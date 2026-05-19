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Detienen al hijo del fundador de Mango, investigado por la muerte de su padre
La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024.
La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, dio varios giros hasta la detención de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.
Tras su arresto, el hijo del empresario, de 45 años, fue conducido desde comisaría para declarar ante la magistrada en los juzgados de Martorell, adonde llegó pasado el mediodía esposado y custodiado por la policía, constataron periodistas de la AFP.
La causa, de momento, está declarada secreta, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Fuentes de la familia afirmaron tener un convencimiento «absoluto» de la inocencia de Jonathan Andic y aseguraron que «no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él».
En este sentido, se mostraron «seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará», y pidieron que «se respete el principio de presunción de inocencia».
Isak Andic, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona. Tenía 71 años.
Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era la única persona que lo acompañaba en aquel paseo.
Investigada inicialmente como un accidente, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla y añadir más pesquisas.
El diario La Vanguardia, que adelantó este martes la detención, informó entonces que la policía estaba investigando el teléfono celular del hijo, quien habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones como testigo.
Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido.
De acuerdo con El País, la golfista Estefanía Knuth, pareja de Isac Andic en el momento del accidente, había indicado que él y su hijo mayor habían atravesado épocas de mala relación, pero sin apuntar en ningún momento a la tesis de un presunto homicidio.
Tras la muerte de Andic, Knuth y los tres hijos del empresario mantuvieron una disputa por la herencia, que se saldó con un principio de acuerdo tras complejas negociaciones, informó el mismo diario.
Actualmente, Jonathan es vicepresidente del Consejo de administración de Mango, de quien la empresa destaca en su web que «inició su trayectoria profesional en la compañía en 2005».
En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero poco después su padre retomó las riendas.
Isak Andic Ermay nació en 1953 en Estambul en el seno de una familia judía sefardí que emigró a España cuando él era una adolescente.
Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió finalmente su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.
La marca se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, haciendo de él una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada por Forbes en unos 4,500 millones de dólares.
La empresa cuenta con más de 16,400 empleados y 2,900 puntos de venta en más de 120 mercados mundiales, según su web.
Al igual que su rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas, Mango cimentó su éxito en precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda.
En diciembre de 2023, Andic cedió por primera vez el 5 % de su empresa a una tercera persona: su brazo derecho, Toni Ruiz, consejero delegado del grupo y su actual timonel.
El pasado octubre, Ruiz y los otros dos albaceas de la herencia de Andic publicaron un escrito reivindicado el legado de quien fue «un emprendedor visionario», así como la inocencia de su hijo.
«Defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima», escribieron afirmando haber sido testigos «de cómo el dolor de un duelo privado se ha visto agravado por un debate público».
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El universo Star Wars está de luto tras muerte de Tom Kane
Tom Kane, famoso por interpretar la voz del maestro Yoda en Star Wars: The Clone Wars, murió a los 64 años luego de varios años enfrentando problemas de salud, así habría informado su representante, Zach McGinnis.
El actor había anunciado su retiro del doblaje en 2021 después de sufrir un derrame cerebral que afectó su capacidad para hablar.
Además de su trabajo en el universo de Star Wars, Kane participó en numerosos proyectos animados y videojuegos, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas en el rubro.
A lo largo de su carrera también colaboró en producciones como Powerpuff Girls, World of Warcraft y narraciones para distintos programas de televisión y documentales.
Cabe mencionar que la interpretación de Yoda realizada por Tom Kane fue considerada por muchos como una de las más emblemáticas fuera de las películas originales, debido a su participación en varias producciones animadas y videojuegos de la saga.
Hasta el momento, familiares del actor no han revelado mayores detalles sobre ceremonias o homenajes oficiales.
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Julieta Venegas debuta en la literatura con «Norteña»
La cantante mexicana Julieta Venegas anunció en sus redes sociales que ha debutado como autora con su primer libro «Norteña», una obra de memorias sobre Tijuana, la ciudad donde creció, y que llegará este mes autografiado a las librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España.
«El disco es una recreación de mi memoria musical. El libro es una especie de bitácora (…) Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó», ha escrito Venegas en sus redes sociales.
«Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo», añadió la cantante mexicana.
Venegas ha explicado que su producción literaria representa una «bitácora» pues en su texto recorre sus recuerdos de infancia en Tijuana y Ciudad de México hasta el lanzamiento de su primera producción discográfica titulada «Aquí» (1997) .
La cantante mexicana, de 55 años, es una artista multipremiada con ocho Latin Grammy y un Grammy, y es considerada referentes del pop latino además de ser nominada embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México.
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Justicia española ordena al fisco devolver más de 55 millones de euros a Shakira
El tribunal de la Audiencia Nacional, la jurisdicción especializada en asuntos financieros complejos, ordenó a mediados de abril «la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales», respecto al ejercicio de 2011.
La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros, según el documento.
Esta engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones), la multa impuesta en su momento por infracción «muy grave» (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.
La cantante ha tenido varios enfrentamientos con Hacienda en España y otros casos fiscales en los que se vio implicada se resolvieron en 2024.
El centro de estos conflictos tiene que ver con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, pero que en aquella época no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.
Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.
Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.
«La Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España (…) más de 183 días», se lee en esta resolución del 15 de abril, que precisa que «da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011».
La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio que prometía exponer su vida privada.
Hacienda también había iniciado un procedimiento por el año 2018, y la artista tuvo que abonar 6,6 millones de euros de regularización por «irregularidades» en su declaración de la renta de 2018.
Este caso, lleno de giros, incluso inspiró una serie titulada «Celeste», protagonizada por una inspectora de Hacienda española que investiga la posible evasión fiscal de una estrella internacional de la música latina.
En septiembre, Shakira actuará en concierto en España por primera vez desde 2018, con seis fechas previstas en Madrid.