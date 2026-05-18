Internacionales
El crucero afectado por el brote de hantavirus llega al final de su travesía
El crucero que desató alarma mundial por un brote de hantavirus atracó este lunes en el puerto de Róterdam, con el mínimo de la tripulación que deberá cumplir varias semanas de cuarentena.
El MV Hondius, que partió el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia Cabo Verde, sufrió un brote de hantavirus, con tres casos mortales.
Reporteros de la AFP a bordo de otra embarcación vieron el barco atracar en el puerto de Róterdam, el mayor puerto de Europa, donde será sometido a un procedimiento de desinfección y limpieza.
A bordo iban 27 personas, de las que 25 formaban parte de la tripulación y dos eran miembros del personal médico del navío, propiedad de la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.
Un primer grupo desembarcó horas después. Iban vestidos con trajes blancos de protección y cargando con sus pertenencias en bolsas y cajas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha apresurado a tranquilizar al mundo asegurando que el brote no es comparable a la pandemia del covid-19.
«Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública a la luz de la información más reciente disponible, y el riesgo global sigue siendo bajo», anunció la OMS en un boletín publicado unas horas antes de la llegada del barco a Róterdam.
Este virus tiene un periodo de incubación de varias semanas, por lo que todavía pueden emerger más casos.
Hasta el momento se confirmaron al menos siete casos positivos y hay otro caso probable, según un recuento de AFP a partir de fuentes oficiales.
En Canadá, una pasajera del crucero en cuarentena dio un resultado «presuntamente positivo al hantavirus de los Andes», informó el sábado la Agencia de Salud Pública del país.
Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del barco hacia sus países de origen o hacia Países Bajos, que asumió una responsabilidad especial, ya que el navío tiene pabellón neerlandés.
Dos personas – un neerlandés y un británico – fueron evacuados de emergencia a Países Bajos donde fueron hospitalizados.
Ambos se encuentran estables y el ciudadano británico está en condiciones de ser repatriado en aislamiento, indicaron las autoridades neerlandesas.
Todos los demás evacuados del barco a los Países Bajos han dado negativo a la prueba al virus. Algunos siguen allí en cuarentena, otros ya volaron hacia sus países.
Todas las personas a bordo son asintomáticas, según Oceanwide Expeditions, y están siendo monitoreados de cerca por los dos miembros del personal médico a bordo.
La cepa Andes
Las personas que debían desembarcar este lunes son 17 filipinos, cuatro neerlandeses -dos tripulantes y dos trabajadores del equipo médico-, cuatro ucranianos, un ruso y un polaco.
Algunos permanecerán en cuarentena en el puerto y otros podrán realizar el aislamiento en sus domicilios.
Los que hagan cuarentena en Róterdam serán alojados en casas móviles cerca del puerto, dijo a la AFP Yvonne van Duijnhoven, funcionaria de salud local.
Se les hará una prueba al hantavirus y también se les proporcionará ayuda psicológica si la necesitan.
«Vamos a vigilar eso de verdad porque lo que han tenido que pasar en las últimas semanas es realmente impactante», comentó la funcionaria.
En el navío todavía está el cuerpo de una mujer alemana que murió durante la travesía. Será incinerada en Países Bajos, según los deseos de su familia, indicó Van Duijnhoven.
Tras atracar, el barco será sometido a un exhaustivo procedimiento de limpieza y desinfección, afirmó el operador.
El crucero salió de la Patagonia argentina, pasó por algunas islas remotas del sur del Atlántico y luego emprendió rumbo norte para llegar a Cabo Verde, en las costas de África.
Debido al brote, el barco navegó hacia Tenerife, en las islas Canarias, donde se realizaron evacuaciones por avión.
La operación para repatriar a las personas a bordo del MV Hondius representó varios desafíos diplomáticos para que distintos países recibieran y trataran a los pasajeros.
Cabo Verde rechazó que el barco atracara y el crucero tuvo que permanecer fondeado frente a las costas de la capital, Praia, mientras tres personas eran evacuadas hacia Europa en avión.
El gobierno central de España tuvo que negociar con la administración regional de Canarias para que el barco pudiera realizar la operación de evacuación desde Tenerife.
El contagio inicial de hantavirus ocurre por exposición a saliva, orina o heces de roedores infectados, en general en ambientes cerrados. Esta enfermedad es endémica en Argentina, donde comenzó el viaje.
Los contagiados presentan la cepa Andes, la única documentada que puede transmitirse de persona a persona.
Internacionales
Xabi Alonso, nombrado entrenador del Chelsea, informa el club
El club viene de perder la final de la FA Cup contra el Manchester City el sábado y es noveno en la Premier League con dos partidos de la temporada aún por disputar.
