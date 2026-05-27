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Las exportaciones salvadoreñas sumaron $2,247.8 millones hasta abril
El último informe de comercio internacional del Banco Central de Reser va (BCR) reportó que el año arrancó con flujos importantes en las exportaciones de El Salvador al mundo.
Las estadísticas destacan que, entre enero y abril de este año, el país consiguió ventas superiores a $2,247.8 millones, lo que implica un crecimiento de 5 % en comparación con el flujo registrado durante el mismo plazo de 2025, cuando se registraron $2,140 millones.
Según el reporte, el sector con mayor dina mismo a lo largo de este cuatrimestre fue el de alimentos, con ventas que ascendieron a $463.4 millones, lo que refleja un incremento del 10.4 %.
En segundo lugar se encuentra la fabricación de prendas de vestir que reportó una exportación superior a $338.6 millones, una leve reducción del 0.2 %. Le sigue la industria manufacturera de maquila con $290.6 millones y un alza de 2.4 %, el plástico con $173.2 millones y un decrecimiento de 1 % y los metales comunes, que reportaron ventas por $127.2 millones, con un crecimiento de 17.6 %, por lo que este último es uno de los crecimientos más abultados en el período en análisis.
En los primeros cuatro meses de 2026, las t-shirts y camisetas de punto se colocaron en el puesto número uno con ventas que alcanzaron los $151 millones, se guidas por el azúcar de caña con $150.3 millones, los suéteres con $130.3 millones, el café con $104.3 millones y los artículos para transporte y envasados con $104.3 millones.
El año pasado, las ventas internacionales cerraron con cifras totales de $6,428.5 millones y un aumento de 1.9 %, por lo que los resultados actuales reflejan la consolidación de la recuperación de este indicador económico, el cual ha superado los embates internacionales de los últimos años, que se agudizaron en meses recientes.
Los datos que presentó el BCR también reflejan que los principales socios comerciales del país siguen siendo Estados Unidos, ya que adquiere el 32.6 % de las exportaciones salvadoreñas; y Centroamérica, que compra el 47.7 %.
Durante el plazo en cuestión, Estados Unidos registró una adquisición superior a $731.7, lo que implica un incremento del 4.3 % con respecto al acumulado en el mismo plazo del año pasado, que ascendió a $701.7 millones, es decir, $29.9 millones adicionales.
Mientras tanto, Guatemala le compró a El Salvador productos por $430.7 millones, Honduras adquirió $346.9 millones, Nicaragua un total de $192.3 millones y Costa Rica $100.7 millones.
EXPECTATIVAS FAVORABLES
Recientemente, la presidenta de la Corporación de Ex portadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, sostuvo que hay buenas expectativas de colocación de los productos nacionales en el extranjero.
La ejecutiva planteó que, pese a los retos que su ponen las cuestiones políticas y arancelarias actuales y sus naturales afectaciones, los productos salvadoreños presentaron un movimiento positivo al inicio de 2026.
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Presidente Bukele obtiene 93 % de aprobación, según encuesta Cid Gallup
El 93 % de aprobación obtuvo el presidente, Nayib Bukele, en la última encuesta desarrollada por CidGallup, cuyos resultados fueron presentados esta mañana por el gerente general de la encuestadora, Luis Haug.
Haug señaló que en los siete años de gobierno del presidente Bukele, su aprobación ha ido en aumento; de igual manera, indicó que tiene el 93 % de imagen positiva, algo que no ocurre con otros mandatarios en los que su aprobación e imagen disminuye con el devenir de sus administraciones.
Casi 19 de 20 salvadoreños aprueban al presidente.
«El presidente Bukele como persona inició su gestión en mayo de 2019 con un 76 % de imagen favorable, lo normal es que suba un poquito en la “luna de miel” y luego caiga considerablemente. Hoy está en el número máximo de opiniones a lo largo de estos años», dijo Haug en la entrevista Frente a Frente.
Asimismo, resaltó que el estudio reveló que el 87 % de los encuestados manifestó sentir orgullo por la figura presidencial de Nayib Bukele.
El índice de favorable del jefe de Estado ha incrementado al 90 % en comparación con el 78 % que tenía al inicio de su primera gestión en 2019.
«A estas alturas, el presidente Bukele en su administración anterior tenía un índice del 78 % que es cuando restamos las opiniones negativas de las positivas. Hoy el presidente Bukele tiene un índice favorable del 90 %; 93 % positivo, menos un 3 % de negativo»,
Otro de los puntos evaluados por Cid Gallup fue la comparación con otros mandatarios salvadoreños, entre los que continúa destacando con altos porcentajes.
La encuesta también evaluó las áreas de administración, y entre las que destacan con porcentajes altos están seguridad con el 98 %, educación tiene el 95 %, y turismo con el 91 %.
