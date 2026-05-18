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Multan con $750 a creador de videos por conducción temeraria
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
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Traficante de personas es condenado a ocho años de prisión
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
Jetset
Julieta Venegas debuta en la literatura con «Norteña»
La cantante mexicana Julieta Venegas anunció en sus redes sociales que ha debutado como autora con su primer libro «Norteña», una obra de memorias sobre Tijuana, la ciudad donde creció, y que llegará este mes autografiado a las librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España.
«El disco es una recreación de mi memoria musical. El libro es una especie de bitácora (…) Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó», ha escrito Venegas en sus redes sociales.
«Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo», añadió la cantante mexicana.
Venegas ha explicado que su producción literaria representa una «bitácora» pues en su texto recorre sus recuerdos de infancia en Tijuana y Ciudad de México hasta el lanzamiento de su primera producción discográfica titulada «Aquí» (1997) .
La cantante mexicana, de 55 años, es una artista multipremiada con ocho Latin Grammy y un Grammy, y es considerada referentes del pop latino además de ser nominada embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México.
Internacionales
EE.UU. exige a Irán transferir su uranio enriquecido como condición para poner fin a la guerra
La cancillería de Irán aseguró este lunes que el país había respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra, y añadió que los intercambios continuaban a pesar de las informaciones de medios iraníes que describían las exigencias de Washington como excesivas.
«Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense», declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.
El vocero añadió que los intercambios «continúan a través del mediador pakistaní», sin ofrecer más detalles.
Baqai defendió las demandas de Irán, que incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones de larga data.
«Los puntos planteados son demandas iraníes que han sido firmemente defendidas por el equipo iraní en cada ronda de negociaciones», señaló.
También defendió una condición iraní según la cual Estados Unidos debe pagar reparaciones de guerra, al describir el conflicto como «ilegal y sin fundamento».
Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán estaba «totalmente preparado para cualquier eventualidad».
El domingo, la agencia de noticias iraní Fars informó que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Estados Unidos se había negado a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos congelados de Irán o a pagar reparaciones por los daños de la guerra, según Fars.
El informe señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.
La agencia de noticias iraní Mehr afirmó que «Estados Unidos, sin ofrecer concesiones tangibles, quiere obtener concesiones que no consiguió durante la guerra, lo que llevará a un punto muerto las negociaciones».
Describió las condiciones estadounidenses como «excesivas».
En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.
También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.
Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.