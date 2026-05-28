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Prudence eleva con sabor la responsabilidad y el placer en la intimidad de pareja
En la noche de este miércoles, la organización Prudence —marca líder en salud sexual y placer con protección en América Latina, perteneciente a DKT International— lanzó en El Salvador una variada selección de lubricantes y preservativos con sabores. El objetivo es claro: demostrar que la responsabilidad sexual y el placer pueden (y deben) caminar juntos en la intimidad de pareja.
Con un formato fresco, versátil y atractivo, Prudence busca motivar a toda la población —especialmente a jóvenes y adultos sexualmente activos— a disfrutar de su sexualidad de manera responsable, promoviendo el placer con protección en lugar de conductas de riesgo. Esta iniciativa se alinea con la misión de la organización de hacer los métodos de prevención más accesibles, deseables y libres de tabúes, respondiendo a una realidad donde el uso consistente de preservativos aún se ve limitado por percepciones de menor disfrute.
El director regional de Marketing de Prudence, Alan Vera, con sede en la Ciudad de México, destacó que en El Salvador son pioneros en promover insumos de salud sexual con fines recreacionales.
#Nacionales l La ONG estadounidense Prudence, especializada en planificación familiar, presentó esta noche una atractiva línea de lubricantes y preservativos saborizados. El objetivo: desmitificar la idea de que responsabilidad y placer no pueden ir de la mano en el encuentro… pic.twitter.com/ReHiRDvYNQ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 28, 2026
Este evento forma parte de las múltiples acciones que Prudence viene realizando en territorio salvadoreño. En los últimos años, la marca ha impulsado campañas como “Hablemos sin Vergüenza”, que en colaboración con el artista Residente ha llegado a miles de jóvenes en El Salvador y otros países de la región, rompiendo tabúes alrededor del consentimiento, el autocuidado y el uso responsable de anticonceptivos.
Asimismo, ha desarrollado colaboraciones irreverentes y cercanas a las nuevas generaciones, como la reciente alianza con la serie animada Vete a la Versh, que incluyó ediciones especiales de condones con sabores, diseños coleccionables y eventos experienciales para promover educación sexual de forma divertida y sin prejuicios.
Prudence, como parte de DKT International —una organización internacional sin fines de lucro dedicada a la planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual—, reinvierte el 98% de sus ventas en programas de salud sexual y reproductiva en la región. Esto incluye distribución de métodos anticonceptivos en comunidades vulnerables, talleres educativos y campañas de concientización que combinan innovación de productos con un enfoque positivo y moderno de la sexualidad.
En un contexto regional donde las infecciones de transmisión sexual siguen representando un desafío de salud pública, iniciativas como esta refuerzan el mensaje de que la prevención no está reñida con el disfrute, sino que lo potencia.
Empresarial
Privada Pasatiempo realizará Open House para presentar su exclusivo proyecto residencial en Lourdes
El crecimiento inmobiliario en El Salvador continúa tomando fuerza y uno de los proyectos que más atención ha despertado en los últimos meses es Privada Pasatiempo Town Houses, un complejo residencial que abrirá nuevamente sus puertas con un exclusivo Open House dirigido a familias, inversionistas y salvadoreños en el exterior interesados en adquirir una vivienda con alta plusvalía.
La actividad permitirá a los asistentes recorrer las modernas townhouses, conocer los acabados, amenidades, diseño arquitectónico y recibir información personalizada sobre financiamiento, reservas y beneficios especiales disponibles durante el evento. El OPEN HOUSE se realizará este sábado 30 de mayo, de 9:00 am a 4:00 pm en el Residencial, ubicado en Lourdes Colón. Puede reservar al Whatsapp: +503 6024-6620. Recuerde que ese día estarán entidades financieras, como Banco Industrial y Banco Cuscatlán asesorando a las personas que deseen adquirir una de las 5 viviendas que aún quedan disponibles.
Ubicado estratégicamente en Lourdes, Colón, Privada Pasatiempo se ha convertido en uno de los proyectos residenciales con mayor proyección en la zona occidental del país, gracias a su concepto moderno, seguridad y enfoque en generar valor patrimonial para sus propietarios.
El proyecto representa una inversión nacional de $4.9 millones y ha sido diseñado para responder a la creciente demanda habitacional de familias salvadoreñas y compatriotas radicados en el extranjero que buscan invertir en propiedades con potencial de rentabilidad y crecimiento inmobiliario.
