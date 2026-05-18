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Avanzan labores de reordenamiento sobre 7.ª y 9.ª avenida Norte en San Salvador
La denominada Fase 6, etapa 2, del proceso de reordenamiento del Centro Histórico de San Salvador continúa este lunes con labores de limpieza profunda y liberación de espacios peatonales a cargo de trabajadores de la unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador Centro.
«Avanza la recuperación de espacios públicos en el Centro Histórico y otros puntos clave de la capital», informó la municipalidad a través de la red social X.
La zona intervenida se extiende sobre la 1.ª calle Poniente, y 7.ª y 9.ª avenida Norte de la capital donde se están desmontando voluntariamente 250 puestos de venta.
«Continúan las acciones de reordenamiento y revitalización en el Centro Histórico, Zona 5 y Zona 6. Nuestros equipos desarrollan labores de limpieza profunda y liberación de espacios peatonales. Seguimos avanzando en la recuperación del espacio público», comunicó la alcaldía.
Durante la revitalización del Centro Histórico Fase 6, etapa 2, las cuadrillas municipales trabajan de forma simultánea para agilizar la limpieza, demolición de estructuras y habilitación del paso vehicular y peatonal.
Estos trabajos generarán cierres temporales y parciales en distintos sectores de la capital.
Las intervenciones abarcan además de zonas del Centro Histórico, el sector de la exterminal de Oriente y el Barrio San Jacinto.
En el caso del Centro Histórico, algunos tramos permanecerán con cierre total de calles, mientras que se han habilitado rutas de paso vehicular y corredores peatonales para facilitar la circulación en la zona.
En la exterminal de Oriente, los trabajos provocarán cierres parciales sobre vías cercanas a la Avenida Peralta y conexiones hacia el bulevar del Ejército, por lo que se recomienda utilizar calles alternas y seguir la señalización instalada.
Por otra parte, en el Barrio San Jacinto también habrá cierres parciales en sectores de la Calle México y calles aledañas como Calle Edison y Calle Marconi, manteniéndose habilitadas algunas vías para el tránsito local.
La comuna capitalina pidió a conductores y peatones tomar precauciones, respetar la señalización vial y considerar rutas alternas mientras avanzan las obras de revitalización urbana.
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Corea del Sur fortalece capacidades digitales de 20 empresas salvadoreñas
El Gobierno de la República de Corea, a través del Instituto de Avance Tecnológico de Corea (KIAT), dependiente del Ministerio de Industria coreano, desarrolla en El Salvador el programa «Asesoría y Soluciones Tecnológicas de Corea (TASK) para el Sector de Servicios Digitales y Tecnológicos Vinculados a Fábricas Inteligentes», conocido como Smart Factories.
Este programa de cooperación para el desarrollo industrial busca elevar las capacidades digitales del sector manufacturero salvadoreño y ampliar la red de negocios entre ambos países. El programa es coordinado localmente por el Ministerio de Economía (Minec).
El proyecto, con un periodo de ejecución de 54 meses comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2027, es implementado por el Gyeongbuk Technopark, institución coreana especializada en el fomento de pequeñas y medianas empresas. En total, 20 entidades salvadoreñas —18 empresas y 2 universidades— son beneficiarias del programa.
Dos fases de asistencia técnica
La iniciativa se divide en dos etapas. La primera fase, concluida el 31 de diciembre de 2025, atendió a 10 entidades. La segunda fase, actualmente en curso, inició en julio de 2025 y se extenderá hasta diciembre de 2027, beneficiando a otras 10 entidades, entre ellas la Universidad Don Bosco, Garbal, Ingenia, Autocontrol, Pan San Antonio, Fibratecnica, Manufacturas Cavalier, Bolplan, Ingenio La Cabaña y Cacao.
Esta segunda etapa contempla un total de nueve eventos: cinco sesiones de asistencia técnica personalizada, dos programas de formación con visitas a empresas coreanas con sistemas de Fábricas Inteligentes, y dos seminarios tecnológicos dirigidos a empresas de manufactura y proveedores de soluciones digitales.
Misión oficial en El Salvador
Del 10 al 22 de mayo, una delegación de seis especialistas coreanos realizó visitas técnicas a las empresas participantes en coordinación con el Minec. La misión está integrada por Han-hyuk Kim, investigador senior de Gyeongbuk Technopark; Jae-yong Lee, consultor del Instituto Internacional de Desarrollo Agroindustrial; Young-jin Kim, director ejecutivo de K-Consulting Research Institute; Sung-min Lee, director ejecutivo de Hongjin Engineering; Doo-young Choi, vicepresidente de LSB Co., y Ki-dong Ban, director ejecutivo de Hansol Koever.
