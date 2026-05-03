Nacionales
VIDEO | Motociclista se accidenta tras exceso de velocidad en San Salvador
El sistema de videovigilancia de Sivar Seguro registró el momento en que un motociclista sufrió un accidente este domingo, tras conducir a excesiva velocidad.
El hecho ocurrió en el cruce de la calle Loma Linda y la alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
De acuerdo con las imágenes captadas, el percance habría sido provocado por el irrespeto a la luz roja del semáforo, combinado con el exceso de velocidad de uno de los vehículos involucrados.
Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las señales de tránsito para prevenir este tipo de incidentes.
Nacionales
Bomberos rescatan a hombre que cayó en quebrada de la alameda Manuel Enrique Araujo en San Salvador
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que su personal rescató a un hombre que cayó en una quebrada ubicada en la alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
De acuerdo con el reporte institucional, para la extracción de la víctima se implementó un sistema de polipasto.
Tras brindarle los primeros auxilios, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario.
Nacionales
Peatón muere tras ser atropellado por camión de carga
Una persona falleció tras ser atropellada por un camión de carga sobre la carretera que conduce de Quezaltepeque hacia el Periférico Claudia Lars, en las cercanías de la gasolinera Valle El Señor, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con la información brindada, elementos de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Quezaltepeque, fueron alertados sobre una persona atropellada en la zona.
Al llegar al lugar, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Nacionales
El presidente Nayib Bukele convoca a cadena nacional este domingo por la noche
El Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, anunció a través de sus redes sociales que este día se transmitirá una cadena nacional.
La transmisión está programada para las 7:00 de la noche y el mensaje del mandatario podrá ser sintonizado en todos los canales de radio, televisión y plataformas digitales oficiales.