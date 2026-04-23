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Bomberos ha sofocado más de 3,300 incendios en lo que va del año
En promedio, 30 veces al día se han activado las alarmas del Cuerpo de Bomberos, por reportes de incendios, en el periodo del 1 de enero al 21 de abril de 2026.
De acuerdo a las cifras de la institución, en ese lapso se han reportado 3,336 incendios de los cuales, 2,407 han sido en maleza seca, 402 estructurales, 200 en basureros, 161 vehículos y 166 forestales.
«Los incendios de maleza seca, forestales o en interfaz suelen tener origen en el factor humano. Por ello, hacemos un llamado a la población a evitar fogatas y no arrojar colillas de cigarro, a fin de prevenir incendios y proteger el entorno natural», instó el director de Bomberos, Baltazar Solano.
Entre los últimos siniestros está el ocurrido Potonico, Chalatenango, donde se registro un incendio en maleza seca. «Con herramientas forestales y mochilas extintoras, ejecutamos labores para contener el avance del fuego y evitar su propagación», informó la institución.
El Cuerpo de Bomberos, está en emergencia permanente para atender estos casos. «Nuestro compromiso es la protección de la vida y la atención oportuna de emergencias, mediante una institución fortalecida con equipamiento moderno, recurso humano especializado y capacidad de respuesta operativa a nivel nacional», dijo Solano.
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La niñez con autismo fortalece sus habilidades sensoriales en jornada integral del ISRI
En el marco del mes de la concienciación sobre el autismo, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), a través del Centro de Rehabilitación Integral de la Niñez y Adolescencia (CRINA), realizó esta mañana una jornada de integral con seis estaciones sensoriales diseñadas para niños diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Margarita de Arriaza, colaboradora del área de terapia educativa con los niños con condición de autismo del CRINA, indicó que el 2 de abril de cada año es el día de la concienciación sobre el autismo, pero durante todo el mes se realizan actividades alusivas.
«En el CRINA estamos trabajando en el área sensorial, que es una de las áreas más afectadas de los niños, lo estamos haciendo en forma de circuito viendo sus siete sentidos más afectados, como es el vestibular, el olfativo, el de la vista, el tacto y el oído», explicó.
En la jornada, la niñez pudo conocer sobre el funcionamiento de los sentidos: la vista, gusto, olfato, tacto y los sistemas vestibular y propioceptivo, a través de actividades lúdicas y creativas, con el fin de facilitarles su autonomía e integración social.
El ISRI, por medio del CRINA, promueve programas de atención especializada a niños con deficiencias funcionales, entre ellas, las relacionadas con el Espectro Autista.
Cuentan con áreas de terapia para que los niños que están dentro del espectro fortalezcan las habilidades necesarias.
Estas intervenciones incluyen el Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS), que se enfoca en enseñar destrezas para la interacción, como iniciar conversaciones y resolver conflictos de forma pacífica.
Katherine Recinos, habitante de San Martín, es una de las madres de un niño diagnosticado con autismo que recibe atención en el CRINA. Destacó la eficacia de las terapias que recibe su hijo, así como la amabilidad y paciencia del personal de la institución.
«Recibo cuatro tipos de terapia, la de lenguaje, educación, el círculo que es música y la bebéteca. Empezamos desde enero de este año y al niño se le ha visto bastante mejora, antes no decía nada y ahora dice unas cuantas palabras y su comportamiento es mucho mejor a como cuando empezamos, estoy muy agradecida con las licenciadas que son bien lindas con los niños», expresó.
Asimismo, Lizbeth Campos, habitante de Apopa, lleva a su hijo con autismo al CRINA desde hace unos años y confirmó que la mejora en el niño ha sido notoria.
«Antes no hablaba, no atendía indicaciones para nada y ahora sí él ya lo hace. Todas las licenciadas con las que ha pasado son muy amables y pacientes con él», aseguró.
En el CRINA, los niños diagnosticados con autismo reciben terapia ocupacional gratuita para fortalecer la autonomía en actividades de la vida diaria, la motricidad fina y la integración sensorial ante diversos estímulos.
