Virales
VIDEO: Policías llegan a un barrio para capturar a un delincuente y son recibidos a pedradas por vecinos
Un grupo de vecinos atacó a pedradas a policías de la provincia de Buenos Aires cuando intentaban detener a un hombre acusado de robarle la cartera a una jubilada en Villa Galicia, partido de Lomas de Zamora, Argentina.
El sospechoso fue perseguido por varias cuadras y capturado cuando intentaba refugiarse en una vivienda.
Pese a la agresión contra los efectivos, la Policía logró recuperar las pertenencias robadas y trasladar al detenido a una comisaría.
🚨¡CONURBANO, NO LO ENTENDERÍAS!… FUERON A BUSCAR A UN DELINCUENTE A UNA VILLA Y LOS ECHARON A PIEDRAZOS
🛑 Varios efectivos llegaron como apoyo pero debieron irse rápidamente tras capturar al chorro mientras volaban las piedras. #viral #conurbano pic.twitter.com/2k5tH9x8Xe
— POLICIALESONLINE (@PolicialesON) June 11, 2026
Virales
Amigas se vuelven virales tras disputa por préstamo de $400
Una denuncia que se viralizó en redes sociales durante las últimas horas generó diversas reacciones y motivó a una de las involucradas a ofrecer su versión de los hechos ante las críticas recibidas.
Según la explicación difundida, una mujer solicitó a una amiga un préstamo de $400. Inicialmente se había planteado el cobro de intereses, pero ambas partes acordaron posteriormente que el dinero sería devuelto sin cargos adicionales.
De acuerdo con el relato, la situación se complicó cuando la prestamista solicitó el pago del dinero y la deudora manifestó que no podía cancelarlo en ese momento. Tras ello, la prestamista decidió exponer el caso en redes sociales, señalando a la otra persona como una «mala paga».
Elizabeth, identificada como la persona que recibió el préstamo, expresó su molestia por la publicación y afirmó que ese tipo de acciones no corresponden a una verdadera amistad. Asimismo, indicó que tiene la intención de saldar la deuda, aunque aseguró que lo hará de forma gradual.
Además, la deudora sostuvo que nadie obligó a la prestamista a entregarle el dinero, argumentando que el préstamo fue realizado de manera voluntaria.
Virales
Papa León XIV se vuelve viral tras realizar popular gesto de TikTok durante recorrido en Madrid
El papa León XIV protagonizó un momento que rápidamente ganó notoriedad en redes sociales durante un recorrido en papamóvil por la ciudad de Madrid, España.
Un video difundido en distintas plataformas muestra al pontífice realizando el popular gesto asociado al meme de TikTok conocido como “six seven”, una expresión utilizada entre adolescentes y que no posee un significado específico.
En las imágenes, León XIV aparece moviendo alternativamente las palmas de las manos hacia arriba y hacia abajo mientras saludaba durante su recorrido por la capital española.
La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron y comentaron el gesto realizado por el líder de la Iglesia católica.
¿El Papa ha hecho el ‘Six seven’ en su visita por Madrid? pic.twitter.com/j5f3r47ZU7
— Diario AS (@diarioas) June 6, 2026
Principal
AuronPlay se encuentra con el papa León XIV mientras se dirigía a un concierto de Bad Bunny en Madrid
Una de las imágenes más comentadas durante la visita del papa León XIV a España tuvo como protagonista al creador de contenido español AuronPlay, quien se dirigía a uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid cuando coincidió con el pontífice.
El streamer compartió el encuentro en sus redes sociales, generando una amplia reacción entre los usuarios. La coincidencia llamó la atención debido a que, durante la misma jornada, miles de personas participaron tanto en las actividades encabezadas por el papa como en los conciertos del artista puertorriqueño.
La visita de León XIV, la primera de un papa a España en 15 años, se desarrolla del 6 al 12 de junio e incluye actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. De manera coincidente, la agenda del pontífice coincide con la residencia de conciertos de Bad Bunny en la capital española, una situación que incluso fue comentada con humor por el propio papa durante declaraciones ofrecidas a periodistas.