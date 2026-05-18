Miles de familias recuperaron conexión segura y ágil en Villa Lourdes

Con la implementación del régimen de excepción en el país, las autoridades guatemaltecas reforzaron su estrategia de combate a los pandilleros salvadoreños y centraron sus esfuerzos en Jutiapa, departamento ubicado al sureste, con conexión directo a El Salvador, así como San Marcos, limítrofe con México y punto de ingreso de terroristas.

Producto de ese combate han logrado capturar a 290 terroristas de la Mara Salvatrucha, entre enero de 2024 al 17 de mayo e 2026. En el 2024 detuvieron a 157, un año después arrestaron a 93 y en lo que va de 2026 reportan la aprehensión de 40 mareros.

Las detenciones han revelado que esas zonas transfronterizas son corredores críticos para que pandilleros aliados con estructuras de traficantes de personas y carteles de la droga puedan desplazarse cometiendo una serie de ilícitos.

Los terroristas sorprendidos mediante los controles guatemaltecos eran reclamados por diversos tribunales salvadoreños comunes o contra el crimen organizado por delitos que van desde la extorsión hasta homicidio.

En Guatemala, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) han descubierto que el ingreso masivo de mareros salvadoreños aumentó después de las medidas implementas en el marco del régimen de excepción.

En el caso de las capturas ejecutadas desde la capital guatemalteca hacia El Salvador se trata de pandilleros que huían del régimen de excepción y los detenidos en el departamento de San Marcos, son terroristas que ingresaron a Guatemala desde México, en una estrategia de expandirse.

Uno de los casos recientes fue la semana pasada cuando tres integrantes de la pandilla 18 se enfrentaron a balazos con agentes policiales en Quetzaltenango.

En el hecho ocurrido en la zona 3 de esa ciudad guatemalteca los pandilleros fueron sometidos por los investigadores de la Dipanda tras resultar lesionados y llevados a un hospital bajo custodia policial.

«Los capturados son Kevin “N”, de 25 años, Susana “N”, de 25 años y José “N”, de 22 años, alias “El Inquieto”, quienes resultaron heridos al enfrentarse a los investigadores, por lo que fueron trasladados bajo custodia policial a un centro asistencial», destacó la PNC guatemalteca.

Mientras que en la colonia El Recreo, zona 4 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, fue detenido el pandillero de la 18, Pedro Elías Molina Calderón, con antecedentes de extorsión en ese país, fue entregado a El Salvador el pasado domingo 17 de mayo.

«Tras coordinaciones con el Centro Antipandillas Transnacional de El Salvador, se establece su verdadera identidad, determinando que forma parte de la pandilla barrio 18. Asimismo, se estableció que en septiembre de 2019 fue capturado en flagrancia en la calzada Santa Lucía Norte, Antigua Guatemala, cuando presuntamente pretendía recoger dinero de extorsión», según el informe de Guatemala.

Otro de los pandilleros detenidos y entregados a El Salvador la semana pasada es René Aguilar, de 29 años, alias «Almendra», el marero era reclamado por un juzgado, desde el 28 de octubre de 2022, por homicidio simple y por limitación a libre circulación desde el 2 de junio de 2025.

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