También son atendidos en terapia del habla y lenguaje, donde trabajan la comunicación verbal, no verbal y el uso social del lenguaje, así como en terapia física que está enfocada en promover el desarrollo funcional a través de jornadas deportivas diseñadas según las necesidades de aprendizaje de cada niño
Nacionales -deportes
Firpo estrenó una clínica de recuperación para sus jugadores
Firpo dio un paso enorme a la profesionalización de su equipo, con la presentación de una clínica de recuperación que estará ubicada en el estadio Sergio Torres de Usulután.
Según explicó el equipo: «La adquisición de este moderno equipo profesional para la recuperación de nuestros jugadores no solo fortalece su bienestar, sino que también refleja el esfuerzo constante por profesionalizar cada área de la institución. Seguimos avanzando con visión, trabajo y dedicación, construyendo un futuro más sólido para nuestros jugadores y para toda nuestra afición».
Los toros son el único equipo en El Salvador que cuenta con un escenario propio. Ahora también se convierte en la primera institución del fútbol profesional que cuenta con este tipo de clínica con el que no solo se verán beneficiados los jugadores del plantel mayor, sino también de los diferentes niveles con los que cuentan.
«Contamos con magnetoterapia, el solenoide y las placas, que es un tratamiento muy importante en la recuperación de los jugadores en muchos tipos de lesiones en el cual pues tal vez si no lo tuviéramos se tardarían un poco más. También contamos como con la electroterapia y la láserapia que son tratamientos importantes también en la recuperación en cada uno de ellos», detalló el licenciado César Aguilar, fisioterapista de Firpo.
Tanto el cuerpo técnico, como los jugadores del equipo pampero han mostrado contentos y orgullosos por este esfuerzo hecho por la directiva, ya que se sienten respaldados ante situaciones que para ellos son complicados cuando sufren alguna lesión.
«Aparte de que se han mejorado cosas, o sea, esto es paralelo a que un equipo puede ganar o puede perder, pero el crecimiento de la infraestructura, de la de la organización es muy importante. Lo que demuestra que el equipo va creciendo y eso a mí me alegra mucho, aspectos que los equipos profesionales tienen que tener», comentó el entrenador de este equipo, Marvin Solano.
Actualmente, Firpo es el campeón del fútbol salvadoreño, tras haberse coronado en el Apertura 2025 y celebrar su corona 11. Es uno de los grandes candidatos a estar en la final del actual torneo, donde ya clasifico a la ronda de eliminación en la segunda posición. En estos momentos afinan detalles para recibir a FAS, por la jornada 21 del Clausura 2026.
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Condenan a tres jefes y 38 miembros de pandilla 18 a penas de 25 a 60 años de cárcel
En San Salvador, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado condenó a tres cabecillas de la facción revolucionaria de la pandilla 18 y 38 miembros de su estructura, a penas que oscilan entre los 25 y 60 años de cárcel.
La jueza cuatro de esa sede judicial impuso la pena máxima de 60 años a Josué Daniel Pérez Martínez, alias «Gasper», por el delito de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Los otros dos cabecillas condenados a 45 años de cárcel son: William Ernesto Sánchez, alias «Billy» y Dagoberto Cuéllar Berrios, alias «Baby Killer».
En la audiencia única abierta, la Fiscalía General de la República acreditó ante la jueza que los tres tienen el rango de palabreros en la estructura Milagro Locos Revolucionarios de la pandilla 18.
En el fallo emitido el tribunal deja constancia que para «Billy» y «Baby Killer», la pena impuesta como jefes de la pandilla varía, ya que la captura de ambos fue antes de la reforma al artículo 2-A de la Ley Especial Contra el Crimen Organizado.
También, 15 enjuiciados que fungían como colaboradores activos de la pandilla recibieron 25 años de cárcel
Además, 15 imputados que colaboraban activamente con la pandilla recibieron 25 años de prisión, mientras que otros 23, entre los que hay homeboy, civiles y homegirl [mujer de pandilleros], fueron sentenciados a 30 años de cárcel.
Todos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción, medida que está vigente en El Salvador, desde el 27 de marzo de 2022.
La jueza mencionó que este grupo de pandilleros atentaba contra la paz de los habitantes de Zacatecoluca, zona en la que estuvieron operando y cometiendo una serie de hechos delictivos.