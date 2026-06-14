Nacionales
Lluvias y actividad eléctrica marcarán el clima durante la tarde y noche
El pronóstico meteorológico indica que durante la mañana el cielo se mantendrá poco nublado en el territorio nacional. Para la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad con lluvias en la zona montañosa del norte y la franja volcánica, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.
Durante la noche, las precipitaciones se concentrarán en la zona norte y oriental del país, desplazándose posteriormente hacia el resto del territorio nacional. Los departamentos de San Miguel, Cabañas, Usulután, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), figuran entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias.
Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se espera que los vientos oscilen entre 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 35 kilómetros por hora durante las tormentas. Además, se prevé un ambiente cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones están asociadas a la influencia de una onda tropical que cuenta con apoyo en capas medias y altas de la troposfera, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en el territorio nacional.
Nacionales
Capturan a dos agentes de tránsito por pedir dinero a cambio de devolver placas
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado sobre la captura de dos agentes de la División de Tránsito acusados del delito de cohecho (soborno). Los detenidos fueron identificados como Melesio López Henríquez y Juan Heriberto Rojas Isidro.
Según la institución, ambos agentes retiraron las placas de dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida Independencia, en Quezaltepeque, La Libertad Norte.
La corporación explicó que, al reportar el procedimiento, un superior les ordenó devolver las placas debido a que no procedía su retención.
No obstante, de acuerdo con la PNC, los agentes coordinaron un encuentro con uno de los propietarios sobre la carretera que conecta Quezaltepeque con Opico. Al llegar al lugar, presuntamente le solicitaron dinero en efectivo a cambio de entregarle las placas.
La Policía indicó que el hecho quedó registrado en el teléfono celular de una persona que acompañaba a la víctima.
“Como Policía Nacional Civil no vamos a tolerar este tipo de acciones abusivas”, reiteró la institución al informar sobre las capturas.
Nacionales
Capturan a pandillero de la MS-13 con droga lista para distribuir en Olocuilta
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Elías Alexander Guevara Guevara, de 21 años de edad, durante un procedimiento realizado en el distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste, departamento de La Paz.
De acuerdo con la institución policial, al detenido le fueron incautadas varias porciones de marihuana, cocaína y un teléfono celular. Las autoridades señalaron que las sustancias ilícitas estaban listas para su distribución.
La PNC detalló que la captura se efectuó durante una intervención desarrollada en el caserío El Salamo. Asimismo, indicó que, tras verificar la información en sus sistemas, Guevara figura como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según el informe policial, el detenido será remitido por los delitos de posesión o tenencia de drogas con fines de tráfico y por pertenencia a organización terrorista.
Nacionales
Accidente entre rastra y volqueta provoca fuerte congestionamiento en Sonsonate
Un accidente de tránsito fue reportado esta tarde sobre la carretera a Sonsonate, a la altura del desvío hacia Cerro Verde, donde se vieron involucradas una rastra y una volqueta.
De acuerdo con información proporcionada por testigos en la zona, el percance ocurrió cuando la volqueta impactó contra la rastra y posteriormente volcó sobre la vía. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas como resultado del incidente.
El accidente ha provocado un fuerte congestionamiento vehicular debido a que tres carriles permanecen ocupados, restringiendo el paso de los conductores que transitan por el sector.
Se recomienda a los automovilistas circular con precaución mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, regulan el tráfico y trabajan en la liberación de la arteria.