociado a la buena suerte dentro de la cultura china.
Entre los estudiantes se encontraba Zhang Xinnan, de 18 años, quien expresó sentirse algo ansioso antes del inicio de las pruebas, aunque afirmó sentirse preparado para afrontarlas.
Durante las últimas décadas, la educación superior en China ha experimentado un crecimiento acelerado impulsado por el desarrollo económico del país, lo que ha elevado las expectativas de las familias respecto a la formación académica y profesional de los jóvenes.
Sin embargo, los graduados se enfrentan actualmente a un mercado laboral más complejo que en años anteriores. Según cifras oficiales, aproximadamente uno de cada seis ciudadanos chinos de entre 16 y 24 años que no estudian se encuentra desempleado.