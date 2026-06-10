FAES despliega 12 mil efectivos para atender emergencias por lluvias

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió sobre una alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas debido a las condiciones de lluvia asociadas a la tormenta tropical Cristina. Según la institución, estos fenómenos podrían interrumpir caminos y carreteras, además de afectar comunidades cercanas a laderas y taludes en la zona montañosa del norte de Santa Ana, Chalatenango y Cabañas, así como en la sierra de Jucuarán.

La entidad también señaló que persiste el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas súbitas y desbordamientos de ríos en diferentes puntos del país, especialmente en sectores de los departamentos de La Paz, San Vicente, La Unión y San Miguel, entre otros.

Asimismo, el MARN indicó que existe una probabilidad moderada de ocurrencia de deslizamientos en el resto de la cordillera fronteriza del norte, entre San Miguel y La Unión; en el cerro Cacahuatique; las cordilleras de Tacuba, Apaneca y El Bálsamo; el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); la periferia del lago de Ilopango y el complejo volcánico Berlín-Tecapa.

Las autoridades recomendaron especial precaución en diversos tramos carreteros, entre ellos la carretera Longitudinal del Norte, la carretera Troncal del Norte, la carretera a Jucuarán y la carretera Litoral, así como en otras vías donde podrían registrarse afectaciones por lluvias intensas y movimientos de tierra.

El ministerio también pidió a la población mantener medidas de prevención al transitar cerca de taludes de fuerte pendiente o conformados por roca fracturada, incluso en ausencia de lluvia. Además, recordó que ante la ocurrencia de actividad sísmica deben extremarse las precauciones en zonas de laderas y taludes.

Por su parte, el titular del MARN, Fernando López, informó que la tormenta tropical Cristina se encuentra cerca del país y aproximándose al sur del Golfo de Fonseca. Explicó que ya se registran algunos efectos en el territorio nacional y que las lluvias continuarán hasta el jueves.

López señaló que, a medida que el sistema se acerque al país, podrían incrementarse las precipitaciones y los vientos. Agregó que las autoridades continuarán monitoreando su evolución, debido a que la tormenta podría modificar su trayectoria o disminuir su intensidad, aunque el pronóstico de lluvias se mantiene.

El funcionario destacó que aún faltan los días con mayores acumulados de lluvia previstos, lo que podría generar inundaciones, anegamientos, desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y otras afectaciones.

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