Capturan a dos agentes de tránsito por pedir dinero a cambio de devolver placas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado sobre la captura de dos agentes de la División de Tránsito acusados del delito de cohecho (soborno). Los detenidos fueron identificados como Melesio López Henríquez y Juan Heriberto Rojas Isidro.

Según la institución, ambos agentes retiraron las placas de dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida Independencia, en Quezaltepeque, La Libertad Norte.

La corporación explicó que, al reportar el procedimiento, un superior les ordenó devolver las placas debido a que no procedía su retención.

No obstante, de acuerdo con la PNC, los agentes coordinaron un encuentro con uno de los propietarios sobre la carretera que conecta Quezaltepeque con Opico. Al llegar al lugar, presuntamente le solicitaron dinero en efectivo a cambio de entregarle las placas.

La Policía indicó que el hecho quedó registrado en el teléfono celular de una persona que acompañaba a la víctima.

“Como Policía Nacional Civil no vamos a tolerar este tipo de acciones abusivas”, reiteró la institución al informar sobre las capturas.

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