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Declaran firme y ejecutoriada condena contra exconcejal Héctor Silva por calumnia y difamación
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador confirmó que quedó firme y ejecutoriada la sentencia contra el exconcejal capitalino Héctor Raúl Silva Hernández por los delitos de calumnia y difamación en perjuicio del diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Según la resolución judicial emitida este jueves 21 de mayo de 2026, la condena impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en junio de 2024 deberá cumplirse sin modificaciones, luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisible el recurso presentado por la defensa.
La sentencia establece el pago de $50,000 como responsabilidad civil, monto que, según expresó el legislador, será destinado al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Además, se impuso una segunda sanción económica de $1,399.24 a favor del Estado.
El proceso surgió tras declaraciones brindadas por Silva Hernández en entrevistas de radio y televisión en agosto de 2023, donde afirmó que Guevara habría recibido contratos publicitarios de la alcaldía de San Salvador siendo ya funcionario público.
Durante el juicio, Guevara rechazó los señalamientos y aseguró que las declaraciones afectaron su honor y reputación, indicando además que ya no tenía relación con la empresa mencionada desde 2018.
Empresarial
¿Puede El Salvador convertirse en el próximo Perú culinario?
El sabor salvadoreño siempre estuvo allí. En las pupusas hechas en casa. En las recetas que pasan de generación en generación. En las mesas familiares. En los mercados. En el aroma del chile, el loroco, las salsas y los sabores que forman parte de la identidad de un país. Durante años, países como Perú lograron transformar su cocina en una plataforma mundial de orgullo nacional, turismo, exportación e innovación.
Hoy, OPA Ingredients cree que El Salvador también puede hacerlo. Por eso inaugura en San Salvador su nuevo Food Innovation Hub, un espacio creado para tomar los sabores auténticos del país y ayudarlos a evolucionar hacia productos modernos, industriales y exportables, sin perder su esencia. “No se trata solo de comida. Se trata de identidad. Se trata de demostrar que nuestros sabores, nuestras recetas y nuestra tierra tienen el nivel para competir en cualquier mercado del mundo”, expresó Rudi Eyl, Chairman de Grupo Spice Society y OPA Ingredients. El nuevo hub unirá chefs, ciencia de alimentos, tendencias globales e industria para desarrollar:
• Salsas y dips
• Snacks y condimentos
• Marinados y soluciones culinarias
• Productos foodservice
• Innovación para restaurantes e industria alimentaria
La visión de OPA Ingredients parte de una idea simple: el sabor nace en la tierra. Muchos de los ingredientes utilizados por la compañía provienen de una red agrícola que impacta a más de 5,000 familias centroamericanas que viven del cultivo de especias, chiles y productos agrícolas vinculados a la cadena alimentaria. La empresa también busca conectar sabor con bienestar, ingredientes naturales y calidad mundial, alineándose con las nuevas tendencias globales de wellness, autenticidad y alimentación consciente. “Cuando logramos convertir una receta local en un producto exportable, no solo crece una empresa. Crecen agricultores, familias y comunidades enteras”, agregó Eyl. El Food Innovation Hub busca conectar tradición con innovación: tomar recetas auténticas salvadoreñas y convertirlas en productos capaces de competir en supermercados, restaurantes y cadenas internacionales. OPA Ingredients considera que Centroamérica tiene una oportunidad histórica: convertir su riqueza culinaria en una nueva plataforma de crecimiento económico, orgullo cultural y generación de empleo.
Valores Ceiba — Holcan Code
• Bienestar y Vida Saludable
• Calidad de Clase Mundial
• Experiencia y Conocimiento• Trabajo Honesto, Disciplina y Resiliencia
• Modelo Replicable y Sostenible
• Conexión Humana y Orgullo por Nuestra Tierra
Jetset
Confirman que la saga de “El Padrino” sumará un nuevo capítulo
urante décadas, el apellido Corleone ha cargado con decisiones, traiciones y silencios que marcaron la cultura pop. Ahora, es momento de volver a encender la expectativa gracias a “Connie”, la novela que “Random House” tiene prevista para el otoño de 2027 y que promete abrir una puerta distinta dentro del universo creado por Mario Puzo.
La responsable del proyecto es la autora superventas Adriana Trigiani, convocada directamente por los herederos de Puzo tras su interés en el papel que las mujeres ocuparon históricamente en la familia Corleone. El libro sitúa el foco en Connie Corleone, hija de Vito y hermana de Michael, interpretada en el cine por Talia Shire dentro de la trilogía de Francis Ford Coppola.