Alonso saltó a la fama como uno de los entrenadores más prometedores de Europa al guiar al Bayer Leverkusen a un doblete de liga y copa en Alemania sin conocer la derrota en la temporada 2023/24.
Sin embargo solo estuvo siete meses en el banquillo del Real Madrid tras ser nombrado el año pasado y dejó al conjunto español en enero.
«El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino», dijo el club en un comunicado. «El español comenzará su labor el 1 de julio de 2026, tras haber acordado un contrato de cuatro años en Stamford Bridge».
Alonso afronta un enorme desafío para que el Chelsea vuelva a luchar por los grandes títulos.
El nombramiento de Alonso se hizo un día después de que el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola, derrotara al Chelsea y se proclamara campeón de la FA Cup, en el estadio de Wembley, en Londres.
Esta derrota significa que ya llevan ocho temporadas sin un título en casa, a pesar de la enorme inversión en el mercado de fichajes.
Internacionales
OMS declara emergencia de salud pública internacional por brote de ébola en África
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda.
La OMS «determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)», señaló el organismo de salud global en Ginebra en un comunicado.
Agregó que el brote «no cumple con los criterios» para ser calificado como una pandemia.
La ESPII era anteriormente el nivel de alerta más elevado frente a una epidemia según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un marco jurídicamente vinculante para los Estados Partes de la OMS.
Pero las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron un grado de alerta superior: el de «emergencia debida a una pandemia».
El ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, sigue siendo temible a pesar de las recientes vacunas y tratamientos, eficaces únicamente contra la cepa Zaire, responsable de las mayores epidemias registradas.
La RDC se ve en la actualidad duramente golpeada por la variante Bundibugyo del ébola, contra la cual no existe ninguna vacuna.
Hasta el 16 de mayo, la OMS confirmó ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país.
También confirmó otro caso en Kinshasa y una muerte en Uganda entre viajeros que habían regresado hacía poco de Ituri.
Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana ha registrado 88 muertes probablemente debidas al virus sobre un total de 336 casos sospechosos, según las últimas cifras publicadas el sábado.
Ituri, región aurífera fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, registra intensos movimientos de población vinculados a la actividad minera.
El acceso a ciertas zonas, afectadas por la violencia armada, es difícil por razones de seguridad.
Internacionales
Trump amenaza con aniquilar a Irán si no acepta el acuerdo de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente el domingo con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.
Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue siendo lejana.
«Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos», advirtió Trump en su plataforma Truth Social.
Emisarios de los dos países no hablan directamente desde una reunión en Pakistán a mediados de abril.
Antes incluso del mensaje de Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington.
«El presidente estadounidense debería saber que si […] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos», dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.
El vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, declaró que si se atacaban las instalaciones petroleras iraníes, Irán golpearía instalaciones petroleras en la región.
La guerra ha provocado un bloqueo de facto del estratégico estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano a un mortífero conflicto paralelo.
Teherán, principal apoyo del grupo libanés Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en Líbano para firmar la paz con Trump.
Un oficial militar israelí afirmó el domingo que Hezbolá había lanzado unos 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.
El ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes el domingo en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños.
Los ataques israelíes desde el inicio de la guerra provocaron la muerte de más de 2,900 personas en Líbano, incluidos 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril, según las autoridades libanesas.
Washington y Teherán acordaron un cese de hostilidades el 8 de abril, pero las negociaciones de paz se estancaron y los ataques esporádicos continuaron.
El domingo, medios iraníes aseguraron que Estados Unidos no había cedido en nada concreto en su última respuesta a la agenda propuesta por Irán para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.
La agencia de noticias Fars señaló que Washington había presentado una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Washington también se negó a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos iraníes congelados en el extranjero o a pagar reparaciones por los daños infligidos a Irán durante la guerra, según Fars
La agencia de noticias Mehr, por su parte, afirmó: «Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones».
El domingo se registraron más disturbios en la región.
Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos, sin que se reportaran heridos ni un aumento en los niveles de radiación.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó «su profunda preocupación» y afirmó que «cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable».
Grupos armados en Irak respaldados por Irán poseen drones de combate, y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también.
Pakistán ha mediado en las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, y su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, se reunió el domingo en Teherán con el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.
En una publicación en redes sociales tras las conversaciones, Qalibaf afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán había desestabilizado a todo Oriente Medio.
«Algunos gobiernos de la región creían que la presencia de Estados Unidos les traería seguridad, pero los acontecimientos recientes demostraron que esta presencia no solo es incapaz de proporcionar seguridad, sino que también crea las condiciones para la inseguridad», dijo.
Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, abordaron el tema del conflicto durante su cumbre de alto nivel esta semana.
Trump dijo que Xi le aseguró que China no se estaba preparando para enviar ayuda militar a Irán, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó el viernes en un comunicado que «las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible».