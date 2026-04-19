Internacionales
Ocho niños mueren en tiroteo vinculado a violencia doméstica en Estados Unidos
Ocho niños murieron en una serie de tiroteos ocurridos a primera hora del domingo en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, en lo que, según la policía, parece haber sido un incidente de violencia doméstica.
El suceso, que tuvo lugar poco después de las 06H00 locales (11H00 GMT) en la ciudad de Shreveport, constituyó el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años, según datos de Gun Violence Archive.
El autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, murió abatido por la policía tras una persecución automovilística, informaron las autoridades.
El agente de policía Chris Bordelon dijo en conferencia de prensa que la escena del crimen es «bastante extensa» y abarca tres residencias que estaban siendo minuciosamente inspeccionadas por los investigadores.
Las edades de las víctimas oscilaban entre uno y 14 años, precisó Bordelon.
«Algunos de los niños que se encontraban en el interior eran descendientes» del tirador, agregó.
Otras dos personas resultaron heridas por disparos, aunque su estado de salud no se dio a conocer de inmediato.
El sospechoso robó un vehículo y huyó antes de que los agentes abrieran fuego y lo abatieran. Ningún policía resultó herido.
«Creemos que fue el único individuo que efectuó disparos en estos lugares», afirmó Bordelon, calificando el incidente como un «altercado doméstico».
La policía informó que se darían a conocer más detalles sobre las víctimas y el autor de los disparos una vez que se hubiera notificado a los familiares más cercanos.
Uno de los dos senadores de Luisiana en el Congreso estadounidense, el republicano Bill Cassidy, calificó el incidente como un episodio de «violencia atroz» y deseó una pronta recuperación a los sobrevivientes.
En tanto el gobernador del estado, Jeff Landry, declaró sentirse «con el corazón destrozado».
Estados Unidos, donde las armas de fuego son de fácil acceso, es escenario frecuente de violencia armada, con miles de personas que pierden la vida cada año.
Internacionales
Hombre armado asesina a cinco personas en Kiev antes de ser abatido
Un hombre mató el sábado a tiros a cinco personas en un barrio residencial de Kiev y se atrincheró con rehenes en un supermercado antes de ser abatido, dijeron las autoridades ucranianas.
El presidente Volodimir Zelenski confirmó que al menos cinco personas murieron y otras diez fueron hospitalizadas por heridas y traumatismos tras el tiroteo ocurrido en el sur de la capital.
Imágenes publicadas por la agencia de noticias ucraniana UNIAN, que la AFP no pudo verificar, mostraban a un hombre con un arma que disparaba a corta distancia a otra persona.
El sospechoso entró después a un supermercado donde también se escucharon disparos, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Cuatro rehenes fueron rescatados, según Zelenski.
«El atacante en Kiev que abrió fuego contra civiles ha sido eliminado», agregó el presidente, quien envió condolencias a las familias de las víctimas.
Un reportero de AFP cerca del supermercado vio manchas de sangre en las ventanas del negocio. Las fuerzas de seguridad habían acordonado el local, en el que había agentes con chalecos antibalas e investigadores de la policía.
El móvil del asaltante se desconocía por el momento.
«¡Corran!»
El fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, dijo que el sospechoso era un hombre de 58 años nacido en Moscú. Según los informes preliminares, «usó un arma automática».
Una empleada del supermercado, Tetiana, dijo a la AFP que había escuchado ruidos «en la tienda, como si se abrieran botellas de champán o estallaran globos varias veces». «Entonces los clientes empezaron a gritar: ‘¡Corran!’», contó.
«Hay un lugar donde puedes esconderte detrás de las neveras, y corrimos hacia allí. Oí a un hombre gemir», relató con voz temblorosa.
Zelenski reclamó una «una investigación rápida» sobre el tiroteo y dijo que las circunstancias del suceso todavía se estaban esclareciendo.
El ministro de Interior, Igor Klimenko, explicó que el enfrentamiento entre el asaltante y los negociadores de la policía en el supermercado duró unos 40 minutos.
«Intentamos persuadirlo. Al darnos cuenta de que probablemente había una persona herida dentro, nos ofrecimos a llevar torniquetes para detener la hemorragia (…) Pero no respondió», declaró el ministro en el lugar del suceso.
«Por eso se dio la orden de eliminarlo», agregó Klimenko, quien explicó que el asaltante había matado a uno de los rehenes.
Después de más de cuatro años de guerra contra Rusia, Ucrania ha sufrido incidentes esporádicos con armas de fuego, pero presenta una baja tasa de criminalidad.
El año pasado, un hombre mató a tiros a dos personas en un suburbio de Kiev en una disputa por la venta de un arma de fuego.
Internacionales
Disputa entre Trump y el papa León XIV perturba a católicos en EE.UU.
El pulso entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV enfurece a algunos católicos estadounidenses, un electorado clave, que consideran que el mandatario ha ido demasiado lejos en sus críticas al sumo pontífice.
Internacionales
Hallan cuerpos de 50 niños y 6 adultos en cementerio de Trinidad y Tobago
La policía de Trinidad y Tobago informó que halló los cadáveres de 50 niños y seis adultos en un cementerio ubicado a unos 40 kilómetros de la capital Puerto España.
Las autoridades iniciaron una «investigación urgente tras el hallazgo de varios restos humanos en el cementerio de Cumuto, ocurrido más temprano hoy», informó la policía de esta isla caribeña en un comunicado.
«Los indicios preliminares sugieren que este podría ser un caso relacionado con la disposición ilegal de cadáveres no reclamados», añade la misiva.
Cuatro hombres adultos y una mujer estaban debidamente identificados, mientras que al menos dos cuerpos mostraban indicios de autopsia antes de ser enterrados.
Unidades especializadas están en el lugar para investigar el caso y la policía pidió a la comunidad aportar información de utilidad para la investigación.
El departamento policial «está abordando este asunto con urgencia, sensibilidad y un compromiso inquebrantable con descubrir la verdad. Todo cadáver debe ser tratado con dignidad y conforme a la ley», dijo el comisario Allister Guevarro.
«Cualquier persona o institución que se determine que ha incumplido ese deber será plenamente responsable de sus actos», agregó.
Los hechos violentos son frecuentes en este archipiélago ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, un punto común en rutas de narcotráfico que operan en la región.
Con 1,5 millones de habitantes, Trinidad y Tobago registró 623 asesinatos en 2024, una cifra récord que llevó al gobierno a decretar un estado de emergencia.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos lo ubicó como el sexto país más peligroso del mundo con una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El año siguiente la tasa de muertes violentas se redujo un 42 %, pero a inicios de marzo de este año la presidenta Kamla Persad-Bissessar decretó nuevamente un estado de emergencia por el incremento de hechos violentos.