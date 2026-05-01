Principal
La feria Integra brindó más de 1,500 atenciones en Ilobasco
La feria Integra llegó al centro escolar sor Henríquez, de Ilobasco, en Cabañas Oeste, y según la Dirección de Integración, se brindaron más de 1,500 atenciones en diferentes servicios, entre estos consultas médicas generales, odontológicas y de oftalmología.
Durante la jornada fueron beneficiados los estudiantes, personal docente y administrativo, así como los vecinos del centro educativo que se acercaron para aprovechar la asistencia gratuita.
«Estamos muy satisfechos con esta actividad que es de mucho beneficio para los estudiantes y demás personas que requieren de estos servicios. Yo pasé consulta en medicina general y he recibido una atención magnifica», expresó el subdirector de la institución educativa, Humberto Quintanilla.
En cuanto a la asistencia legal, hubo profesionales que atendieron a la población sobre diversos casos.
También hubo espacio para actividades lúdicas como talleres de pintura, pintacaritas y juegos tradicionales para los menores.
Principal
Depósitos bancarios en El Salvador crecieron 16.8 % a febrero y superan los $22,600 millones
El sistema bancario de El Salvador cerró febrero de 2026 con un saldo de depósitos de $22,619.6 millones, lo que representa un incremento de $3,259.3 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a una variación interanual de 16.8 %, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) compilados por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
El crecimiento no se limitó a una comparación anual favorable. Frente a diciembre de 2025, los depósitos aumentaron $494.7 millones, y respecto a enero de 2026, la captación sumó $313.2 millones adicionales, lo que refleja una tendencia sostenida en los primeros meses del año.
El segmento que más contribuyó al crecimiento en términos absolutos fue el de depósitos a la vista, que alcanzó $13,986.5 millones al cierre de febrero, con un alza interanual de $2,119.7 millones, equivalente a 17.9 %. Este tipo de cuenta representa cerca del 62 % del total captado por el sistema y agrupa tanto cuentas de ahorro como cuentas corrientes de personas y empresas.
Los depósitos a plazo de hasta un año también mostraron dinamismo, con un saldo de $7,389.1 millones y un crecimiento interanual de 16.2 %, aportando $1,029.9 millones adicionales en el período. En contraste, los depósitos pactados a más de un año registraron un avance más moderado de 4.7 % interanual, para ubicarse en $813.7 millones.
En cuanto a la distribución por institución, Banco Agrícola mantuvo el liderazgo del sistema con $5,875.1 millones en depósitos, seguido por Banco Cuscatlán con $3,997 millones y BAC Credomatic con $3,274.4 millones. Davivienda ocupó el cuarto lugar con $2,969 millones, mientras que Banco Hipotecario cerró el grupo de los cinco principales con $1,554.4 millones.
Un sistema que crece en activos, crédito y rentabilidad
El comportamiento de los depósitos se inscribe en una expansión más amplia del sistema financiero salvadoreño. Los activos totales del sector alcanzaron $28,889.3 millones en febrero de 2026, un incremento interanual de $3,189.9 millones equivalente a 12.4 %.
Por su parte, los préstamos brutos sumaron $19,238.7 millones, con un crecimiento de 9 % respecto al mismo mes de 2025, impulsados principalmente por los sectores de consumo, que concentró el 31.5 % de la cartera, y construcción, que registró el mayor dinamismo relativo con un alza interanual de 32.2 %.
La brecha entre el ritmo de crecimiento de los depósitos y el del crédito sugiere que el sistema acumula una base de fondeo más amplia que la requerida por la demanda actual de financiamiento, lo que en principio ofrece condiciones favorables para sostener la expansión crediticia en los próximos meses.
En materia de calidad de cartera, el índice de morosidad se ubicó en 1.4 % en febrero de 2026, por debajo del 1.7 % registrado en el mismo mes de 2025, mientras que la cobertura de reservas sobre préstamos vencidos alcanzó 155 %.