De acuerdo con información publicada previamente sobre el desarrollo, las viviendas destacan por sus espacios amplios, acabados modernos, cableado subterráneo, entorno privado y un diseño pensado para brindar comodidad, exclusividad y calidad de vida.
Además de convertirse en una opción para vivir, el proyecto también ha despertado interés entre inversionistas que buscan generar ingresos a través de alquiler residencial o plataformas de hospedaje, tomando en cuenta la creciente plusvalía de la zona y el dinamismo del mercado inmobiliario salvadoreño.
Expertos del sector señalan que factores como ubicación estratégica, conectividad, seguridad y desarrollo urbano son claves para que una propiedad incremente su valor con el tiempo, convirtiendo la compra de vivienda en una de las inversiones más sólidas y rentables a largo plazo.
Privada Pasatiempo busca precisamente posicionarse bajo esa visión: no solo ofrecer una casa, sino una oportunidad de inversión con proyección de crecimiento y retorno patrimonial.
Durante el Open House, los asistentes podrán conocer promociones especiales, opciones de financiamiento y resolver dudas directamente con asesores especializados.
Las personas interesadas en asistir o reservar su visita pueden comunicarse al número 6024-6620.
Con proyectos como Privada Pasatiempo, el sector inmobiliario salvadoreño continúa demostrando que vive uno de sus momentos más dinámicos, impulsado por la inversión nacional, el retorno de salvadoreños en el exterior y la creciente búsqueda de propiedades con alta plusvalía.
Empresarial
Lotería Nacional realiza Sorteo LOTRA N° 452 dedicado a la III Regata Internacional FESAVELA 2026
La Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo LOTRA N° 452, especialmente dedicado a la III Regata Internacional FESAVELA 2026, organizada por la Federación Salvadoreña de Vela. El evento deportivo continúa consolidando al Lago de Ilopango como uno de los principales escenarios para la vela y el turismo deportivo en la región.
Según el comunicado oficial, la vela es una disciplina que por más de 20 años ha encontrado en el Lago de Ilopango condiciones ideales para su desarrollo. En los últimos años, gracias a la transformación que vive El Salvador, este deporte ha fortalecido su crecimiento, impulsando programas juveniles y competencias internacionales que proyectan positivamente al país.
La tercera edición de la regata reunió atletas y delegaciones internacionales, promoviendo el intercambio deportivo, la sana convivencia y el desarrollo de oportunidades para la juventud salvadoreña a través del deporte. Las Regatas Internacionales organizadas por FESAVELA también contribuyen al dinamismo económico y turístico del país, atrayendo visitantes, atletas y delegaciones que conocen de primera mano la belleza natural del Lago de Ilopango y la hospitalidad salvadoreña.
Como parte del protocolo del sorteo, Gerardo Dueñas, Gerente Administrativo de la Lotería Nacional, realizó la presentación de premios mayores. La presentación de maletines de balotas estuvo a cargo de Christian Gómez, Gerente Técnico.
Además, se hizo entrega de un cuadro conmemorativo a Rodrigo Colorado, presidente de la Federación Salvadoreña de Vela, en reconocimiento a su aporte y al fortalecimiento del deporte y la proyección internacional de El Salvador.Resultados del Sorteo LOTRA N° 452:
Primer Premio: $525,000 – Billete N° 16749 – VENDIDO
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 10597 – VENDIDO
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 24343 – VENDIDO
La Lotería Nacional invitó al público a consultar la lista completa de números ganadores y a sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
El comunicado cierra con un mensaje promocional: “Recordá que ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás en todos nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría”, acompañado de las etiquetas #EsoTePuedePasarAvos #JugáResponsablemente #HoyEsElDía.
Este tipo de sorteos temáticos refuerza el vínculo entre la Lotería Nacional, el deporte y el turismo, sectores que generan impacto económico y proyección internacional para El Salvador. La institución mantiene su compromiso de promover la participación responsable en sus sorteos semanales.
Internacionales
La Casa Blanca califica de «total invención» un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de «total invención».
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo.
«Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘difundieron’ es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN», dijo la Casa Blanca a través de la red X.
Poco probable la reanudación de la guerra
Irán también estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.
«La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos», dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.
«No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores», dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.
La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.