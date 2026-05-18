Internacionales
Nuevo director de la BBC asume el cargo en plena crisis de la cadena británica
Matt Brittin, un antiguo directivo de Google, asumió el lunes el cargo de director general de la BBC, en un momento en que el grupo audiovisual público británico prevé eliminar 2.000 empleos, en plena crisis de los medios de comunicación.
Brittin, de 57 años, fue nombrado director general del gigante mediático a finales de marzo, tras la dimisión de Tim Davie a raíz de un controvertido montaje de un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llevado a juicio a la BBC.
«Es un gran honor para mí ocupar este cargo y lo afronto con mucha humildad», declaró Brittin este lunes a la entrada de la sede de la BBC, en el centro de Londres.
«Cuando observo los 100 años de historia de la cadena, la manera en que ha servido a su público, cómo ha sabido adaptarse rápidamente y estar a la altura en tiempos de crisis, creo también que hoy el mundo necesita más que nunca a la BBC», añadió.
En un mensaje dirigido al personal, el nuevo responsable de la BBC reconoció que los cambios «no serán fáciles».
«Las decisiones difíciles son inevitables si queremos lograr ahorros», añadió.
Brittin pasó 18 años en Google, antes de abandonar el gigante tecnológico estadounidense en 2024, tomando ahora las riendas de la BBC y de sus cerca de 21.000 empleados, en un momento complicado para el medio.
Antes de su llegada a la BBC, Brittin era miembro no ejecutivo del consejo de administración de Guardian Media Group, empresa matriz del diario de centroizquierda The Guardian.
En abril, la cadena anunció que eliminará hasta 2.000 puestos de trabajo, alrededor del 10% de su plantilla, debido a «importantes presiones financieras».
La BBC pretende ahorrar 500 millones de libras (670 millones de dólares) en los próximos dos años.
Las dificultades de la reconocida cadena británica se agravaron debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual, obligatoria para todos los hogares del Reino Unido que ven canales de televisión en directo.
Brittin asume el cargo cuando el grupo debe afrontar la demanda por difamación presentada por Donald Trump ante un tribunal estadounidense, en la que reclama 10.000 millones de dólares, con un juicio fijado para febrero de 2027.
El litigio se refiere a un documental emitido por la BBC justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en el cual distintos fragmentos del discurso pronunciado por Donald Trump el 6 de enero de 2021 fueron editados de tal manera que parecía llamar explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio en Washington.
Internacionales
El crucero afectado por el brote de hantavirus llega al final de su travesía
El crucero que desató alarma mundial por un brote de hantavirus atracó este lunes en el puerto de Róterdam, con el mínimo de la tripulación que deberá cumplir varias semanas de cuarentena.
El MV Hondius, que partió el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia Cabo Verde, sufrió un brote de hantavirus, con tres casos mortales.
Reporteros de la AFP a bordo de otra embarcación vieron el barco atracar en el puerto de Róterdam, el mayor puerto de Europa, donde será sometido a un procedimiento de desinfección y limpieza.
A bordo iban 27 personas, de las que 25 formaban parte de la tripulación y dos eran miembros del personal médico del navío, propiedad de la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.
Un primer grupo desembarcó horas después. Iban vestidos con trajes blancos de protección y cargando con sus pertenencias en bolsas y cajas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha apresurado a tranquilizar al mundo asegurando que el brote no es comparable a la pandemia del covid-19.
«Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública a la luz de la información más reciente disponible, y el riesgo global sigue siendo bajo», anunció la OMS en un boletín publicado unas horas antes de la llegada del barco a Róterdam.
Este virus tiene un periodo de incubación de varias semanas, por lo que todavía pueden emerger más casos.
Hasta el momento se confirmaron al menos siete casos positivos y hay otro caso probable, según un recuento de AFP a partir de fuentes oficiales.
En Canadá, una pasajera del crucero en cuarentena dio un resultado «presuntamente positivo al hantavirus de los Andes», informó el sábado la Agencia de Salud Pública del país.
Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del barco hacia sus países de origen o hacia Países Bajos, que asumió una responsabilidad especial, ya que el navío tiene pabellón neerlandés.
Dos personas – un neerlandés y un británico – fueron evacuados de emergencia a Países Bajos donde fueron hospitalizados.
Ambos se encuentran estables y el ciudadano británico está en condiciones de ser repatriado en aislamiento, indicaron las autoridades neerlandesas.
Todos los demás evacuados del barco a los Países Bajos han dado negativo a la prueba al virus. Algunos siguen allí en cuarentena, otros ya volaron hacia sus países.
Todas las personas a bordo son asintomáticas, según Oceanwide Expeditions, y están siendo monitoreados de cerca por los dos miembros del personal médico a bordo.
