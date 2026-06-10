Nacionales
Capturan a hombre en Izalco con droga valorada en más de $11,800 y un revólver
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes sobre la captura de Álvaro Alejandro Sánchez Sánchez, de 25 años, durante un operativo realizado por equipos antinarcóticos en el distrito de Izalco, Sonsonate Este.
Según detalló la institución, durante la intervención de un vehículo se decomisó marihuana, metanfetamina, un revólver, un vehículo y un teléfono celular. Las autoridades indicaron que la droga incautada posee un valor comercial superior a los $11,800.
A través de una publicación en la red social X, la PNC señaló que “las drogas no son una opción de negocio, en El Salvador solo te llevarán a la cárcel”.
La corporación policial agregó que Sánchez Sánchez será remitido por los delitos de tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.
Nacionales
MARN pide precaución ante riesgo de inundaciones y derrumbes por la tormenta Cristina
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió sobre una alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas debido a las condiciones de lluvia asociadas a la tormenta tropical Cristina. Según la institución, estos fenómenos podrían interrumpir caminos y carreteras, además de afectar comunidades cercanas a laderas y taludes en la zona montañosa del norte de Santa Ana, Chalatenango y Cabañas, así como en la sierra de Jucuarán.
La entidad también señaló que persiste el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas súbitas y desbordamientos de ríos en diferentes puntos del país, especialmente en sectores de los departamentos de La Paz, San Vicente, La Unión y San Miguel, entre otros.
Asimismo, el MARN indicó que existe una probabilidad moderada de ocurrencia de deslizamientos en el resto de la cordillera fronteriza del norte, entre San Miguel y La Unión; en el cerro Cacahuatique; las cordilleras de Tacuba, Apaneca y El Bálsamo; el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); la periferia del lago de Ilopango y el complejo volcánico Berlín-Tecapa.
Las autoridades recomendaron especial precaución en diversos tramos carreteros, entre ellos la carretera Longitudinal del Norte, la carretera Troncal del Norte, la carretera a Jucuarán y la carretera Litoral, así como en otras vías donde podrían registrarse afectaciones por lluvias intensas y movimientos de tierra.
El ministerio también pidió a la población mantener medidas de prevención al transitar cerca de taludes de fuerte pendiente o conformados por roca fracturada, incluso en ausencia de lluvia. Además, recordó que ante la ocurrencia de actividad sísmica deben extremarse las precauciones en zonas de laderas y taludes.
Por su parte, el titular del MARN, Fernando López, informó que la tormenta tropical Cristina se encuentra cerca del país y aproximándose al sur del Golfo de Fonseca. Explicó que ya se registran algunos efectos en el territorio nacional y que las lluvias continuarán hasta el jueves.
López señaló que, a medida que el sistema se acerque al país, podrían incrementarse las precipitaciones y los vientos. Agregó que las autoridades continuarán monitoreando su evolución, debido a que la tormenta podría modificar su trayectoria o disminuir su intensidad, aunque el pronóstico de lluvias se mantiene.
El funcionario destacó que aún faltan los días con mayores acumulados de lluvia previstos, lo que podría generar inundaciones, anegamientos, desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y otras afectaciones.
Nacionales
Autoridades refuerzan medidas preventivas con 180 albergues habilitados en todo el país
Las autoridades salvadoreñas mantienen habilitados 180 albergues en todo el país con capacidad para atender a más de 10 mil personas, como parte de las medidas preventivas implementadas ante la influencia de la tormenta tropical Cristina.
De acuerdo con el jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, Antonio Vásquez, el Sistema Nacional de Protección Civil dispone de una red de albergues preparados para recibir a la población que requiera ser evacuada debido a emergencias asociadas a las condiciones climáticas. El funcionario indicó que estos espacios cuentan con el equipamiento necesario para brindar atención a las familias que deban abandonar zonas de riesgo.
Asimismo, informó que, como parte de las acciones preventivas desarrolladas hasta el momento, fueron evacuadas de manera anticipada 25 familias en el departamento de La Libertad.
Vásquez explicó que el Cuerpo de Bomberos se ha sumado a las acciones impulsadas por Protección Civil para fortalecer las labores de preparación, monitoreo y respuesta ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. Añadió que la alerta naranja vigente ha permitido reforzar los mecanismos operativos y mantener al personal listo para atender cualquier emergencia.
Por otra parte, Protección Civil reportó durante la noche un operativo de evacuación en el barrio La Playa, distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste, donde las autoridades trasladaron de forma segura a una persona hacia el albergue Ex STIPES, ubicado en el mismo distrito.
Nacionales
Vicepresidente Félix Ulloa se reúne con empresa emiratí para explorar inversiones en El Salvador
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la delegación de EDGE, empresa emiratí especializada en tecnología avanzada y defensa, encabezada por el Vicepresidente Senior de Negocios Internacionales, Miles Chambers, con el propósito de explorar oportunidades de colaboración e inversión en áreas estratégicas para el país.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa resaltó que El Salvador vive un momento histórico de transformación, marcado por la consolidación de la seguridad, la modernización del Estado y la creación de condiciones favorables para la inversión extranjera. Subrayó que el país cuenta con una posición estratégica que permite acceder a otros mercados de la región.
Destacó además, que la nación salvadoreña ofrece un clima favorable para la inversión, respaldado por instituciones como Invest in El Salvador, que brindan acompañamiento a empresas extranjeras interesadas en establecer operaciones en este territorio. En tal sentido, la Subdirectora de Promoción de Inversiones de Invest in El Salvador, Jessica Bukele, conversó sobre los avances que han posicionado al país como un destino cada vez más atractivo para inversionistas internacionales, enfatizando las oportunidades para empresas del sector tecnológico, incluyendo beneficios e incentivos orientados a facilitar el establecimiento de operaciones.
Por parte de EDGE, Miles Chambers expresó su agradecimiento por la apertura del Gobierno de El Salvador y destacó el potencial que observan para el desarrollo de nuevas oportunidades en materia de inversión, tecnología, seguridad nacional y defensa. Asimismo, junto al Director de Relaciones Internacionales, Mohamed Al Qemzi, y el Director de Desarrollo de Negocios para América Latina y el Caribe, Fernando Schmiegelow, manifestó el interés de continuar valorando el ecosistema salvadoreño, reconociendo los cambios que han sucitado en el país en los últimos años.
EDGE ha fortalecido su presencia en América Latina mediante el despliegue de soluciones orientadas al desarrollo de capacidades nacionales de seguridad, soberanía y autonomía tecnológica.
El acercamiento abrió un espacio de diálogo estratégico con esta compañía, para identificar oportunidades de colaboración e inversión, en línea con la apuesta de El Salvador por atraer tecnología, innovación y nuevas industrias que contribuyan al desarrollo económico del país.