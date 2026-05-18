Avanzan labores de reordenamiento sobre 7.ª y 9.ª avenida Norte en San Salvador

Por segundo año consecutivo, El Salvador tuvo una destacada participación en una de las principales ferias comerciales del sector tecnológico en Canadá, consolidando su presencia dentro del ecosistema de innovación y transformación digital de Norteamérica.

La participación salvadoreña en el Web Summit 2026 se desarrolló en el marco de la estrategia de diplomacia económica impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Canadá, orientada al posicionamiento del talento salvadoreño y de la oferta exportable nacional en mercados de alto valor y potencial estratégico.

Asimismo, la actividad contó con el apoyo y acompañamiento técnico de Invest in El Salvador y del Ministerio de Economía de El Salvador, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para fortalecer el sector exportador y promover la internacionalización de las empresas salvadoreñas.

En esta edición participaron siete empresas salvadoreñas bajo la modalidad Partners: Coreva, Momotolabs, Hix Technologies, Grupo Consisa, Quantaroot, Propi y Applaudo, las cuales presentaron ante asistentes, inversionistas, compradores y representantes de compañías internacionales provenientes del mercado canadiense y norteamericano una amplia oferta de soluciones tecnológicas y servicios especializados desarrollados en El Salvador.

Uno de los hitos más relevantes de esta edición fue la participación, por primera vez, de una empresa salvadoreña en la modalidad Start Up. Kuskakids representó a El Salvador con una propuesta enfocada en tecnología educativa e innovación social, buscando establecer conexiones con fondos de inversión, programas de aceleración tecnológica y potenciales aliados estratégicos internacionales.

Entre las principales soluciones promovidas durante la feria destacaron software empresarial, implementación de sistemas ERP, MRP y CRM, desarrollo de software a la medida, soluciones basadas en inteligencia artificial, gestión y análisis de datos, ciberseguridad y cumplimiento, entre otras.

Como resultado de la participación salvadoreña, se logró fortalecer el posicionamiento de marcas, empresas y talento nacional en el mercado canadiense y norteamericano, concretando más de 30 reuniones de negocios y estableciendo vínculos estratégicos con potenciales socios y contactos clave para programas de aceleración, atracción de inversión extranjera y oportunidades de contratación de talento salvadoreño especializado de forma remota.

De igual manera, la participación permitió ampliar la red de contactos con actores clave del ecosistema tecnológico internacional, identificar tendencias emergentes del sector y generar nuevas oportunidades de colaboración para futuras iniciativas comerciales y de innovación entre El Salvador y Canadá.

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