Integrantes de la MS condenados hasta con 66 años de cárcel

Con el objetivo de reducir los índices de siniestralidad vial y garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías, el Gobierno, a través del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), impulsa diversas iniciativas de prevención y educación vial a escala nacional.

En coordinación con el Viceministerio de Transporte (VMT), la Policía Nacional Civil (PNC) y los Consejos Departamentales de Seguridad Vial (Codesevi), han instala do más de 315 dispositivos de tráfico para el control de con ductores de vehículos y peatones, interviniendo a más de 18,000 usuarios.

Durante estos dispositivos, el Fonat aborda a conductores y peatones para crear una conciencia vial y recordarles la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al volante, mantener la distancia reglamentaria y practicar una conducción a la defensiva.

Según datos del Observatorio de Seguridad Vial (Onasevi), la distracción al volante, velocidad excesiva y no respetar las señales de tránsito son las principales causas de siniestros viales en el país.

Por esto, durante los controles vehiculares, los técnicos de la institución se encargan de explicarles el respeto de la normativa de tránsito, las señales de tránsito, manejo a la defensiva, entre otros.

Además, les entregan insumos de seguridad, como chalecos reflectantes, conos, extintores, tapasol, calibrado res de llantas, franjas reflectivas, entre otros, a conductores que portan su documentación de tránsito en regla.

A partir de marzo de este año, el Fonat incluyó el casco integral certificado entre los insumos de protección que se entregan a motociclistas durante los controles.

De igual manera, apoyan a empresas privadas o instituciones públicas que quieren fortalecer las habilidades de seguridad vial de sus empleados y brindarles herramientas para que pue dan movilizarse de manera segura. Se encargan de impartir un taller de seguridad vial en el que refuerzan los conocimientos esenciales de prevención vial y entregan insumos de protección de uso diario para los participantes.

«A través de las formaciones en seguridad vial, ofrecidas a empresas privadas e instituciones públicas, el Fonat ha logrado compartir buenas prácticas de movilidad segura con más de 20,000 participantes», destacó la institución.

Recientemente, también ha comenzado a desarrollar diversas actividades enmarcadas en el Plan de Seguridad para Motociclistas de El Salvador, como la publicación de la Norma Técnica Salvadoreña de Cascos para Motociclistas NTS 13.125.01:24 y la realización de talleres de seguridad vial laboral para motociclistas.

En este sentido, desarrolló cuatro talleres de seguridad vial laboral para motociclistas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), además conta ron con la colaboración del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En estos participaron más de 250 personas, entre motociclistas, especialistas de talento humano y líderes de clínicas empresariales de diversas empresas salvadoreñas. Hasta la fecha se ha capacitado a más de 21,000 conductores.

«Fonat también trabaja en coordinación con la Mesa de Seguridad Vial Infantil, donde ha impulsado diferentes acciones enfocadas en la protección de la niñez, como la conformación de Comités Escolares de Seguridad Vial», detalló la institución.

Desde junio de 2025, el Fonat ha formado más de 80 comités de seguridad vial, en centros escolares, beneficiando a más de 39,000 estudiantes con el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades de prevención.

Otra de las acciones impulsa das, en coordinación con el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y VMT, es el fortalecimiento de la señalización vial en los alrededores de las escuelas ubicadas cerca de puntos de alta siniestralidad. En el último año, han señalizado los alrededores de 100 centros educativos y un Centro de Atención a Primera Infancia (CAPI).

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