Principal
Gobierno da reconocimiento al nuncio apostólico Luigi Cona tras finalizar su misión
El Gobierno de El Salvador entregó la Orden Nacional José Matías Delgado, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata, al nuncio apostólico Luigi Cona, como reconocimiento a su trabajo en El Salvador tras finalizar su misión diplomática.
La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, presidió la ceremonia en compañía de otras autoridades de la cancillería para entregar el reconocimiento.
«Fue un honor entregar al excelentísimo y reverendísimo monseñor Luigi Roberto Cona, nuncio apostólico de Su Santidad, la Orden Nacional José Matías Delgado, en el Grado de “Gran Cruz Placa de Plata”. Sin duda su trayectoria deja una huella imperecedera en nuestra nación», indicó Hill.
La canciller recordó que desde la llegada de Cona a El Salvador, en 2023, hizo de la cercanía una forma de servicio, y del diálogo una herramienta de encuentro.
«Su gestión, marcada por la escucha y el entendimiento, fortaleció los lazos de fraternidad entre El Salvador y la Santa Sede», indicó la funcionaria.
Y agregó: «En el marco de los 105 años de relaciones, su gestión fortaleció vínculos basados en respeto y cooperación. La sensibilidad y visión compartida convirtieron su misión pastoral y diplomática en un legado de humildad que honra la amistad entre nuestros Estados».
De igual manera, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, resaltó el trabajo del nuncio apostólico durante el tiempo que estuvo en el país.
«Un honor reconocer la valiosa labor de monseñor Luigi Roberto Cona, cuya dedicación y servicio han fortalecido los lazos de amistad y cooperación. Su legado permanecerá como ejemplo de compromiso y cercanía con nuestro país», aseveró la vicecanciller.
De acuerdo con un comunicado de la Nunciatura Apostólica de El Salvador, el próximo 10 de mayo Cona será despedido con una misa solemne en Catedral Metropolitana, San Salvador.
En marzo de este año El Vaticano anunció un cambio en la representación diplomática de la Santa Sede en El Salvador, con el nombramiento de monseñor Cona como nuncio apostólico en Siria.
Internacionales -deportes
Flick ve al lesionado Lamine Yamal en el Mundial
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este viernes que ve al lesionado Lamine Yamal llegar para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
«Va evolucionando bien. Creo que lo veremos en la Copa del Mundo», dijo Flick en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra Osasuna del sábado.
«Tiene más tiempo para poder recuperarse, estar de vuelta y es lo que él quiere», añadió el técnico azulgrana, sobre su jugador, víctima de una lesión muscular.
Sin posibilidad de volver a jugar con el club esta temporada, el objetivo de Lamine Yamal es poder jugar su primer Mundial.
Flick también se mostró esperanzado con la vuelta del brasileño Raphinha, tras sufrir una lesión muscular con su selección en marzo.
«Raphinha es un jugador que siempre nos da el 100%. Cuando está en el campo o en los entrenamientos», explicó Flick.
«Para nosotros es importante tenerlo de vuelta. También viajará con nosotros y veremos qué pasa mañana» en Pamplona, añadió.
«Pero, al final, creo que también para el equipo es genial tenerlo de vuelta, porque es uno de nuestros capitanes, es positivo y puede darnos, quizá, esas cosas que necesitamos», insistió.
El Barcelona ya podría proclamarse campeón de Liga este mismo fin de semana si gana contra Osasuna y el Real Madrid no lo hace contra el Espanyol, pero Flick pide prudencia.
«No hemos acabado todavía. Sólo hemos ganado una Liga (2024/2025). Hasta ahora vamos bien, pero tenemos que ganar algunos partidos más», advirtió el alemán.
El Barcelona perdió el pasado año contra Osasuna, pero Flick recuerda que «aquel día hicimos muchos cambios en el 11 inicial, y eso no va a pasar mañana».
«Para mí son dos partidos, dos situaciones diferentes. Estamos preparados para este partido y como siempre, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos», afirmó.
Ante el reto de llegar a los 100 puntos, Flick se muestra cauto: «nos centramos en el siguiente partido. Obviamente queremos ganar cada partido que queda hasta final de temporada».