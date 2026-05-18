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El Ejército ha logrado ubicar al menos a 24 pandilleros durante el 2026
Cumpliendo la misión de sacar hasta el último pandillero de las calles, el Ejército ha logrado ubicar a cientos de personas vinculados a estas estructuras criminales y los ha remitido a la Policía, para iniciarles un proceso judicial, ha informado la Fuerza Armada en sus redes sociales.
En lo que va de 2026 y durante intensos patrullajes y actividades de registro de personas sospechosas, el personal militar ubicó a 24 presuntos pandilleros, que han pretendido escapar de la justicia. Entre los detenidos, hay sujetos con amplio historial delictivo, personas que han intentado borrar su pasado escondiendo sus tatuajes, jóvenes y menores de edad que han sido delatados por almacenar en sus celulares, contenido alusivo a pandillas.
«Continuamos trabajando para evitar que estructuras criminales vuelvan a sembrar temor en las comunidades y afectar la tranquilidad de la población», informó la Fuerza Armada al reportar que ubicó en el cantón Paso de Canoas, de Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este, a Julio Antonio Hernández Portillo, alias Barrita o Cartucho, homeboy de la MS-13, clica Miralvalle Locos Salvatruchos. Esta persona tiene un amplio historial de delitos como extorsión y amenazas, informó el Ejército.
Mientras resguarda la seguridad del territorio, el Ejército, en coordinación con la Policía, también combate delitos como el contrabando y el tráfico de drogas.
«Ningún tipo de delito tiene cabida en El Salvador», afirma el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy.
En sus recorridos por zonas boscosas o de difícil acceso, los militares ha logrado también desmantelar campamentos clandestinos de remanentes de pandilleros.
El pasado 8 de enero, un equipo de soldados se enfrentó a un grupo de pandilleros que se escondía en un campamento en un área boscosa de Jiquilisco en Usulután. Una mujer fue detenida.
En sus recorridos, sobre todo en áreas rurales y zonas fronterizas, han logrado ubicar a peligrosos pandilleros, que pretenden camuflarse entre la sociedad. El 4 de febrero ubicaron a el cantón El Sunza, Acajutla, Sonsonate Oeste, a Nelson Antonio López, alias el Seco o Buitre, homeboy de la MS-13, quien tuvo funciones de gatillero.
Entre las secuelas de la violencia pandilleril, hay menores de edad, que evidencian vínculos o simpatías con esos grupos y han sido ubicados. El 15 de febrero militares ubicaron a dos menores, en cuyos teléfonos tenían imágenes y videos que los vinculan a la MS-13.
«Las pandillas no tienen cabida. Quienes persistan en vincularse a estas estructuras deberán enfrentar la ley y asumir las consecuencias, no importa la edad que tengan», informó el ministro Merino Monroy.
Las autoridades también ha intervenido en áreas urbanas. El pasado 29 de abril ubicó a cinco pandilleros de la 18, en la colonia Bosques del Río de Soyapango, en San Salvador Este, quienes fueron remitidos a la PNC. «Las pandillas y sus vínculos están siendo eliminados desde la raíz», informó la Fuerza Armada.
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El Gobierno refuerza las acciones de prevención para reducir los índices de siniestralidad vial
Con el objetivo de reducir los índices de siniestralidad vial y garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías, el Gobierno, a través del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), impulsa diversas iniciativas de prevención y educación vial a escala nacional.
En coordinación con el Viceministerio de Transporte (VMT), la Policía Nacional Civil (PNC) y los Consejos Departamentales de Seguridad Vial (Codesevi), han instala do más de 315 dispositivos de tráfico para el control de con ductores de vehículos y peatones, interviniendo a más de 18,000 usuarios.
Durante estos dispositivos, el Fonat aborda a conductores y peatones para crear una conciencia vial y recordarles la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al volante, mantener la distancia reglamentaria y practicar una conducción a la defensiva.
Según datos del Observatorio de Seguridad Vial (Onasevi), la distracción al volante, velocidad excesiva y no respetar las señales de tránsito son las principales causas de siniestros viales en el país.