La editorial describe “Connie” como la primera historia del clan narrada desde la perspectiva de una mujer. Trigiani lo resume así: “Connie es una novela sobre cómo una mujer se abre camino en un mundo que ya ha decidido quién es ella, qué representa y cómo debe ser tratada”. Y agrega una advertencia para quienes subestimaron a los Corleone: “La gente subestimó a Don Vito Corleone y a Michael Corleone por su cuenta y riesgo. Lo mismo ocurrirá con Connie Corleone”.
La propuesta se convierte así en el tercer libro aprobado oficialmente por los herederos de Puzo tras títulos como “The Family Corleone”, de Ed Falco.
Este respaldo fue posible gracias al acuerdo alcanzado en 2012, que permitió a la familia impulsar nuevos proyectos editoriales mientras “Paramount Pictures” mantiene los derechos cinematográficos.
¿Y el cine? La pregunta inevitable
Cada noticia relacionada con “El Padrino” despierta la misma inquietud: ¿Volverá la historia a la gran pantalla? Por ahora, no existe confirmación de una adaptación basada en la nueva novela.
Según The Hollywood Reporter, el principal obstáculo sería la ausencia del propio Coppola. Un representante del cineasta, hoy de 87 años, afirmó que su participación en una hipotética película sería “poco probable”.
Mientras tanto, las películas originales continúan siendo pilares del Nuevo Hollywood. “El Padrino” y “El Padrino: Parte II” mantienen su prestigio crítico, y “El Padrino: Parte III”, incluida su versión “El Padrino, Coda: La muerte de Michael Corleone”, se sostiene como un cierre discutido, pero indispensable dentro del legado. En conjunto, la trilogía acumuló nueve premios Óscar y superó los 400 millones de dólares en taquilla global.
Nacionales -deportes
Calles cerradas en San Salvador este sábado por la final entre FAS y Águila
El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció cierres vehiculares y un amplio dispositivo de tránsito para este 23 de mayo debido a la final del Torneo Clausura 2026 entre FAS y Águila, que se disputará en el estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.
Las autoridades detallaron que las restricciones iniciarán desde la 1:00 de la madrugada del sábado y se mantendrán durante gran parte del día para facilitar la movilidad y seguridad de los aficionados.
De acuerdo con el mapa oficial compartido por el VMT, las calles con restricción vehicular serán:
55 Avenida Sur, entre avenida Olímpica y Alameda Roosevelt.
53 Avenida Sur, entre avenida Olímpica y Alameda Roosevelt.
Tramo de la 45 Avenida Sur, en el costado oriente del estadio Jorge “Mágico” González.
Calle Monseñor Escrivá de Balaguer, en el sector cercano al parque Cuscatlán.
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Los cierres vehiculares alrededor del estadio Jorge “Mágico” González comenzarán desde la madrugada del sábado, informó el VMT. Foto / Cortesía.
Los cierres vehiculares alrededor del estadio Jorge “Mágico” González comenzarán desde la madrugada del sábado, informó el VMT. Foto / Cortesía.
Además, habrá circulación controlada en:
Avenida Olímpica.
4ª Calle Poniente.
6ª Calle Poniente.
8ª Calle Poniente.
43 Avenida Sur.
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Mientras que se implementará cierre parcial de un carril en:
6-10 Calle Poniente, en las cercanías del parque Cuscatlán y alrededores del estadio.
“El dispositivo de tránsito para el partido de este sábado iniciará desde las 10:00 de la mañana y contará con cierres estratégicos alrededor del Estadio Jorge “Mágico” González para garantizar la movilidad y seguridad de todos los asistentes”, afirmó el director general de Tránsito, Félix Serrano.
El VMT pidió a los conductores utilizar rutas alternas debido a las restricciones viales por la final entre FAS y Águila. Foto / Cortesía VMT.
El VMT pidió a los conductores utilizar rutas alternas debido a las restricciones viales por la final entre FAS y Águila. Foto / Cortesía VMT.
El funcionario agregó que más de 130 gestores de tránsito serán desplegados en distintos puntos para orientar a conductores y peatones.
“El objetivo es garantizar que la afición pueda llegar, salir y movilizarse de forma segura y eficaz”, indicó. Las autoridades también informaron que habrá monitoreo en tiempo real mediante cámaras y sensores de tránsito, así como grúas y equipos de respuesta rápida para atender cualquier emergencia vial.
El VMT recomendó utilizar rutas alternas, salir con anticipación y atender las indicaciones de los gestores para evitar congestionamientos en la zona durante la final entre tigrillos y emplumados.