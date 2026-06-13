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Qatar rescata un empate agónico y mantiene viva la ilusión
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El Grupo B cerró su primera jornada con un empate 1-1 entre Qatar y Suiza, en un encuentro donde el conjunto helvético dominó gran parte de las acciones, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos en los instantes finales.
Suiza mostró superioridad desde el inicio del partido y generó constantes aproximaciones sobre la portería qatarí. Al minuto 16, una acción dentro del área derivó en un penalti tras una falta del guardameta Mahmoud Abunada, sancionada por el árbitro hondureño Said Martínez.
Breel Embolo fue el encargado de ejecutar la pena máxima y adelantó a Suiza con un disparo al palo derecho, mientras el portero se lanzaba hacia el lado contrario.
Qatar tuvo dificultades para generar peligro durante gran parte del encuentro, especialmente por la falta de conexión en el mediocampo. En contraste, Suiza continuó creando oportunidades y, en la segunda mitad, dispuso de al menos cuatro ocasiones claras para ampliar la diferencia.
Sin embargo, la actuación de Mahmoud Abunada resultó determinante para mantener a su selección con opciones. El guardameta evitó varios goles y permitió que Qatar llegara con vida al tramo final del partido.
Cuando parecía que los tres puntos serían para los europeos, Boualem Khoukhi apareció al minuto 90+4 para marcar el empate en la última jugada del encuentro y sellar el 1-1 definitivo.
Con este resultado, el Grupo B queda completamente igualado, ya que las cuatro selecciones que lo integran, incluyendo Canadá, anfitriona del torneo, y Bosnia y Herzegovina, suman un punto tras la primera jornada.
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Estados Unidos golea a Paraguay y debuta con autoridad en el Mundial 2026
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La selección de Estados Unidos debutó con una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay en el Mundial Norteamérica 2026, en un encuentro disputado en el SoFi Stadium. El conjunto estadounidense tomó la ventaja apenas al minuto 7, tras un autogol de Damián Bobadilla, quien envió el balón a su propia portería.
El tanto tempranero fortaleció el desempeño del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que asumió el control del partido mediante la posesión del balón y constantes aproximaciones al arco defendido por Orlando Gill. La superioridad de los locales se reflejó en el marcador antes del descanso, al llegar al entretiempo con una ventaja de 3-0.
Folarin Balogun fue una de las principales figuras del encuentro. Después de que un gol suyo fuera anulado por fuera de juego al minuto 27, el delantero logró marcar al 30’ y nuevamente en el tiempo agregado de la primera parte para ampliar la diferencia. También destacaron Weston McKennie, Christian Pulisic y Sergiño Dest en la generación de juego ofensivo.
En la segunda mitad, Paraguay realizó ajustes en busca de mejorar su rendimiento y generar peligro, aunque Estados Unidos mantuvo el control de las acciones. Los paraguayos encontraron un gol mediante Brenden Aaronson al minuto 73, pero no lograron cambiar el rumbo del encuentro. Finalmente, Giovanni Reyna selló el triunfo estadounidense con una anotación en el tiempo agregado, estableciendo el definitivo 4-1.
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Canadá y Bosnia protagonizan el primer empate del Mundial 2026
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La Copa del Mundo Norteamérica 2026 inició oficialmente en Canadá con el debut de la selección anfitriona frente a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro disputado en Toronto que finalizó con empate.
El conjunto bosnio mostró intensidad desde los primeros minutos y generó peligro constante sobre la portería canadiense. Al minuto 20, Jovo Lukić aprovechó un tiro de esquina para conectar un remate de cabeza dentro del área y adelantar a su selección en el marcador.
Durante la primera mitad, Canadá tuvo dificultades para encontrar espacios y no logró generar opciones claras que le permitieran igualar el encuentro.
Para el segundo tiempo, el equipo canadiense mejoró su desempeño y aumentó la presión sobre la defensa rival. La recompensa llegó al minuto 78, cuando Cyle Larin recibió el balón dentro del área, giró sobre su marca y definió con un disparo que terminó en el fondo de la red para establecer el empate definitivo.
Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el Grupo B, dejando abierta la posibilidad de que Qatar o Suiza asuman el liderato cuando disputen su encuentro correspondiente.
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Triunfo y liderato: Corea del Sur inicia el Mundial con victoria sobre República Checa
Corea del Sur inició con victoria su participación en el Mundial Norteamérica 2026 al imponerse 2-1 a República Checa, en un encuentro que se definió en la segunda mitad tras una remontada del conjunto asiático.
Durante los primeros minutos, el partido se caracterizó por la disputa en la posesión del balón. Corea del Sur tomó la iniciativa ofensiva y generó las primeras aproximaciones, destacando un remate de Lee Kang-in que fue controlado con dificultades por el guardameta checo Matej Kovar al minuto 13.
República Checa reaccionó tras ese aviso y equilibró las acciones mediante ataques por las bandas y centros al área, aunque no logró capitalizar su ventaja física frente a una defensa coreana que se mostró sólida durante gran parte del encuentro.
Antes del descanso, Heung-Min Son protagonizó las oportunidades más claras para Corea del Sur con dos disparos peligrosos a los minutos 37 y 39, pero el marcador permaneció sin cambios.
En la segunda mitad, los asiáticos mantuvieron la presión y estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 55, cuando Son desperdició un mano a mano ante Kovar. Sin embargo, fue República Checa quien golpeó primero al minuto 58, gracias a un cabezazo de Ladislav Krejci tras un saque de banda.
La respuesta coreana llegó al minuto 67. Hwang In-Beom igualó el encuentro con un remate colocado dentro del área que superó la estirada del guardameta europeo.
Cuando el partido entraba en su recta final, Oh Hyeon-Gyu aprovechó un centro raso para marcar el 2-1 definitivo y consumar la remontada de Corea del Sur.
Con este resultado, el conjunto asiático sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, igualando la cantidad de unidades obtenidas por México.