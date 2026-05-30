Parque Bicentenario permanecerá abierto las 24 horas del día

La Alcaldía de San Salvador Centro informó que el parque Bicentenario cuenta ahora con atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, y pone a disposición de la población una agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a toda la familia.

Como parte de la programación, entre el 28 de mayo y el 10 de junio se desarrollan clases gratuitas de aeróbicos, baile y entrenamientos físicos en horarios matutinos y vespertinos. Asimismo, se han programado jornadas de yoga, entrega de plantas ornamentales y frutales, además de presentaciones artísticas, musicales y actividades de entretenimiento infantil durante los fines de semana.

Las autoridades municipales señalaron que estas iniciativas tienen como objetivo promover la convivencia familiar, la actividad física y el aprovechamiento de los espacios públicos en un entorno natural, seguro y accesible para visitantes nacionales y extranjeros.

La comuna también destacó que el parque se encuentra en un proceso de remozamiento y reforestación con el fin de fortalecer su función como uno de los principales espacios de recreación de la capital.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que la institución realiza trabajos de mejora en distintos sectores del parque para garantizar instalaciones seguras para los usuarios. Entre las acciones mencionó la remodelación de los baños, la iluminación de senderos y la mejora de bancas y espacios públicos.

Rodríguez agregó que el Gobierno impulsa la construcción y recuperación de espacios con árboles y áreas verdes para el disfrute de las familias salvadoreñas, y señaló como ejemplo el Jardín Centroamérica, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador.

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