Por esto, durante los controles vehiculares, los técnicos de la institución se encargan de explicarles el respeto de la normativa de tránsito, las señales de tránsito, manejo a la defensiva, entre otros.
Además, les entregan insumos de seguridad, como chalecos reflectantes, conos, extintores, tapasol, calibrado res de llantas, franjas reflectivas, entre otros, a conductores que portan su documentación de tránsito en regla.
A partir de marzo de este año, el Fonat incluyó el casco integral certificado entre los insumos de protección que se entregan a motociclistas durante los controles.
De igual manera, apoyan a empresas privadas o instituciones públicas que quieren fortalecer las habilidades de seguridad vial de sus empleados y brindarles herramientas para que pue dan movilizarse de manera segura. Se encargan de impartir un taller de seguridad vial en el que refuerzan los conocimientos esenciales de prevención vial y entregan insumos de protección de uso diario para los participantes.
«A través de las formaciones en seguridad vial, ofrecidas a empresas privadas e instituciones públicas, el Fonat ha logrado compartir buenas prácticas de movilidad segura con más de 20,000 participantes», destacó la institución.
Recientemente, también ha comenzado a desarrollar diversas actividades enmarcadas en el Plan de Seguridad para Motociclistas de El Salvador, como la publicación de la Norma Técnica Salvadoreña de Cascos para Motociclistas NTS 13.125.01:24 y la realización de talleres de seguridad vial laboral para motociclistas.
En este sentido, desarrolló cuatro talleres de seguridad vial laboral para motociclistas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), además conta ron con la colaboración del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En estos participaron más de 250 personas, entre motociclistas, especialistas de talento humano y líderes de clínicas empresariales de diversas empresas salvadoreñas. Hasta la fecha se ha capacitado a más de 21,000 conductores.
«Fonat también trabaja en coordinación con la Mesa de Seguridad Vial Infantil, donde ha impulsado diferentes acciones enfocadas en la protección de la niñez, como la conformación de Comités Escolares de Seguridad Vial», detalló la institución.
Desde junio de 2025, el Fonat ha formado más de 80 comités de seguridad vial, en centros escolares, beneficiando a más de 39,000 estudiantes con el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades de prevención.
Otra de las acciones impulsa das, en coordinación con el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y VMT, es el fortalecimiento de la señalización vial en los alrededores de las escuelas ubicadas cerca de puntos de alta siniestralidad. En el último año, han señalizado los alrededores de 100 centros educativos y un Centro de Atención a Primera Infancia (CAPI).
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Pronostican ambiente caluroso y lluvias para lunes en El Salvador
El inicio de la semana estará marcado por un ambiente cálido durante gran parte del día, acompañado de lluvias en diferentes sectores del territorio salvadoreño, según el pronóstico meteorológico publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Durante la mañana, se espera un cielo poco nublado, mientras que por la tarde, las autoridades prevén lluvias puntuales en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en la zona montañosa del norte central del país.
En la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia la zona occidental, algunos sectores de la zona central y áreas cercanas a la costa.
El viento tendrá velocidades entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora.
Internacionales
Xabi Alonso, nombrado entrenador del Chelsea, informa el club
El club viene de perder la final de la FA Cup contra el Manchester City el sábado y es noveno en la Premier League con dos partidos de la temporada aún por disputar.
Alonso saltó a la fama como uno de los entrenadores más prometedores de Europa al guiar al Bayer Leverkusen a un doblete de liga y copa en Alemania sin conocer la derrota en la temporada 2023/24.
Sin embargo solo estuvo siete meses en el banquillo del Real Madrid tras ser nombrado el año pasado y dejó al conjunto español en enero.
«El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino», dijo el club en un comunicado. «El español comenzará su labor el 1 de julio de 2026, tras haber acordado un contrato de cuatro años en Stamford Bridge».
Alonso afronta un enorme desafío para que el Chelsea vuelva a luchar por los grandes títulos.
El nombramiento de Alonso se hizo un día después de que el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola, derrotara al Chelsea y se proclamara campeón de la FA Cup, en el estadio de Wembley, en Londres.
Esta derrota significa que ya llevan ocho temporadas sin un título en casa, a pesar de la enorme inversión en el mercado de fichajes.