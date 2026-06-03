Cruz Roja Salvadoreña fortalece la coordinación comunitaria para la gestión del riesgo en Sonsonate

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó este miércoles sobre la captura de Nidelson Gerardo Palacios, alias «El Grifo», identificado como homeboy de la pandilla Poserz 13, estructura con presencia en Los Ángeles, California.

Según explicó el funcionario, el presunto pandillero fue deportado a Guatemala y, mediante coordinación entre las autoridades de ambos países, se logró su arresto.

Villatoro señaló que las instituciones de seguridad continúan fortaleciendo los controles en las fronteras con el objetivo de localizar y capturar a personas que intenten evadir la justicia. Además, indicó que el detenido presenta múltiples tatuajes alusivos a la estructura criminal y que fue deportado de Estados Unidos debido a su estatus migratorio irregular.

El titular de Seguridad reiteró que las autoridades mantienen acciones contra integrantes de organizaciones criminales y afirmó que quienes formen parte de estas estructuras son considerados enemigos del Estado y de la población salvadoreña.

En un caso similar, las autoridades reportaron el pasado 26 de mayo la detención de Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street Boy», quien retornaba a El Salvador en un vuelo federal. Aunque no registraba alertas migratorias, fue identificado durante los controles especializados como presunto miembro de la organización criminal Barrio 18.

De acuerdo con las autoridades, Castro Hernández enfrenta un proceso penal junto a integrantes de la estructura Tayni Wayniss Sureños, señalada de mantener control criminal en sectores de Ilopango.

Villatoro destacó que las capturas responden a labores de inteligencia y a las estrategias implementadas para combatir a las estructuras criminales y evitar el resurgimiento de actividades delictivas en el país.

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