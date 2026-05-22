Declaran firme y ejecutoriada condena contra exconcejal Héctor Silva por calumnia y difamación

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció cierres vehiculares y un amplio dispositivo de tránsito para este 23 de mayo debido a la final del Torneo Clausura 2026 entre FAS y Águila, que se disputará en el estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

Las autoridades detallaron que las restricciones iniciarán desde la 1:00 de la madrugada del sábado y se mantendrán durante gran parte del día para facilitar la movilidad y seguridad de los aficionados.

De acuerdo con el mapa oficial compartido por el VMT, las calles con restricción vehicular serán:

55 Avenida Sur, entre avenida Olímpica y Alameda Roosevelt.

53 Avenida Sur, entre avenida Olímpica y Alameda Roosevelt.

Tramo de la 45 Avenida Sur, en el costado oriente del estadio Jorge “Mágico” González.

Calle Monseñor Escrivá de Balaguer, en el sector cercano al parque Cuscatlán.

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Los cierres vehiculares alrededor del estadio Jorge “Mágico” González comenzarán desde la madrugada del sábado, informó el VMT. Foto / Cortesía.

Los cierres vehiculares alrededor del estadio Jorge “Mágico” González comenzarán desde la madrugada del sábado, informó el VMT. Foto / Cortesía.

Además, habrá circulación controlada en:

Avenida Olímpica.

4ª Calle Poniente.

6ª Calle Poniente.

8ª Calle Poniente.

43 Avenida Sur.

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Mientras que se implementará cierre parcial de un carril en:

6-10 Calle Poniente, en las cercanías del parque Cuscatlán y alrededores del estadio.

“El dispositivo de tránsito para el partido de este sábado iniciará desde las 10:00 de la mañana y contará con cierres estratégicos alrededor del Estadio Jorge “Mágico” González para garantizar la movilidad y seguridad de todos los asistentes”, afirmó el director general de Tránsito, Félix Serrano.

El VMT pidió a los conductores utilizar rutas alternas debido a las restricciones viales por la final entre FAS y Águila. Foto / Cortesía VMT.

El VMT pidió a los conductores utilizar rutas alternas debido a las restricciones viales por la final entre FAS y Águila. Foto / Cortesía VMT.

El funcionario agregó que más de 130 gestores de tránsito serán desplegados en distintos puntos para orientar a conductores y peatones.

“El objetivo es garantizar que la afición pueda llegar, salir y movilizarse de forma segura y eficaz”, indicó. Las autoridades también informaron que habrá monitoreo en tiempo real mediante cámaras y sensores de tránsito, así como grúas y equipos de respuesta rápida para atender cualquier emergencia vial.

El VMT recomendó utilizar rutas alternas, salir con anticipación y atender las indicaciones de los gestores para evitar congestionamientos en la zona durante la final entre tigrillos y emplumados.

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