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Alemania firma la goleada más contundente del Mundial hasta el momento
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Alemania inició con autoridad su participación en la Copa del Mundo al imponerse 7-1 sobre Curazao en el partido inaugural del Grupo E, encuentro que también marcó el debut mundialista de la selección caribeña.
Desde los primeros minutos, el conjunto alemán mostró su capacidad ofensiva ante un rival que concedió espacios en defensa. Joshua Kimmich destacó en la generación de juego desde la banda derecha, una posición poco habitual para el futbolista alemán.
El marcador se abrió al minuto 5, cuando Felix Nmecha aprovechó una oportunidad para vencer la resistencia de Curazao y adelantar a Alemania.
La selección caribeña sorprendió al minuto 21 con el empate. Livano Comenencia realizó un disparo a media altura que fue desviado en su trayectoria, descolocando al guardameta Manuel Neuer y provocando la celebración de los aficionados presentes en el estadio de Houston.
Durante varios minutos, Curazao dio señales de poder competir en el encuentro; sin embargo, el dominio alemán terminó imponiéndose. Al minuto 38, Nico Schlotterbeck aprovechó un tiro de esquina para marcar de cabeza y devolver la ventaja a su equipo.
Antes del descanso, Kai Havertz amplió la diferencia al convertir un penal en el cuarto minuto del tiempo agregado de la primera mitad.
En el complemento, Alemania mantuvo el control del partido y amplió la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo, con una anotación de Jamal Musiala. Más adelante, Nathaniel Brown marcó el quinto gol al minuto 68.
Deniz Undav se sumó a la goleada con el sexto tanto al minuto 77, mientras que Kai Havertz cerró la cuenta al minuto 88 con su segundo gol de la noche.
Con este resultado, Alemania se coloca como líder del Grupo E gracias a su amplia diferencia de goles. Por su parte, Curazao dejó como hecho destacado su debut en una Copa del Mundo y la celebración de su primer gol en la máxima cita del fútbol.
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Australia sorprende a Turquía y debuta con triunfo en el Mundial
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Australia debutó con una victoria de 2-0 sobre Turquía en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, en un encuentro disputado en Vancouver, donde el conjunto oceánico destacó por su solidez defensiva y efectividad en los contragolpes.
Durante gran parte del partido, Turquía tuvo mayor control del balón e intentó imponer condiciones a través de jugadores como Arda Güler. Sin embargo, la selección australiana mantuvo un planteamiento defensivo ordenado que limitó las opciones de peligro de su rival.
El primer gol llegó al minuto 27 por medio de Nestory Irankunda, quien aprovechó una rápida transición ofensiva para superar a la defensa turca y definir ante el guardameta Ugurcan Cakir. La anotación representó un golpe para Turquía, que previamente había desperdiciado una oportunidad clara para abrir el marcador.
Antes del descanso, los turcos continuaron buscando el empate y estuvieron cerca de conseguirlo con un remate de Abdülkerim Bardakci que se estrelló en el poste tras una intervención del portero Patrick Beach.
En la segunda mitad, Turquía mantuvo la iniciativa ofensiva y monopolizó la posesión del balón, pero no logró superar el orden defensivo australiano. Arda Güler intentó igualar el encuentro mediante un tiro libre, aunque Beach evitó la anotación con una destacada intervención.
Australia sentenció el partido al minuto 75 con un gol de Connor Metcalfe, quien aprovechó un nuevo contragolpe para establecer el 2-0 definitivo y asegurar los tres puntos en su estreno mundialista.
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Escocia regresa al Mundial con triunfo sobre Haití
Escocia inició con victoria su regreso a la Copa del Mundo tras varias décadas de ausencia al imponerse por la mínima diferencia a Haití, en un encuentro correspondiente al Grupo C.
El combinado haitiano mostró una propuesta competitiva durante varios pasajes del partido y logró complicar a los escoceses, manteniéndose cerca de conseguir el empate. Sin embargo, la selección europea logró marcar diferencias gracias a una propuesta más técnica y ordenada.
Jugadores como Andy Robertson y Scott McTominay lideraron el juego de Escocia, mientras que Che Adams se convirtió en una referencia constante en el ataque. La anotación que definió el encuentro llegó al minuto 28, cuando John McGinn sacó un potente disparo desde las inmediaciones del área. El balón fue desviado por un defensor haitiano, lo que terminó descolocando al guardameta Johnny Placide.
Tras el gol, Haití intentó reaccionar y buscó generar peligro principalmente por las bandas, aprovechando la velocidad de sus jugadores. No obstante, la falta de efectividad en la definición impidió que pudiera igualar el marcador.
Con este resultado, Escocia se coloca en el liderato del Grupo C, beneficiada además por el empate registrado entre Brasil y Marruecos en el otro encuentro de la jornada.
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Brasil debuta con empate ante Marruecos en el Mundial
Brasil empató 1-1 con Marruecos en su debut en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, en un encuentro en el que tuvo que venir de atrás para rescatar un punto.
La selección marroquí mostró solidez en los primeros minutos del partido y logró incomodar a Brasil, que tuvo dificultades para desarrollar su juego con precisión. La presión constante del conjunto africano rindió frutos al minuto 21, cuando Ismael Saibari aprovechó un contragolpe para abrir el marcador con una definición por encima del guardameta Alisson.
Tras el gol recibido, Brasil buscó reaccionar y encontró en Vinicius y Raphinha sus principales alternativas ofensivas. La igualdad llegó al minuto 32 por medio de Vinicius, quien ingresó al área desde la banda izquierda y sacó un potente disparo que se incrustó en la escuadra defendida por Bonou.
En la segunda mitad, Brasil intentó asumir el protagonismo, aunque sin lograr desplegar su mejor versión futbolística. A pesar de generar la sensación de que podía encontrar el gol de la victoria, el marcador no volvió a moverse y ambas selecciones terminaron repartiendo puntos. Con este resultado, el liderato del grupo queda abierto a la espera de lo que puedan hacer Escocia y Haití.