La cooperación forma parte de una estrategia bilateral que busca no solo transferir conocimiento técnico a las empresas salvadoreñas, sino también facilitar su inserción en redes de negocios con el sector productivo coreano, con miras al mercado latinoamericano.
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Empresas salvadoreñas destacan en la Web Summit 2026 en Canadá
Por segundo año consecutivo, El Salvador tuvo una destacada participación en una de las principales ferias comerciales del sector tecnológico en Canadá, consolidando su presencia dentro del ecosistema de innovación y transformación digital de Norteamérica.
La participación salvadoreña en el Web Summit 2026 se desarrolló en el marco de la estrategia de diplomacia económica impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Canadá, orientada al posicionamiento del talento salvadoreño y de la oferta exportable nacional en mercados de alto valor y potencial estratégico.
Asimismo, la actividad contó con el apoyo y acompañamiento técnico de Invest in El Salvador y del Ministerio de Economía de El Salvador, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para fortalecer el sector exportador y promover la internacionalización de las empresas salvadoreñas.
En esta edición participaron siete empresas salvadoreñas bajo la modalidad Partners: Coreva, Momotolabs, Hix Technologies, Grupo Consisa, Quantaroot, Propi y Applaudo, las cuales presentaron ante asistentes, inversionistas, compradores y representantes de compañías internacionales provenientes del mercado canadiense y norteamericano una amplia oferta de soluciones tecnológicas y servicios especializados desarrollados en El Salvador.
Uno de los hitos más relevantes de esta edición fue la participación, por primera vez, de una empresa salvadoreña en la modalidad Start Up. Kuskakids representó a El Salvador con una propuesta enfocada en tecnología educativa e innovación social, buscando establecer conexiones con fondos de inversión, programas de aceleración tecnológica y potenciales aliados estratégicos internacionales.
Entre las principales soluciones promovidas durante la feria destacaron software empresarial, implementación de sistemas ERP, MRP y CRM, desarrollo de software a la medida, soluciones basadas en inteligencia artificial, gestión y análisis de datos, ciberseguridad y cumplimiento, entre otras.
Como resultado de la participación salvadoreña, se logró fortalecer el posicionamiento de marcas, empresas y talento nacional en el mercado canadiense y norteamericano, concretando más de 30 reuniones de negocios y estableciendo vínculos estratégicos con potenciales socios y contactos clave para programas de aceleración, atracción de inversión extranjera y oportunidades de contratación de talento salvadoreño especializado de forma remota.
De igual manera, la participación permitió ampliar la red de contactos con actores clave del ecosistema tecnológico internacional, identificar tendencias emergentes del sector y generar nuevas oportunidades de colaboración para futuras iniciativas comerciales y de innovación entre El Salvador y Canadá.
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Miles de familias recuperaron conexión segura y ágil en Villa Lourdes
Los habitantes de Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste, hoy se movilizan en una obra de paso segura para realizar sus actividades cotidianas, luego que el Ministerio de Obras Públicas diera por inaugurada la obra de paso que ejecutó en dicho sector.
«Construimos una nueva obra de paso en Villa Lourdes, Colón, con pavimentación, aceras, barandales, muros de concreto y señalización vial», comunicó el MOP esta mañana en la red social X. «Miles de familias recuperan una conexión segura y más ágil para movilizarse diariamente», añadió la institución.
Esta obra de paso sustituyó el puente que colapsó en junio de 2025 debido a las intensas lluvias registradas en el país.
La nueva infraestructura tiene aproximadamente 30 metros de longitud y fue diseñada para restablecer la conectividad vehicular y peatonal de las comunidades de la zona. El proyecto incluyó:
Construcción de muros de protección, colocación de concreto ciclópeo, estabilización de taludes, obras de drenaje y control de aguas, pavimentación, señalización vial e instalación de luminarias.
Las autoridades indicaron que la obra beneficiará a más de 10,000 habitantes de sectores como Villa Lourdes, Guarumal, Campos Verdes I y II, Tierra de Gosén y otras comunidades cercanas.
Durante el desarrollo del proyecto, el MOP habilitó pasos provisionales y rutas alternas para mantener la circulación en la zona mientras se ejecutaban los trabajos.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que la obra forma parte del Plan Nacional de Mitigación impulsado por el Gobierno para reducir riesgos ante emergencias climáticas.
«Los jóvenes también se movilizan en la obra de paso que construimos y habilitamos en Villa Lourdes, Colón, para asistir a sus centros de estudio. Habilitamos la obra de paso en Villa Lourdes, para que las familias y el comercio pueda circular sin inconvenientes en cualquier época del año», comunicó el MOP.