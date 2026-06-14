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Escocia regresa al Mundial con triunfo sobre Haití
Escocia inició con victoria su regreso a la Copa del Mundo tras varias décadas de ausencia al imponerse por la mínima diferencia a Haití, en un encuentro correspondiente al Grupo C.
El combinado haitiano mostró una propuesta competitiva durante varios pasajes del partido y logró complicar a los escoceses, manteniéndose cerca de conseguir el empate. Sin embargo, la selección europea logró marcar diferencias gracias a una propuesta más técnica y ordenada.
Jugadores como Andy Robertson y Scott McTominay lideraron el juego de Escocia, mientras que Che Adams se convirtió en una referencia constante en el ataque. La anotación que definió el encuentro llegó al minuto 28, cuando John McGinn sacó un potente disparo desde las inmediaciones del área. El balón fue desviado por un defensor haitiano, lo que terminó descolocando al guardameta Johnny Placide.
Tras el gol, Haití intentó reaccionar y buscó generar peligro principalmente por las bandas, aprovechando la velocidad de sus jugadores. No obstante, la falta de efectividad en la definición impidió que pudiera igualar el marcador.
Con este resultado, Escocia se coloca en el liderato del Grupo C, beneficiada además por el empate registrado entre Brasil y Marruecos en el otro encuentro de la jornada.
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Brasil debuta con empate ante Marruecos en el Mundial
Brasil empató 1-1 con Marruecos en su debut en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, en un encuentro en el que tuvo que venir de atrás para rescatar un punto.
La selección marroquí mostró solidez en los primeros minutos del partido y logró incomodar a Brasil, que tuvo dificultades para desarrollar su juego con precisión. La presión constante del conjunto africano rindió frutos al minuto 21, cuando Ismael Saibari aprovechó un contragolpe para abrir el marcador con una definición por encima del guardameta Alisson.
Tras el gol recibido, Brasil buscó reaccionar y encontró en Vinicius y Raphinha sus principales alternativas ofensivas. La igualdad llegó al minuto 32 por medio de Vinicius, quien ingresó al área desde la banda izquierda y sacó un potente disparo que se incrustó en la escuadra defendida por Bonou.
En la segunda mitad, Brasil intentó asumir el protagonismo, aunque sin lograr desplegar su mejor versión futbolística. A pesar de generar la sensación de que podía encontrar el gol de la victoria, el marcador no volvió a moverse y ambas selecciones terminaron repartiendo puntos. Con este resultado, el liderato del grupo queda abierto a la espera de lo que puedan hacer Escocia y Haití.
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Qatar rescata un empate agónico y mantiene viva la ilusión
Foto: Cortesía
El Grupo B cerró su primera jornada con un empate 1-1 entre Qatar y Suiza, en un encuentro donde el conjunto helvético dominó gran parte de las acciones, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos en los instantes finales.
Suiza mostró superioridad desde el inicio del partido y generó constantes aproximaciones sobre la portería qatarí. Al minuto 16, una acción dentro del área derivó en un penalti tras una falta del guardameta Mahmoud Abunada, sancionada por el árbitro hondureño Said Martínez.
Breel Embolo fue el encargado de ejecutar la pena máxima y adelantó a Suiza con un disparo al palo derecho, mientras el portero se lanzaba hacia el lado contrario.
Qatar tuvo dificultades para generar peligro durante gran parte del encuentro, especialmente por la falta de conexión en el mediocampo. En contraste, Suiza continuó creando oportunidades y, en la segunda mitad, dispuso de al menos cuatro ocasiones claras para ampliar la diferencia.
Sin embargo, la actuación de Mahmoud Abunada resultó determinante para mantener a su selección con opciones. El guardameta evitó varios goles y permitió que Qatar llegara con vida al tramo final del partido.
Cuando parecía que los tres puntos serían para los europeos, Boualem Khoukhi apareció al minuto 90+4 para marcar el empate en la última jugada del encuentro y sellar el 1-1 definitivo.
Con este resultado, el Grupo B queda completamente igualado, ya que las cuatro selecciones que lo integran, incluyendo Canadá, anfitriona del torneo, y Bosnia y Herzegovina, suman un punto tras la primera jornada.
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Estados Unidos golea a Paraguay y debuta con autoridad en el Mundial 2026
Foto: Cortesía
La selección de Estados Unidos debutó con una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay en el Mundial Norteamérica 2026, en un encuentro disputado en el SoFi Stadium. El conjunto estadounidense tomó la ventaja apenas al minuto 7, tras un autogol de Damián Bobadilla, quien envió el balón a su propia portería.
El tanto tempranero fortaleció el desempeño del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que asumió el control del partido mediante la posesión del balón y constantes aproximaciones al arco defendido por Orlando Gill. La superioridad de los locales se reflejó en el marcador antes del descanso, al llegar al entretiempo con una ventaja de 3-0.
Folarin Balogun fue una de las principales figuras del encuentro. Después de que un gol suyo fuera anulado por fuera de juego al minuto 27, el delantero logró marcar al 30’ y nuevamente en el tiempo agregado de la primera parte para ampliar la diferencia. También destacaron Weston McKennie, Christian Pulisic y Sergiño Dest en la generación de juego ofensivo.
En la segunda mitad, Paraguay realizó ajustes en busca de mejorar su rendimiento y generar peligro, aunque Estados Unidos mantuvo el control de las acciones. Los paraguayos encontraron un gol mediante Brenden Aaronson al minuto 73, pero no lograron cambiar el rumbo del encuentro. Finalmente, Giovanni Reyna selló el triunfo estadounidense con una anotación en el tiempo agregado, estableciendo el definitivo 4-1.