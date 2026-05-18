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Julieta Venegas debuta en la literatura con «Norteña»
La cantante mexicana Julieta Venegas anunció en sus redes sociales que ha debutado como autora con su primer libro «Norteña», una obra de memorias sobre Tijuana, la ciudad donde creció, y que llegará este mes autografiado a las librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España.
«El disco es una recreación de mi memoria musical. El libro es una especie de bitácora (…) Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó», ha escrito Venegas en sus redes sociales.
«Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo», añadió la cantante mexicana.
Venegas ha explicado que su producción literaria representa una «bitácora» pues en su texto recorre sus recuerdos de infancia en Tijuana y Ciudad de México hasta el lanzamiento de su primera producción discográfica titulada «Aquí» (1997) .
La cantante mexicana, de 55 años, es una artista multipremiada con ocho Latin Grammy y un Grammy, y es considerada referentes del pop latino además de ser nominada embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México.
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Justicia española ordena al fisco devolver más de 55 millones de euros a Shakira
El tribunal de la Audiencia Nacional, la jurisdicción especializada en asuntos financieros complejos, ordenó a mediados de abril «la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales», respecto al ejercicio de 2011.
La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros, según el documento.
Esta engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones), la multa impuesta en su momento por infracción «muy grave» (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.
La cantante ha tenido varios enfrentamientos con Hacienda en España y otros casos fiscales en los que se vio implicada se resolvieron en 2024.
El centro de estos conflictos tiene que ver con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, pero que en aquella época no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.
Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.
Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.
«La Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España (…) más de 183 días», se lee en esta resolución del 15 de abril, que precisa que «da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011».
La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio que prometía exponer su vida privada.
Hacienda también había iniciado un procedimiento por el año 2018, y la artista tuvo que abonar 6,6 millones de euros de regularización por «irregularidades» en su declaración de la renta de 2018.
Este caso, lleno de giros, incluso inspiró una serie titulada «Celeste», protagonizada por una inspectora de Hacienda española que investiga la posible evasión fiscal de una estrella internacional de la música latina.
En septiembre, Shakira actuará en concierto en España por primera vez desde 2018, con seis fechas previstas en Madrid.
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«Minions y Monstruos» se tomarán Hollywood desatando el caos
Fiestas con elefantes, metrajes en blanco y negro, el nuevo adelanto de «Minions y Monstruos» es cine. La franquicia favorita de muchos regresa con la séptima película de los ya conocidos aliados de Gru, los Minions, quienes buscan la fama en la época dorada de Hollywood en la década de 1920. Esta vez, los secuaces de Gru tendrán la compañía de nada más y nada menos que Monstruos.
Consumidos por el deseo de más fama, los Minios recurrirán a míticas y terroríficas criaturas para brillar como estrellas de cine en la época dorada hollywoodense, pero, cuando la situación se salga de sus manos deberán salvar el mundo de los problemas que provocaron.
Anteriormente, la franquicia ha tenido una relación especial con la historia del séptimo arte, ya que, durante la primera entrega del spin-off «Minions», que fue ambientada a la década de 1960, llevó clásicos de The Rolling Stones, The Doors y Kinks, pero esta vez, aunque se retratan los años 20, el tráiler incluye música actual y moderna con la de Bad Bunny para la banda sonora.
La séptima historia del universo de «Mi Villano Favorito» parte cronológicamente como la primera de la franquicia, y estrenará en las salas de cine el próximo 1 de julio.
Pierre Coffin vuelve para dirigir una película de los Minions, a quienes también les ha dado su voz. Christoph Waltz, ganador de dos premios Óscar, se suma el elenco para interpretar al director Max. Al reparto también se suma Jeff Bridges, Allison Janney, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch y Trey Parker.
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LVMH vende la marca de moda Marc Jacobs a WHP Global
Marc Jacobs, adquirido por LVMH en 1997, permanecerá al diseñador estadounidense que le da nombre como director creativo una vez que se finalice la transacción, según los detalles anunciados el jueves.
Se espera que la venta se cierre a finales de año, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias.
Tras su gran popularidad a principios de los años 2000, Marc Jacobs ha perdido impulso y realizó varios cambios estratégicos para encontrar un modelo de negocio viable.
En paralelo a la venta, el grupo G-III indicó en un comunicado que formará con WHP Global una empresa conjunta, una nueva entidad que será la dueña también de Marc Jacobs.
Según el comunicado de LVMH y WHP Global, el acuerdo permitirá que G-III gestione los negocios de venta directa al consumidor y al por mayor de Marc Jacobs.
WHP Global tiene marcas como rag & bone, G-Star y Vera Wang.
El Wall Street Journal, citando a fuentes cercanas, informó el pasado año que LVMH estaba en conversaciones con varios compradores potenciales para vender Marc Jacobs, en una operación estimada en 1.000 millones de dólares. El anuncio del jueves no precisó ningún montante.
LVMH es el mayor grupo de lujo del mundo y propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior, Celine o Moët Hennessy.