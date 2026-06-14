Australia sorprende a Turquía y debuta con triunfo en el Mundial

Foto: Cortesía

El Grupo B cerró su primera jornada con un empate 1-1 entre Qatar y Suiza, en un encuentro donde el conjunto helvético dominó gran parte de las acciones, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos en los instantes finales.

Suiza mostró superioridad desde el inicio del partido y generó constantes aproximaciones sobre la portería qatarí. Al minuto 16, una acción dentro del área derivó en un penalti tras una falta del guardameta Mahmoud Abunada, sancionada por el árbitro hondureño Said Martínez.

Breel Embolo fue el encargado de ejecutar la pena máxima y adelantó a Suiza con un disparo al palo derecho, mientras el portero se lanzaba hacia el lado contrario.

Qatar tuvo dificultades para generar peligro durante gran parte del encuentro, especialmente por la falta de conexión en el mediocampo. En contraste, Suiza continuó creando oportunidades y, en la segunda mitad, dispuso de al menos cuatro ocasiones claras para ampliar la diferencia.

Sin embargo, la actuación de Mahmoud Abunada resultó determinante para mantener a su selección con opciones. El guardameta evitó varios goles y permitió que Qatar llegara con vida al tramo final del partido.

Cuando parecía que los tres puntos serían para los europeos, Boualem Khoukhi apareció al minuto 90+4 para marcar el empate en la última jugada del encuentro y sellar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Grupo B queda completamente igualado, ya que las cuatro selecciones que lo integran, incluyendo Canadá, anfitriona del torneo, y Bosnia y Herzegovina, suman un punto tras la primera jornada.

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