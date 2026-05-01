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Gobierno da reconocimiento al nuncio apostólico Luigi Cona tras finalizar su misión
El Gobierno de El Salvador entregó la Orden Nacional José Matías Delgado, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata, al nuncio apostólico Luigi Cona, como reconocimiento a su trabajo en El Salvador tras finalizar su misión diplomática.
La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, presidió la ceremonia en compañía de otras autoridades de la cancillería para entregar el reconocimiento.
«Fue un honor entregar al excelentísimo y reverendísimo monseñor Luigi Roberto Cona, nuncio apostólico de Su Santidad, la Orden Nacional José Matías Delgado, en el Grado de “Gran Cruz Placa de Plata”. Sin duda su trayectoria deja una huella imperecedera en nuestra nación», indicó Hill.
La canciller recordó que desde la llegada de Cona a El Salvador, en 2023, hizo de la cercanía una forma de servicio, y del diálogo una herramienta de encuentro.
«Su gestión, marcada por la escucha y el entendimiento, fortaleció los lazos de fraternidad entre El Salvador y la Santa Sede», indicó la funcionaria.
Y agregó: «En el marco de los 105 años de relaciones, su gestión fortaleció vínculos basados en respeto y cooperación. La sensibilidad y visión compartida convirtieron su misión pastoral y diplomática en un legado de humildad que honra la amistad entre nuestros Estados».
De igual manera, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, resaltó el trabajo del nuncio apostólico durante el tiempo que estuvo en el país.
«Un honor reconocer la valiosa labor de monseñor Luigi Roberto Cona, cuya dedicación y servicio han fortalecido los lazos de amistad y cooperación. Su legado permanecerá como ejemplo de compromiso y cercanía con nuestro país», aseveró la vicecanciller.
De acuerdo con un comunicado de la Nunciatura Apostólica de El Salvador, el próximo 10 de mayo Cona será despedido con una misa solemne en Catedral Metropolitana, San Salvador.
En marzo de este año El Vaticano anunció un cambio en la representación diplomática de la Santa Sede en El Salvador, con el nombramiento de monseñor Cona como nuncio apostólico en Siria.
Internacionales -deportes
Flick ve al lesionado Lamine Yamal en el Mundial
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este viernes que ve al lesionado Lamine Yamal llegar para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
«Va evolucionando bien. Creo que lo veremos en la Copa del Mundo», dijo Flick en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra Osasuna del sábado.
«Tiene más tiempo para poder recuperarse, estar de vuelta y es lo que él quiere», añadió el técnico azulgrana, sobre su jugador, víctima de una lesión muscular.
Sin posibilidad de volver a jugar con el club esta temporada, el objetivo de Lamine Yamal es poder jugar su primer Mundial.
Flick también se mostró esperanzado con la vuelta del brasileño Raphinha, tras sufrir una lesión muscular con su selección en marzo.
«Raphinha es un jugador que siempre nos da el 100%. Cuando está en el campo o en los entrenamientos», explicó Flick.
«Para nosotros es importante tenerlo de vuelta. También viajará con nosotros y veremos qué pasa mañana» en Pamplona, añadió.
«Pero, al final, creo que también para el equipo es genial tenerlo de vuelta, porque es uno de nuestros capitanes, es positivo y puede darnos, quizá, esas cosas que necesitamos», insistió.
El Barcelona ya podría proclamarse campeón de Liga este mismo fin de semana si gana contra Osasuna y el Real Madrid no lo hace contra el Espanyol, pero Flick pide prudencia.
«No hemos acabado todavía. Sólo hemos ganado una Liga (2024/2025). Hasta ahora vamos bien, pero tenemos que ganar algunos partidos más», advirtió el alemán.
El Barcelona perdió el pasado año contra Osasuna, pero Flick recuerda que «aquel día hicimos muchos cambios en el 11 inicial, y eso no va a pasar mañana».
«Para mí son dos partidos, dos situaciones diferentes. Estamos preparados para este partido y como siempre, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos», afirmó.
Ante el reto de llegar a los 100 puntos, Flick se muestra cauto: «nos centramos en el siguiente partido. Obviamente queremos ganar cada partido que queda hasta final de temporada».
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Autoridades destruyen droga valorada en más de $333 mil
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), destruyó un total de 85,224.93 gramos de droga, valorados en $333,786.85, como parte de sus acciones contra el narcotráfico.
Según informaron las autoridades, la droga fue decomisada en distintos procedimientos realizados en Santa Ana, San Miguel y San Salvador.
Los casos corresponden a procesos en los que los responsables ya cumplen condenas en prisión, mientras que otros aún enfrentan procesos judiciales por el delito de tráfico ilícito.
Durante el procedimiento, la droga fue clasificada en 83,712.07 gramos de marihuana, 13 plantas de marihuana, 1,487.51 gramos de cocaína y 25.35 gramos de metanfetamina.
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El Salvador eleva su reserva estratégica a 7,637 bitcoines
La reserva estratégica de bitcóin (BTC) de El Salvador sigue creciendo y ha alcanzado las 7,637 monedas, consolidando una tendencia de acumulación que se ha mantenido constante en el tiempo. De acuerdo con los datos más recientes, el portafolio soberano ha sumado 30 bitcoines en el último mes, como parte de la estrategia de compras periódicas impulsada por el Gobierno.
Con el precio del bitcóin superando los $76,000, el valor estimado de esta reserva asciende actualmente a $584 millones. Este crecimiento refleja no solo el aumento en la cantidad de BTC en posesión del país, sino también el impacto del comportamiento del mercado sobre el valor total del portafolio.
La acumulación ha sido posible gracias a una política de largo plazo basada, en gran medida, en la compra de un BTC por día. Esta estrategia se ha mantenido incluso en contextos de volatilidad, y ha sido complementada con adquisiciones de mayor volumen durante caídas del precio, lo que permite optimizar los puntos de entrada.
Entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026, El Salvador ha incorporado aproximadamente 1,633 bitcoines a su reserva nacional, lo que evidencia una aceleración en el ritmo de acumulación en los últimos meses. Este enfoque ha posicionado al país como uno de los mayores compradores soberanos de BTC a nivel global, destacando por realizar adquisiciones directas en el mercado, en contraste con otros Estados cuyas tenencias provienen principalmente de decomisos.
Desde la Oficina Nacional del Bitcoin se ha reiterado que esta política responde a una visión de largo plazo, orientada a posicionar a El Salvador dentro de la economía digital global. La estrategia no solo se centra en la acumulación del activo, sino también en el desarrollo de un ecosistema que incluye regulación, educación y atracción de inversión.
Con una reserva que supera los 7,600 bitcoines y un valor por encima de los $584 millones, El Salvador continúa consolidando su apuesta por el bitcóin como activo estratégico, en un contexto internacional donde crece el interés institucional y la competencia por liderar la adopción de tecnologías financieras emergentes.