«Un 98 % está satisfecho con el trabajo que se está haciendo con respecto al tema de seguridad; el 95 %, prácticamente su totalidad, está de acuerdo con el tratamiento que se ha dado en la lucha contra las pandillas; incluso un 83 % considera que se deben apoyar medidas más duras», señaló Haug.
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La influencia de una onda tropical generará lluvias a partir de mañana
A partir de mañana se espera un aumento en las lluvias por influencia de una Onda Tropical, en diferentes puntos del territorio nacional, con énfasis en la zona norte, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el pronóstico, se espera un incremento significativo de nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional. Estas condiciones podrían mantenerse durante el fin de semana, generando lluvias y tormentas en distintos sectores tanto en horas diurnas o como nocturnas.
Estas condiciones se deben a la influencia de una onda tropical, junto con el apoyo de sistemas en capas medias y altas de la troposfera, que favorecerá las lluvias sobre el país.
«Las lluvias podrían venir acompañadas de ráfagas de viento y caída de granizo en lugares puntuales», dijo el MARN.
Por la mañana, se prevé que el cielo esté parcialmente nublado sobre la cordillera del Bálsamo, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador y de la zona paracentral, con lluvias breves cerca del mediodía. Por la tarde, estará mayormente nublado, con lluvias y tormentas sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec, la cordillera del Bálsamo, la sierra de Berlín-Tecapa y diversos puntos de la zona norte.
Durante la noche, se esperan lluvias y actividad eléctrica en la zona norte, el oriente y sectores de la zona centro y occidente.
El viento estará del noreste y sureste, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora
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Industria farmacéutica ha invertido cerca de $200 millones en El Salvador
El sector farmacéutico salvadoreño sigue apostando por el país. Nuevas plantas, laboratorios remodelados, maquinaria especializada y líneas de producción modernizadas forman parte de una transformación importante que ya ronda los $200 millones en inversión.
En este escenario, Carmen Estela Pérez, presidenta de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar), destacó que el parque industrial farmacéutico ha mantenido un crecimiento constante durante la última década, impulsado por la necesidad de elevar estándares de calidad y competir en mercados internacionales.
«Estamos cambiando, se está modificando infraestructura, se está comprando equipo nuevo, se está invirtiendo […] En los últimos 10 años, no lo hemos contabilizado todavía, pero creo que ya estamos llegando a cerca de los $200 millones en todo el parque farmacéutico», afirmó la dirigente de la gremial.
Detrás de esas cifras hay laboratorios que ampliaron sus instalaciones, empresas que adquirieron nuevos inmuebles y plantas que cambiaron completamente sus procesos para adaptarse a normas internacionales de buenas prácticas de manufactura. Además, dicha industria le ha apostado a la capacitación del capital humano.
Pérez comentó que la transformación comenzó con más fuerza desde 2013, cuando la industria tuvo que dar un «golpe de timón» para adecuarse a nuevas exigencias regulatorias. Desde entonces, la modernización no se ha detenido.
En la actualidad, el sector farmacéutico salvadoreño exporta medicamentos a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, mientras comienza a abrirse espacio en mercados más grandes como México, Estados Unidos y Colombia.
Añadió que el crecimiento ha sido sostenido en los últimos años, una condición que considera clave para mantener empleo, estabilidad y capacidad de expansión. «No es un alza drástica, pero sí constante y sostenida en el tiempo», señaló durante el lanzamiento de la Fundación Inquifar.
Ese crecimiento también se refleja en el empleo. La industria mantiene más de 6,000 puestos de trabajo directos y salarios promedio arriba de $900 mensuales, en un sector que demanda personal altamente especializado.
Según la presidenta de Inquifar, la calidad del medicamento salvadoreño ha sido determinante para sostener el crecimiento de las exportaciones y atraer confianza internacional.
«El medicamento en El Salvador está bien hecho y está muy bien avalado», afirmó, al destacar el respaldo de la Superintendencia de Regulación Sanitaria
Sin embargo, la expansión ocurre en medio de un escenario internacional complejo. El incremento en los costos logísticos y de materias primas también impacta a este sector, ya que el costo de los fletes internacionales se duplicaron en los últimos meses.
También remarcó que el arancel del 10 % impuesto por Estados Unidos no ha afectado las exportaciones de dichos productos farmacéuticos.
A pesar de ello, la industria continúa invirtiendo. Nuevos equipos llegan a las plantas, se tramitan créditos con banca privada y organismos multilaterales, y más laboratorios buscan aprovechar programas de expansión e incentivos para seguir creciendo. «La industria farmacéutica está invirtiendo y cuenta con préstamos en la banca privada y de fondos multilaterales para poder crecer», dijo.