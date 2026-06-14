Tres detenidos tras protagonizar pelea callejera en Rosario de Mora

El pronóstico meteorológico indica que durante la mañana el cielo se mantendrá poco nublado en el territorio nacional. Para la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad con lluvias en la zona montañosa del norte y la franja volcánica, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.

Durante la noche, las precipitaciones se concentrarán en la zona norte y oriental del país, desplazándose posteriormente hacia el resto del territorio nacional. Los departamentos de San Miguel, Cabañas, Usulután, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), figuran entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias.

Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se espera que los vientos oscilen entre 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 35 kilómetros por hora durante las tormentas. Además, se prevé un ambiente cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.

Estas condiciones están asociadas a la influencia de una onda tropical que cuenta con apoyo en capas medias y altas de la troposfera, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en el territorio nacional.

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