Principal
Ella era Maria Eduarda Rodrigues, la joven que murió durante un salto de bungee en Brasil
Una mujer de 21 años falleció este sábado durante una actividad de puentismo, también conocida como bungee jumping, en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil.
La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. De acuerdo con la información proporcionada, la joven fue lanzada al vacío sin el equipo de seguridad por dos instructores durante el salto.
Tras el incidente, al menos seis personas fueron detenidas. Según los reportes, dos de ellas intentaron huir hacia una zona boscosa, pero fueron capturadas con apoyo de un helicóptero de la Policía Militar.
El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se escucha la reacción de las personas presentes al percatarse de que la joven cayó sin ningún tipo de amarre.
Testigos acudieron a auxiliar a la víctima e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, al llegar el equipo médico, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era profesora de educación física y aficionada a los deportes de aventura. Familiares y amigos la recuerdan como una joven apasionada por el deporte y las actividades al aire libre.
Nacionales
Capturan en Apopa a menor de edad vinculado con la pandilla 18
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
Internacionales -deportes
Japón rescata un empate ante Países Bajos en los minutos finales
Foto: Cortesía
Países Bajos y Japón empataron 2-2 en su debut en la Copa del Mundo 2026, en un encuentro del Grupo F en el que la selección europea estuvo en ventaja en dos ocasiones, pero no logró sostener el resultado.
La primera mitad estuvo marcada por la cautela de ambos equipos, que se dedicaron a estudiar a su rival y generaron pocas oportunidades de peligro. Las acciones más destacadas llegaron en el segundo tiempo.
El marcador se abrió al minuto 50, cuando el capitán neerlandés Virgil Van Dijk aprovechó una jugada aérea para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red japonesa.
La respuesta asiática llegó siete minutos después. Keiko Nakamura ejecutó un disparo que fue desviado por la defensa de Países Bajos antes de ingresar al arco para establecer el empate.
La selección neerlandesa recuperó la ventaja al minuto 63 gracias a una anotación de Crysencio Summerville, acercándose a una victoria que parecía encaminada.
Sin embargo, Japón logró rescatar un punto en la recta final del encuentro. Al minuto 89, Kōki Ogawa, quien había ingresado como sustituto, anotó el gol del empate definitivo.
Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el Grupo F, a la espera del partido entre Suecia y Túnez, que podría definir al líder de la zona.
Judicial
FGR acusa a más de 560 pandilleros de la «18» por miles de crímenes
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.