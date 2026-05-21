Agresores pagarán $7 mil por golpiza que hizo perder ojo a víctima en Mejicanos

Luis Amaya, director nacional de Protección Civil, afirmó este miércoles, que la influencia del fenómeno meteorológico de El Niño está provocando actualmente un déficit de lluvias, pero considera que esta alteración puede generar que haya concentración de tormentas para octubre y noviembre.

«Desde que conocimos la perspectiva del clima, hemos hecho un recuento de los monitoreos a escala nacional. Los pronósticos indican que hay probabilidades arriba del 82 % de tener el fenómeno de El Niño, que indica un probable déficit de lluvias, mas no una sequía», dijo Amaya durante el programa Punto de Vista de la radio YSKL.

Este fenómeno natural es provocado por el calentamiento anormal de las aguas de los océanos y genera cambios en los ciclos meteorológicos.

«El fenómeno de El Niño tiende a permanecer entre uno o dos años, podríamos tener lluvias entre octubre y noviembre. Es importante exhortar a las personas que viven en zonas vulnerables a que estén pendientes de los medios oficiales para conocer más información», agregó el director de Protección Civil.

El funcionario también se refirió a la ola de calor que afronta El Salvador y recomendó a la población hidratarse y exponerse lo menos posible al sol.

«Iniciar las labores agrícolas o que sean extenuantes, a tempranas horas del día, y hacer una pausa entre las 12:00 del mediodía y 2:00 de la tarde, que es cuando el calor es más abrasador y es más probable sufrir insolación», advirtió.

También invitó a beber suficiente agua. «Recomendamos a la población, principalmente, ingerir agua; si nos mantenemos hidratados disminuimos el riesgo de sufrir un golpe de calor; evitar consumir bebidas carbonatadas (gaseosas). También, mantener a los niños y adultos mayores en lugares más ventilados».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...