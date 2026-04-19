Nacionales
Capturan a marero en San Marcos
Agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jesús Antonio Guzmán Campos, alias “Skinny”, señalado como miembro de la MS13, en el cantón Cuapa, en San Marcos, San Salvador Sur.
De acuerdo con las autoridades, el detenido posee antecedentes por homicidio simple en grado de tentativa. Según el registro, en 2020 atacó a un hombre con un objeto contundente, provocándole la pérdida de la conciencia, y huyó del lugar creyendo haberle causado la muerte; sin embargo, la víctima sobrevivió.
El hecho ocurrió en el mismo municipio, y el imputado aceptó los cargos, argumentando que actuó tras una discusión. Por este caso, recibió una pena de tres años de prisión.
La PNC informó que, tras su reciente captura, Guzmán Campos será puesto a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de agrupaciones ilícitas, el cual contempla una pena mínima de 20 años de prisión.
Nacionales
Adulto mayor resulta lesionado tras ser atropellado en San Salvador Centro
Un adulto mayor fue atropellado la noche del sábado en la intersección de la 29 calle oriente y 2ª avenida norte, en San Salvador Centro, por un vehículo con placas particulares, según reportes de testigos.
De acuerdo con la información, el hombre intentó cruzar la calle sin tomar medidas de seguridad ni verificar el paso de vehículos. Tras el impacto, fue atendido por elementos de Comandos de Salvamento, quienes confirmaron que presentaba lesiones de baja gravedad.
Pese a la atención brindada, el lesionado decidió retirarse del lugar por sus propios medios poco después del incidente. Socorristas indicaron que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo que habría influido en el percance. Hasta el momento, se desconoce su identidad y si el conductor permaneció en el sitio.
Judicial
Prisión para sujetos que cometieron el delito de robo agravado
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.