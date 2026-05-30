Nacionales
El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 29 de mayo finalizó con cero homicidios registrados a nivel nacional.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante mayo se contabilizaron 25 días sin asesinatos. Esta cifra se suma a las 27 jornadas con cero homicidios registradas en abril, las 23 de marzo, las 24 de febrero y las 27 reportadas en enero.
Asimismo, las autoridades señalaron que desde la entrada en vigencia del régimen de excepción se acumulan 1,114 días sin homicidios. En lo que va de 2026, se han registrado 126 días sin muertes violentas.
Según la información oficial, estos resultados son atribuidos al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta la fecha en el país.
Nacionales
Parque Bicentenario permanecerá abierto las 24 horas del día
La Alcaldía de San Salvador Centro informó que el parque Bicentenario cuenta ahora con atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, y pone a disposición de la población una agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a toda la familia.
Como parte de la programación, entre el 28 de mayo y el 10 de junio se desarrollan clases gratuitas de aeróbicos, baile y entrenamientos físicos en horarios matutinos y vespertinos. Asimismo, se han programado jornadas de yoga, entrega de plantas ornamentales y frutales, además de presentaciones artísticas, musicales y actividades de entretenimiento infantil durante los fines de semana.
Las autoridades municipales señalaron que estas iniciativas tienen como objetivo promover la convivencia familiar, la actividad física y el aprovechamiento de los espacios públicos en un entorno natural, seguro y accesible para visitantes nacionales y extranjeros.
La comuna también destacó que el parque se encuentra en un proceso de remozamiento y reforestación con el fin de fortalecer su función como uno de los principales espacios de recreación de la capital.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que la institución realiza trabajos de mejora en distintos sectores del parque para garantizar instalaciones seguras para los usuarios. Entre las acciones mencionó la remodelación de los baños, la iluminación de senderos y la mejora de bancas y espacios públicos.
Rodríguez agregó que el Gobierno impulsa la construcción y recuperación de espacios con árboles y áreas verdes para el disfrute de las familias salvadoreñas, y señaló como ejemplo el Jardín Centroamérica, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador.
Nacionales
Lluvias acompañadas de actividad eléctrica
Las condiciones meteorológicas para este día estarán marcadas por cielos parcialmente nublados y lluvias en diferentes zonas del país. Durante la mañana, se prevén precipitaciones en sectores de la zona central y oriental.
Para la tarde, las lluvias se concentrarán en la cordillera volcánica y la zona norte, con énfasis en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en áreas al norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán. En horas de la noche, las precipitaciones continuarán en la zona norte y se desplazarán hacia el suroeste, alcanzando sectores de las zonas oriental y occidental.
Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora durante las tormentas. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco al final de la noche y en la madrugada.
De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones están asociadas a la influencia de una onda tropical, apoyada por una vaguada en altura, lo que favorece una mayor inestabilidad atmosférica y el desarrollo de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en el territorio nacional.
Principal
Vehículo decomisado en San Salvador con droga y armas pasa al Estado
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.