Nacionales
Tres detenidos tras protagonizar pelea callejera en Rosario de Mora
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres señalados de participar en una pelea callejera ocurrida en el barrio El Centro, en Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según el reporte policial, los involucrados atacaron a puños y patadas a otro hombre luego de una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas.
Los detenidos fueron identificados como Erick Joseph Gamero Santos, Orlando de Jesús Miranda y José Raúl Ventura Carranza.
Las autoridades indicaron que la víctima sufrió lesiones leves. Asimismo, informaron que los capturados serán remitidos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
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FOTOS . VIDEOS | Conductor ebrio es capturado tras accidente que dejó dos fallecidos en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Nilson Emerson Estrada Castellón, de 38 años, señalado como responsable de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 74 de la carretera que conduce hacia Candelaria de La Frontera, en Santa Ana Centro, donde dos personas fallecieron.
De acuerdo con las autoridades, el detenido conducía con 214 grados de alcohol y realizó un adelantamiento antirreglamentario, impactando contra otro vehículo.
La PNC indicó que Estrada Castellón será remitido por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor.
Las autoridades reiteraron que las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol deberán responder por las consecuencias de sus acciones.
Nacionales
Lluvias y actividad eléctrica marcarán el clima durante la tarde y noche
El pronóstico meteorológico indica que durante la mañana el cielo se mantendrá poco nublado en el territorio nacional. Para la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad con lluvias en la zona montañosa del norte y la franja volcánica, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.
Durante la noche, las precipitaciones se concentrarán en la zona norte y oriental del país, desplazándose posteriormente hacia el resto del territorio nacional. Los departamentos de San Miguel, Cabañas, Usulután, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), figuran entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias.
Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se espera que los vientos oscilen entre 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 35 kilómetros por hora durante las tormentas. Además, se prevé un ambiente cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones están asociadas a la influencia de una onda tropical que cuenta con apoyo en capas medias y altas de la troposfera, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en el territorio nacional.
Nacionales
Capturan a dos agentes de tránsito por pedir dinero a cambio de devolver placas
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado sobre la captura de dos agentes de la División de Tránsito acusados del delito de cohecho (soborno). Los detenidos fueron identificados como Melesio López Henríquez y Juan Heriberto Rojas Isidro.
Según la institución, ambos agentes retiraron las placas de dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida Independencia, en Quezaltepeque, La Libertad Norte.
La corporación explicó que, al reportar el procedimiento, un superior les ordenó devolver las placas debido a que no procedía su retención.
No obstante, de acuerdo con la PNC, los agentes coordinaron un encuentro con uno de los propietarios sobre la carretera que conecta Quezaltepeque con Opico. Al llegar al lugar, presuntamente le solicitaron dinero en efectivo a cambio de entregarle las placas.
La Policía indicó que el hecho quedó registrado en el teléfono celular de una persona que acompañaba a la víctima.
“Como Policía Nacional Civil no vamos a tolerar este tipo de acciones abusivas”, reiteró la institución al informar sobre las capturas.