La cepa Andes
Las personas que debían desembarcar este lunes son 17 filipinos, cuatro neerlandeses -dos tripulantes y dos trabajadores del equipo médico-, cuatro ucranianos, un ruso y un polaco.
Algunos permanecerán en cuarentena en el puerto y otros podrán realizar el aislamiento en sus domicilios.
Los que hagan cuarentena en Róterdam serán alojados en casas móviles cerca del puerto, dijo a la AFP Yvonne van Duijnhoven, funcionaria de salud local.
Se les hará una prueba al hantavirus y también se les proporcionará ayuda psicológica si la necesitan.
«Vamos a vigilar eso de verdad porque lo que han tenido que pasar en las últimas semanas es realmente impactante», comentó la funcionaria.
En el navío todavía está el cuerpo de una mujer alemana que murió durante la travesía. Será incinerada en Países Bajos, según los deseos de su familia, indicó Van Duijnhoven.
Tras atracar, el barco será sometido a un exhaustivo procedimiento de limpieza y desinfección, afirmó el operador.
El crucero salió de la Patagonia argentina, pasó por algunas islas remotas del sur del Atlántico y luego emprendió rumbo norte para llegar a Cabo Verde, en las costas de África.
Debido al brote, el barco navegó hacia Tenerife, en las islas Canarias, donde se realizaron evacuaciones por avión.
La operación para repatriar a las personas a bordo del MV Hondius representó varios desafíos diplomáticos para que distintos países recibieran y trataran a los pasajeros.
Cabo Verde rechazó que el barco atracara y el crucero tuvo que permanecer fondeado frente a las costas de la capital, Praia, mientras tres personas eran evacuadas hacia Europa en avión.
El gobierno central de España tuvo que negociar con la administración regional de Canarias para que el barco pudiera realizar la operación de evacuación desde Tenerife.
El contagio inicial de hantavirus ocurre por exposición a saliva, orina o heces de roedores infectados, en general en ambientes cerrados. Esta enfermedad es endémica en Argentina, donde comenzó el viaje.
Los contagiados presentan la cepa Andes, la única documentada que puede transmitirse de persona a persona.
Internacionales
Xabi Alonso, nombrado entrenador del Chelsea, informa el club
El club viene de perder la final de la FA Cup contra el Manchester City el sábado y es noveno en la Premier League con dos partidos de la temporada aún por disputar.
Alonso saltó a la fama como uno de los entrenadores más prometedores de Europa al guiar al Bayer Leverkusen a un doblete de liga y copa en Alemania sin conocer la derrota en la temporada 2023/24.
Sin embargo solo estuvo siete meses en el banquillo del Real Madrid tras ser nombrado el año pasado y dejó al conjunto español en enero.
«El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino», dijo el club en un comunicado. «El español comenzará su labor el 1 de julio de 2026, tras haber acordado un contrato de cuatro años en Stamford Bridge».
Alonso afronta un enorme desafío para que el Chelsea vuelva a luchar por los grandes títulos.
El nombramiento de Alonso se hizo un día después de que el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola, derrotara al Chelsea y se proclamara campeón de la FA Cup, en el estadio de Wembley, en Londres.
Esta derrota significa que ya llevan ocho temporadas sin un título en casa, a pesar de la enorme inversión en el mercado de fichajes.
Internacionales
OMS declara emergencia de salud pública internacional por brote de ébola en África
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda.
La OMS «determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)», señaló el organismo de salud global en Ginebra en un comunicado.
Agregó que el brote «no cumple con los criterios» para ser calificado como una pandemia.
La ESPII era anteriormente el nivel de alerta más elevado frente a una epidemia según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un marco jurídicamente vinculante para los Estados Partes de la OMS.
Pero las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron un grado de alerta superior: el de «emergencia debida a una pandemia».
El ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, sigue siendo temible a pesar de las recientes vacunas y tratamientos, eficaces únicamente contra la cepa Zaire, responsable de las mayores epidemias registradas.
La RDC se ve en la actualidad duramente golpeada por la variante Bundibugyo del ébola, contra la cual no existe ninguna vacuna.
Hasta el 16 de mayo, la OMS confirmó ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país.
También confirmó otro caso en Kinshasa y una muerte en Uganda entre viajeros que habían regresado hacía poco de Ituri.
Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana ha registrado 88 muertes probablemente debidas al virus sobre un total de 336 casos sospechosos, según las últimas cifras publicadas el sábado.
Ituri, región aurífera fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, registra intensos movimientos de población vinculados a la actividad minera.
El acceso a ciertas zonas, afectadas por la violencia armada, es difícil por razones de seguridad.