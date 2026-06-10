Nacionales
FAES despliega 12 mil efectivos para atender emergencias por lluvias
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó este miércoles que la Fuerza Armada ha puesto a disposición 12 mil efectivos militares para atender emergencias relacionadas con la tormenta tropical Cristina.
Según el funcionario, el despliegue incluye 130 vehículos, 29 embarcaciones, siete medios aéreos, cuatro ambulancias y vehículos especiales destinados a operar en zonas de difícil acceso.
Merino Monroy indicó que el personal militar ha participado activamente en labores de evacuación, remoción de escombros, despeje de carreteras y monitoreo de emergencias, especialmente en áreas costeras afectadas por las condiciones climáticas.
Asimismo, detalló que efectivos de la Marina Nacional apoyaron la evacuación de 34 personas en el sector de Cangrejera, en La Libertad Costa. Además, colaboraron en obras de mitigación relacionadas con el canal de desagüe y en trabajos de ampliación de la desembocadura de la bocana Boca Poza, en la misma zona.
El titular de Defensa también señaló que la Marina Nacional está velando por el cumplimiento de las restricciones a la pesca artesanal y a la navegación debido a los riesgos asociados a la situación meteorológica.
Ante la alerta naranja vigente, la Fuerza Armada mantiene un sistema de comando y control para coordinar y ejecutar operaciones en todo el territorio nacional. De igual forma, cuenta con herramientas tecnológicas como drones y vehículos equipados con cámaras para reforzar las tareas de vigilancia y monitoreo, aseguró el funcionario.
ENTREGA ESPECIAL
Frank Rubio, el astronauta con raíces salvadoreñas, se une a la misión Artemis III
El astronauta estadounidense Frank Rubio, hijo de padres salvadoreños originarios de La Unión, fue seleccionado como especialista de la misión Artemis III de la NASA, cuyo objetivo es desarrollar las operaciones y tecnologías necesarias para futuras misiones tripuladas a la Luna. El lanzamiento está previsto para 2027.
Rubio es actualmente el único astronauta de la NASA con raíces salvadoreñas y posee el récord de permanencia más prolongada en el espacio para un astronauta estadounidense, tras acumular 371 días en órbita a bordo de la Estación Espacial Internacional entre 2022 y 2023.
Durante la presentación de la misión en el Johnson Space Center, en Houston, Texas, Rubio expresó su agradecimiento por formar parte del proyecto. Esta será su segunda misión espacial desde que fue seleccionado como astronauta por la NASA en 2017.
La tripulación estará integrada además por Randy Bresnik, quien fungirá como comandante de misión; Luca Parmitano, piloto de la misión y primer europeo en participar en este tipo de operaciones; y Andre Douglas.
Según explicó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, Artemis III permitirá poner a prueba complejas maniobras de encuentro y acoplamiento espacial, además de tecnologías destinadas a futuras exploraciones del sistema solar.
La misión contempla la participación de empresas privadas estadounidenses. Un módulo de aterrizaje desarrollado por Blue Origin será enviado previamente a la órbita lunar, mientras que futuras pruebas incluirán maniobras con la nave Starship de SpaceX.
Los cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orión, impulsada por el cohete SLS. Durante aproximadamente dos semanas realizarán pruebas tecnológicas y de acoplamiento que servirán de preparación para la misión Artemis IV, prevista para 2028.
Nacionales
MARN pide precaución ante riesgo de inundaciones y derrumbes por la tormenta Cristina
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió sobre una alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas debido a las condiciones de lluvia asociadas a la tormenta tropical Cristina. Según la institución, estos fenómenos podrían interrumpir caminos y carreteras, además de afectar comunidades cercanas a laderas y taludes en la zona montañosa del norte de Santa Ana, Chalatenango y Cabañas, así como en la sierra de Jucuarán.
La entidad también señaló que persiste el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas súbitas y desbordamientos de ríos en diferentes puntos del país, especialmente en sectores de los departamentos de La Paz, San Vicente, La Unión y San Miguel, entre otros.
Asimismo, el MARN indicó que existe una probabilidad moderada de ocurrencia de deslizamientos en el resto de la cordillera fronteriza del norte, entre San Miguel y La Unión; en el cerro Cacahuatique; las cordilleras de Tacuba, Apaneca y El Bálsamo; el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); la periferia del lago de Ilopango y el complejo volcánico Berlín-Tecapa.
Las autoridades recomendaron especial precaución en diversos tramos carreteros, entre ellos la carretera Longitudinal del Norte, la carretera Troncal del Norte, la carretera a Jucuarán y la carretera Litoral, así como en otras vías donde podrían registrarse afectaciones por lluvias intensas y movimientos de tierra.
El ministerio también pidió a la población mantener medidas de prevención al transitar cerca de taludes de fuerte pendiente o conformados por roca fracturada, incluso en ausencia de lluvia. Además, recordó que ante la ocurrencia de actividad sísmica deben extremarse las precauciones en zonas de laderas y taludes.
Por su parte, el titular del MARN, Fernando López, informó que la tormenta tropical Cristina se encuentra cerca del país y aproximándose al sur del Golfo de Fonseca. Explicó que ya se registran algunos efectos en el territorio nacional y que las lluvias continuarán hasta el jueves.
López señaló que, a medida que el sistema se acerque al país, podrían incrementarse las precipitaciones y los vientos. Agregó que las autoridades continuarán monitoreando su evolución, debido a que la tormenta podría modificar su trayectoria o disminuir su intensidad, aunque el pronóstico de lluvias se mantiene.
El funcionario destacó que aún faltan los días con mayores acumulados de lluvia previstos, lo que podría generar inundaciones, anegamientos, desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y otras afectaciones.
Nacionales
Capturan a hombre en Izalco con droga valorada en más de $11,800 y un revólver
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes sobre la captura de Álvaro Alejandro Sánchez Sánchez, de 25 años, durante un operativo realizado por equipos antinarcóticos en el distrito de Izalco, Sonsonate Este.
Según detalló la institución, durante la intervención de un vehículo se decomisó marihuana, metanfetamina, un revólver, un vehículo y un teléfono celular. Las autoridades indicaron que la droga incautada posee un valor comercial superior a los $11,800.
A través de una publicación en la red social X, la PNC señaló que “las drogas no son una opción de negocio, en El Salvador solo te llevarán a la cárcel”.
La corporación policial agregó que Sánchez Sánchez será remitido por los delitos de tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.