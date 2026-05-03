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Entre streaming e inteligencia artificial: así evoluciona la forma de ver Star Wars
Pocas franquicias han logrado trascender generaciones como Star Wars™ Desde su estreno en 1977, la historia creada por George Lucas no solo redefinió la ciencia ficción, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural capaz de conectar a padres, hijos… y ahora también a nuevas audiencias digitales.
Se aproxima 4 de mayo, o Día de Star Wars, una fecha en la que muchos fanáticos deciden repasar una vez más los mejores episodios de la saga de George Lucas. Y no solo es importante ver una vez más las taquilleras superproducciones, sino hacerlo en la pantalla perfecta. Repasemos cómo cada generación percibe y experimenta La Guerra de las Galaxias.
Millennials: la fuerza de la nostalgia
Para los Millennials, Star Wars es, ante todo, memoria emocional. Muchos crecieron con las trilogías originales o las precuelas, descubriendo personajes como Luke Skywalker, Darth Vader o Yoda en televisión, VHS o DVD.
Su conexión con la saga está marcada por el ritual: ver las películas en orden, debatir teorías con amigos, coleccionar objetos y revivir escenas icónicas. Para esta generación, Star Wars™ no es solo entretenimiento; es parte de su identidad cultural.
La experiencia es lineal, casi “sagrada”. Hay un respeto por la narrativa original y una fuerte valoración de la historia tal como fue concebida.
Para la Generación Z, en cambio, el punto de entrada es completamente diferente. Muchos no comenzaron con las películas originales, sino con series, clips en redes sociales o contenido en streaming a través de plataformas como Disney+.
Su relación con La Guerra de las Galaxias es más fragmentada, pero también más dinámica. Personajes como The Mandalorian o Grogu (Baby Yoda) se convierten en puntos de entrada tan válidos como cualquier película.
Además, los Gen Z reinterpretan la saga a través de memes, trends y contenido corto. No solo consumen la historia: la transforman, la remezclan y la hacen parte de su lenguaje digital.
Disfruta de la saga en la sala de tu casa
En este contexto, la forma en que se experimenta el contenido también ha evolucionado. Hoy, tecnologías como los televisores QLED de Samsung incorporan procesadores con Inteligencia Artificial capaces de optimizar cualquier tipo de contenido, independientemente de su fuente o calidad original. Esto significa que incluso producciones más antiguas pueden ser escaladas y mejoradas para ofrecer una experiencia visual cercana al 4K o incluso 8K, con mayor nivel de detalle, contraste y color.
Por cierto, que en la app Art Store de los TV Samsung, los usuarios pueden disfrutar de las entrañables imágenes de Star Wars™ con una resolución 4K de total nitidez. Así podrás ambientar tus espacios con imágenes de la legendaria saga proyectándose mientras el televisor está apagado. Samsung Art Store, una plataforma global de suscripción de arte digital disponible en los televisores Samsung, ofrece ahora más de 3.500 obras de arte seleccionadas de más de 800 artistas y 70 galerías y museos de talla mundial.
Un aspecto importante para destacar es que un televisor con tecnología QLED real debe contener al menos 3.000 ppm de puntos cuánticos (Quantum Dots) en su capa de película para garantizar un rendimiento óptimo, una precisión cromática superior y una durabilidad prolongada. A diferencia de ciertos televisores que pueden tener una cantidad insuficiente de puntos cuánticos, la tecnología QLED de Samsung garantiza una gama de colores más amplia, una mayor longevidad y niveles de negro más precisos.
Así, tanto para quienes reviven la saga desde la nostalgia como para quienes la descubren por primera vez en plataformas digitales, la tecnología se convierte en un aliado silencioso que eleva la experiencia.
Internacionales
Suben a cinco los muertos por lluvias e inundaciones en Pernambuco, Brasil
Las autoridades del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, informaron que el número de fallecidos a causa de las intensas lluvias ascendió a cinco, luego de la muerte de una bebé de un año que había sido rescatada el viernes.
Según la Defensa Civil de Pernambuco, hasta el momento se reportan 422 personas sin hogar y 1,068 desalojadas, además de 342 personas rescatadas en distintas localidades afectadas por deslizamientos de tierra e inundaciones.
La menor falleció en el hospital donde permanecía ingresada tras ser rescatada de los escombros de su vivienda en el barrio de Dois Unidos, al norte de Recife, capital del estado. En el mismo incidente también murieron su madre, de 24 años, y su hermano de seis años.
Las lluvias han provocado además daños en otros municipios de la región metropolitana y del interior de Pernambuco.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló el viernes por la noche que el Gobierno federal dispuso apoyo inmediato para las autoridades del estado. Asimismo, el Ministerio de Salud movilizó equipos para atender a las personas afectadas.
Internacionales -deportes
El Barcelona gana 2-1 a Osasuna y puede coronarse este domingo
El FC Barcelona dio este sábado un paso más para ganar LaLiga este fin de semana al ganar 2-1 a Osasuna en la 34ª fecha del campeonato español.
Los goles de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) dan la opción a los azulgranas de revalidar el título el domingo si el Real Madrid no gana en el campo del Espanyol.
Líder liguero, el Barcelona se sitúa a 14 puntos del equipo blanco, segundo clasificado, a falta de sólo cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha.
Todo lo que no sea ganar el domingo dejará al Real Madrid sin posibilidad de colmar la ventaja.
Internacionales
“La Roca” es intervenido por la policía en Los Ángeles
Agentes de la Policía de Los Ángeles intervinieron al actor Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, y le impusieron una infracción por una falta a la normativa vial.
De acuerdo con medios locales, la sanción se debió a un exceso de polarizado en los vidrios de su vehículo, un Porsche Cayenne Turbo GT.
El hecho ocurrió en una estación de gasolina, cuando el actor regresaba de la ceremonia de homenaje a Emily Blunt en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Según las imágenes difundidas, Johnson actuó con calma durante el procedimiento, mostrándose colaborativo y respetuoso con el oficial. El actor descendió del vehículo para atender la situación y aceptó la multa sin inconvenientes.
Aunque se trató de un procedimiento de rutina, el hecho cobró notoriedad en redes sociales debido a la popularidad del actor, donde el video se viralizó rápidamente.