Conoce las actividades que tendrá el Centro Histórico de San Salvador este fin de semana

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) entregó 1,900 paquetes escolares a estudiantes residentes en la zona de los exbolsones de Perquín, en Morazán Norte, quienes cuentan con doble nacionalidad salvadoreña y hondureña.

La entrega fue encabezada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien señaló que la medida responde al mandato del presidente Nayib Bukele de garantizar educación de calidad para todos los estudiantes del sistema público, independientemente de su ubicación geográfica.

Las autoridades detallaron que los beneficiados pertenecen a 38 centros educativos de la zona. Durante la jornada, los estudiantes ingresaron a territorio salvadoreño en una caravana de autobuses por el punto fronterizo Pasamono para recibir el apoyo educativo en la Zona Extrema de Morazán.

De acuerdo con el Gobierno, la logística de distribución fue coordinada para garantizar que los estudiantes de las comunidades fronterizas reciban las mismas herramientas educativas entregadas en el resto del país.

Según informó la ministra Trigueros, los paquetes incluyeron tabletas, computadoras, libros, cuadernos, uniformes, zapatos y otros útiles escolares. Además, el ministerio realizó jornadas de tallaje de uniformes y calzado para asegurar un ajuste adecuado para cada estudiante.

La institución indicó que este beneficio busca fortalecer el acceso a una educación integral y representar un alivio económico para las familias de las comunidades atendidas.

Por su parte, Ellen Ventura, residente de la comunidad El Zancudo y madre de tres estudiantes beneficiados, agradeció al Gobierno por incluir a las familias de la zona en el programa educativo.

Durante la entrega, las autoridades priorizaron la atención a habitantes de sectores vulnerables de la zona fronteriza.

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