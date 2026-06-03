Nacionales
Cruz Roja Salvadoreña fortalece la coordinación comunitaria para la gestión del riesgo en Sonsonate
Líderes comunitarios, autoridades municipales y organismos de protección civil participaron en un proceso impulsado por la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) para fortalecer la coordinación y la respuesta ante posibles desastres en el departamento de Sonsonate.
Como parte de esta iniciativa, la CRS desarrolló un taller orientado a identificar los vínculos y mecanismos de coordinación necesarios para fortalecer la gestión integral del riesgo en el territorio. El proceso formativo tuvo como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante inundaciones, deslizamientos y otras emergencias.
La actividad reunió a representantes de 12 Comisiones Comunales de Protección Civil de Sonsonate Norte, Nahuizalco y Juayúa, así como a autoridades de la Comisión Municipal de Protección Civil y de la Dirección General de Protección Civil Departamental de Sonsonate.
Durante la jornada, los participantes identificaron las organizaciones involucradas en la gestión del riesgo dentro de sus comunidades y analizaron los mecanismos de coordinación requeridos para actuar de manera más eficiente ante una eventual emergencia.
Para ello, utilizaron herramientas de análisis que permitieron visualizar las relaciones entre los distintos actores locales y detectar oportunidades para fortalecer el trabajo conjunto en la prevención y atención de desastres.
Según la Cruz Roja Salvadoreña, la iniciativa busca mejorar la organización comunitaria y la articulación institucional, elementos considerados clave para reducir riesgos y proteger a la población frente a fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia.
La institución señaló que este ejercicio también contribuirá al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y a mejorar la capacidad de recuperación de las localidades ante eventos adversos.
El proceso continuará en Acajutla y Sonsonate Centro, donde se prevé replicar el taller con otras 12 Comisiones Comunales de Protección Civil y sus respectivas comisiones municipales.
La actividad forma parte del proyecto «Consolidando la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Resiliencia Comunitaria en Sonsonate», financiado por la Cruz Roja Suiza.
Nacionales
PNC reporta segundo día de junio sin homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 2 de junio finalizó con cero homicidios registrados a nivel nacional.
De acuerdo con las estadísticas compartidas por la institución, en lo que va de junio se contabilizan dos días sin asesinatos. Esta cifra se suma a las 26 jornadas sin homicidios reportadas durante mayo.
Asimismo, las autoridades destacaron que abril cerró con 27 días sin homicidios, marzo registró 23 jornadas sin muertes a causa de la violencia, febrero acumuló 24 días sin asesinatos y enero finalizó con 27 días sin homicidios.
Según los datos oficiales, desde la implementación del régimen de excepción se han contabilizado 1,117 días sin homicidios en el país.
La PNC también indicó que durante el año 2026 se han registrado 129 días sin muertes violentas.
Las autoridades atribuyen estos resultados al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medida aprobada en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.
Nacionales
Autoridades capturan a pandillero deportado de Estados Unidos
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó este miércoles sobre la captura de Nidelson Gerardo Palacios, alias «El Grifo», identificado como homeboy de la pandilla Poserz 13, estructura con presencia en Los Ángeles, California.
Según explicó el funcionario, el presunto pandillero fue deportado a Guatemala y, mediante coordinación entre las autoridades de ambos países, se logró su arresto.
Villatoro señaló que las instituciones de seguridad continúan fortaleciendo los controles en las fronteras con el objetivo de localizar y capturar a personas que intenten evadir la justicia. Además, indicó que el detenido presenta múltiples tatuajes alusivos a la estructura criminal y que fue deportado de Estados Unidos debido a su estatus migratorio irregular.
El titular de Seguridad reiteró que las autoridades mantienen acciones contra integrantes de organizaciones criminales y afirmó que quienes formen parte de estas estructuras son considerados enemigos del Estado y de la población salvadoreña.
En un caso similar, las autoridades reportaron el pasado 26 de mayo la detención de Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street Boy», quien retornaba a El Salvador en un vuelo federal. Aunque no registraba alertas migratorias, fue identificado durante los controles especializados como presunto miembro de la organización criminal Barrio 18.
De acuerdo con las autoridades, Castro Hernández enfrenta un proceso penal junto a integrantes de la estructura Tayni Wayniss Sureños, señalada de mantener control criminal en sectores de Ilopango.
Villatoro destacó que las capturas responden a labores de inteligencia y a las estrategias implementadas para combatir a las estructuras criminales y evitar el resurgimiento de actividades delictivas en el país.
Judicial
Vigilante es enviado a prisión por hurtar armas de fuego
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.