Condenan a hombre que guardaba marihuana en su vivienda en San Salvador

Miembros de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Apolinario Serrano (ARAS), funcionarios del Gobierno de la República y representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) inauguraron ayer un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte.

El Proyecto consistió en la optimización del Sistema de agua potable de ARAS, el cual beneficiará directamente a más de 1,080 habitantes de Suchitoto y permitirá incorporar al abastecimiento a más de 360 hogares.

Este proyecto fue ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con la cooperación de la AECID a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), el cual hizo un aporte no reembolsable de 211,000 euros (un estimado de $245,000).

La obra consistió en la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 125 metros cúbicos, la rehabilitación de un tanque existente de 85 metros cúbicos y la instalación de 1,130 metros de nueva tubería.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que el proyecto también incluyó un sistema de cloración con dosificador y válvulas controladoras para garantizar que el agua que consumirán los pobladores de la zona sea segura y de calidad.

«Nosotros como ANDA vamos a continuar apoyando técnicamente a la junta de agua, revisando equipos de bombeo, paneles de control y sistemas eléctricos, para contribuir a que este proyecto sea sostenible en el tiempo», afirmó Arévalo.

A la inauguración del proyecto asistió la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, quien destacó que esta combina infraestructura, equipamiento, fortalecimiento institucional y trabajo comunitario.

«Cuando hablamos de cooperación en agua y saneamiento, no hablamos solamente de bombeo y tuberías, hablamos también de gobernanza y sostenibilidad», expresó.

Por su parte, la presidenta de la ARAS, Claudina Romanos, agradeció al Gobierno y a la cooperación española por la ejecución de este proyecto. Aseguró que anteriormente tenían fallas de energía y fugas, pero destacó que con esta obra han percibido grandes mejoras.

«Ahora, con este proyecto, esta situación ha mejorado muchísimo […] Nuestros usuarios tienen agua las 24 horas del día, siete días a la semana», dijo.

En la zona donde se ejecutó la obra, los funcionarios del Gobierno y representantes de la AECID develaron una placa conmemorativa del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable Apolinario Serrano.

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